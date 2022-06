À l’intérieur d’une clinique d’avortement en Floride avant la décision de la Cour suprême

Le Dr De-Lin est retourné à New York le mois dernier. Elle avait auparavant travaillé comme directrice médicale associée de Planned Parenthood of Greater New York et exercerait à nouveau dans l’État, où l’avortement restera légal jusqu’à 24 semaines de grossesse, ou plus tard si le fœtus n’est pas viable ou la vie du patient ou la santé est en danger, quelle que soit la décision de la Cour suprême. Une partie de la raison pour laquelle elle a quitté la Floride, a-t-elle dit, était qu’elle ne serait plus autorisée à pratiquer des avortements au-delà de 15 semaines de grossesse si la nouvelle loi entrait en vigueur comme prévu.