À l’intérieur d’un yacht «volant» insensé de 70 millions de livres sterling avec des ailes géantes pour que vous puissiez glisser au-dessus de la mer à des vitesses fulgurantes

Les PLANS d’un yacht “volant” insensé de 70 millions de livres sterling doté d’ailes massives pour pouvoir glisser au-dessus de l’eau ont été dévoilés.

Le spectaculaire Plectrum de 242 pieds utilise un système de foil pour s’élever au-dessus des vagues et filer jusqu’à 75 nœuds.

Les plans futuristes ont été publiés par la firme de design italienne Lazzarini qui a déclaré que la forme de la coque s’inspire du design des derniers voiliers de la Coupe de l’America.

Le yacht serait capable de s’élever au-dessus de la surface de l’eau grâce à trois moteurs à hydrogène capables de 5000 ch chacun.

Le système de foil peut être ajusté en fonction des besoins de croisière et peut changer la largeur de 15 mètres de largeur, avec un foil fermé lorsque le yacht est à quai, jusqu’à 20 mètres de largeur lorsque le yacht navigue à grande vitesse.

Décrit par Lazzarini comme un “yacht super léger”, Plectrum est conçu pour être entièrement composé et construit avec des matériaux composites en fibre de carbone sèche.

Cela l’aide à atteindre ses vitesses impressionnantes.

Le navire est subdivisé en quatre niveaux et le corps principal offre six cabines invités et une suite armateur.

Il comprend un hangar pour hélicoptères, un garage central pour deux annexes et un garage arrière pour les jouets aquatiques et une supercar.

Lazzarini a expliqué : “Le Plectrum est un concept qui peut être construit sur demande avec un budget de 80 millions d’euros.”

Le studio italien est connu pour ses conceptions innovantes, notamment l’incroyable “yacht aérien” de 500 pieds de long qui peut voler aussi bien que naviguer.

Il est fait de fibre de carbone super légère et se compose de deux énormes dirigeables de 150 m reliés par quatre ponts centraux à une coque de 80 m.

La société a également publié un plan pour une ville flottante de 6,8 milliards de livres sterling appelée Pangeos.

