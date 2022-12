À l’intérieur d’une CONCORDE russe abandonnée et rouillée qui pouvait atteindre 1 400 mph et s’est écrasée une fois en détruisant 15 maisons

ASSIS dans un jardin entouré de morceaux de métal rouillés se trouvent les restes abandonnés de la réponse russe au Concorde.

Le Tupolev Tu-144 inévitablement surnommé “Concordski” était autrefois la fierté de sa nation, mais des images incroyables montrent l’un des avions à 1400 mph dans un état semi-délabré.

Le Tu-144 autrefois puissant était la réponse de la Russie au Concorde Crédit : VseDomaRossii.ru

L’avion abandonné assis dans un musée délabré 1 crédit : East2West

Le nez de l’avion qui dépasse la clôture Crédit : Facebook

L’intérieur de l’avion se trouve moulage 1 crédit : East2West

L’avion était incroyablement bruyant pour les passagers 1 crédit : East2West

Mais la rivalité entre les deux avions a pris une tournure tragique lorsqu’ils sont tous les deux apparus au Salon du Bourget en 1973 et un Tu-144 s’est écrasé lors d’un affichage.

L’avion exotique se trouve dans la ville de Kazan en Russie, dans l’arrière-cour d’une base militaire, son nez distinctif dépassant de la clôture.

Mais le puissant avion se trouve parmi des débris dans ce qui semble être un triste musée dans une université de la ville.

Il y a quelques années, un groupe de passionnés a réussi à faire fonctionner le mécanisme qui abaisse le nez.

L’intérieur de l’avion qui devait être le summum du confort repose sur le moulage.

Les origines du Tu-144 remontent aux années 1960, lorsque la rivalité de la guerre froide entre l’Occident et l’Union soviétique est devenue de plus en plus féroce.

Le prestige soviétique reposait sur ses prouesses technologiques, en particulier dans des domaines tels que les vols spatiaux et la technologie aéronautique.

Ainsi, lorsque le Royaume-Uni et la France ont annoncé des plans pour des avions de ligne supersoniques au début des années 1960, les Soviétiques ont décidé qu’ils devaient intervenir.

“Le développement a commencé au milieu d’une rivalité entre deux systèmes politiques”, a déclaré Ilya Grinberg, un expert de l’aviation soviétique, à CNN.

En fait, les Soviétiques semblaient être en avance sur leurs rivaux occidentaux et le Tu-144 fut dévoilé au monde fin 1968, quelques mois avant le Concorde.

Des sourcils se sont immédiatement levés sur la similitude entre les deux avions et avant que de longues rumeurs ne commencent à circuler, les Russes sournois avaient volé les plans du Concorde.

Les observateurs occidentaux qui croyaient en la supériorité de leur technologie pensaient que la seule façon dont l’Union soviétique aurait pu proposer le Tu-144 était l’espionnage industriel.

Mais dit Grinberg “la conception du Tupolev n’était pas le résultat de l’espionnage” et que bien qu’ils se ressemblent, ce sont des avions différents avec de nombreux aspects différents.

Au début, il est apparu que les Soviétiques avaient peut-être volé une marche à leurs rivaux occidentaux.

Le Tupolev était légèrement plus gros et plus rapide que le Concorde et effectuait son vol supersonique avec quatre mois d’avance sur son concurrent.

Il est venu avec des projections distinctives en forme d’ailes sur le devant appelées canards, qui ont été avancées jusqu’à l’époque.

“Les attentes étaient élevées”, a déclaré Grinberg, professeur d’ingénierie à la Buffalo State University.

« Toute l’URSS était extrêmement fière du Tu-144, et le peuple soviétique ne doutait pas qu’il était meilleur que le Concorde. Et c’était tellement beau !”

Jock Lowe, ancien pilote de Concorde et directeur des opérations aériennes de British Airway, a déclaré que, comme la course à l’espace, l’avion était un autre front de la guerre froide.

“La rivalité entre le Concorde et le Tu-144 était symptomatique de cette époque internationale”, a-t-il déclaré.

“Il y avait la course à l’espace et la course pour envoyer un homme sur la Lune qui se déroulaient en même temps.”

Comparé au Concorde, le Tu-144 mesurait environ 12 pieds de plus que son rival et avait des moteurs plus puissants.

Le Salon du Bourget fut cependant le début de la fin pour le Tu-144.

Le Concorde s’est envolé le premier sans encombre et déterminé à ne pas être en reste, le Tu-144 a opté pour un spectacle plus audacieux.

Alors qu’il s’approchait de la piste comme pour effectuer un atterrissage, il montait alors rapidement, avec ses moteurs à pleine puissance.

Quelques secondes plus tard, il s’est renversé, s’est brisé en l’air et a plongé dans un village voisin, détruisant 15 maisons.

Les six membres d’équipage à bord et huit personnes dans le village ont été tués.

Les théoriciens du complot Tupolev ont affirmé qu’il s’était écrasé pour éviter une collision avec un Mirfighter français qui tentait de le photographier,

Mais Grinberg dit que l’explication est beaucoup plus simple.

“Les pilotes ont tenté d’impressionner le public et la presse mondiale, de montrer que l’avion soviétique pouvait être” plus sexy “que la présentation plus conservatrice du Concorde.”

“Attendez juste de nous voir voler”, avait apparemment lancé Mikhail Koslov, pilote d’essai du Tu-144, à l’équipe du Concorde.

L’accident a retardé le projet, les autorités soviétiques étant nerveuses à l’idée d’autoriser les passagers à bord.

Il y avait aussi de nombreux problèmes qui le rendaient peu attrayant.

Toutes les toilettes ne fonctionnaient pas et l’air, les énormes climatiseurs et les énormes moteurs créaient un rugissement assourdissant.

Les haut-parleurs à bord ont joué le thème de Love Story, Gloomy Sunday et Raindrops Keep Falling, mais peu à bord pouvaient l’entendre.

Après qu’un Tu-144 s’est écrasé lors d’un vol d’essai avant livraison en juin 1978, Aeroflot a mis fin à sa carrière,

Il n’avait effectué que 102 vols commerciaux, et seuls 55 d’entre eux avaient transporté des passagers.

En revanche, Concorde a volé pendant plus de 25 ans, accumulant des milliers de vols et devenant l’un des modèles les plus emblématiques du XXe siècle.