À l’intérieur d’un village oublié laissé pourrir et recouvert de bois après avoir été récupéré par la nature

UN vieux village abandonné laissé pourrir et se décomposer a été récupéré par la nature.

À son apogée, Talysarn était autrefois une communauté prospère grâce à sa situation à proximité d’une carrière d’ardoise dans le nord-ouest du Pays de Galles.

L’ancienne salle des machines de la carrière de Talysarn Crédit : Alamy

Le village était autrefois une communauté prospère grâce à la carrière d’ardoise Crédit : Alamy

Le village était situé dans la vallée de la Nantlle Crédit : Alamy

Il faisait partie d’une longue ceinture d’ardoise cambrienne qui abritait certaines des carrières d’ardoise les plus grandes et les plus productives au monde.

La région était connue pour avoir « couvert le monde du 19ème siècle » et les vestiges du passé industriel sont encore debout à ce jour.

À l’origine, il y avait de nombreux puits et carrières le long de la vallée de Nantlle à Gwynedd, mais au fil du temps, les prises de contrôle et les fusions ont formé de plus grandes unités, comme la carrière Dorothea.

La carrière Dorothea a démarré en 1820 et est restée en production jusqu’en 1970.

Alors que le terrain sur lequel se trouvait la carrière appartenait à Richard Garnons, la principale force d’extraction dans la vallée était William Turner de Lancaster.

Le nom original de la carrière était Cloddfa Turner mais elle a été rebaptisée Dorothea d’après l’épouse de Garnons.

Vers les années 1840, la production était passée à environ 5 000 tonnes par an et dans les années 1870, elle était passée à plus de 17 000 tonnes.

Mais alors que la production montait en flèche, elle était également confrontée à de graves problèmes d’inondation.

La tragédie a frappé en 1884 lorsque plusieurs hommes ont été noyés et la fosse a été engloutie.

Alors que la rivière Afon Llyfni a été réalignée et approfondie pour couler au sud de la carrière d’ardoise en 1895 pour arrêter certains des problèmes d’inondation, la nécessité de pomper continuellement l’eau est devenue une ponction constante sur les bénéfices de la carrière.

La décision fut prise en 1904 d’installer sur place un moteur à faisceau de Cornouailles en remplacement des roues hydrauliques.

Les restes du moteur se trouvent encore dans le village de Talysarn.

L’extension des carrières de la vallée de la Nantlle entraîne la suppression de l’ancien village.

Alors que le village a été déplacé vers l’ouest, où il abrite encore environ 2 000 personnes, certains des bâtiments de l’ancien village sont toujours debout même s’ils sont en ruines.

En 1927, la route principale au sud de la vallée a été déplacée mais le tracé de l’ancienne route peut encore être suivi.

Les photos modernes montrent que la nature a récupéré l’ancien village de Talysarn à la carrière de Dorothea.

Daniel Start, l’auteur de Wild Guide Wales, a décrit les ruines qui restent comme étant comme un « Welsh Angkor Wat » – la célèbre ville en ruines du Cambodge.

Il a écrit: « Seuls les babouins manquent. C’est un site vaste et sauvage avec de nombreuses ruines fascinantes et envahies, y compris un moteur à faisceau de Cornouailles et les restes envahis de la chapelle de Plas Talysarn. »

Plas Talysarn, ou Talysarn Hall, a été construit au 18e siècle mais modifié et agrandi plus tard au 19e et au début du 20e siècle.

La maison avait trois étages plus un sous-sol.

Alors que la majeure partie du toit de la salle est maintenant manquante, certaines poutres ont survécu sur le mur avant orienté au sud.

A proximité, se trouve l’entrée de l’ancienne écurie et du chenil qui a ensuite été transformé en bloc sanitaire pour les carriers.

Des parties de l’ancienne chaufferie sont encore visibles, et bien que son toit ait en grande partie disparu, il reste deux chaudières détériorées du Lancashire.

D’autres bâtiments environnants sont maintenant recouverts de mousse et les racines des arbres ont commencé à prendre le dessus.

La production de la carrière a chuté de manière significative après le début de la Seconde Guerre mondiale et elle a finalement été fermée en 1970.

Dorothea Quarry a depuis été inondée par le lac à plus de 100 m de profondeur par endroits.

La zone fait maintenant partie du site du patrimoine mondial du paysage ardoisier du nord-ouest du Pays de Galles, annoncé par l’Unesco en juillet 2021.

La nature se réapproprie maintenant la terre Crédit : Alamy