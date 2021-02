Des milliers de femmes vivant dans un village indien affirment que les tigres ont enlevé leurs maris un par un.

Les «veuves tigres» vivant dans le sud de 24 Parganas en Inde disent que leurs maris ont été mutilés à mort alors qu’ils s’aventuraient au plus profond de la jungle pour attraper des poissons et des crabes et récolter du miel.

Pradip Chatterjee, président du Forum Dakshinbanga Matsyajibi, a déclaré Vice Nouvelles 3 000 femmes sont devenues veuves après que leur mari ait été tué par des tigres.

Il a dit que c’était une « estimation modérée ».

Des villageois auraient déclaré qu’il y avait eu au moins 60 morts suite à des attaques de tigres dans la région depuis avril de l’année dernière.

Les hommes sont revenus dans la région depuis les grandes villes où ils travaillent comme travailleurs migrants.

M. Chatterjee a déclaré que travailler dans la jungle pouvait rapporter jusqu’à 700 roupies (7 £), contre seulement 2 £ pour le travail ouvrier.

Ils pénètrent ensuite dans des zones restreintes, se mettant en danger d’être attaqués par des tigres du Bengale en danger.

Les mangroves de la forêt sont des habitats critiques pour les tigres.

Sur les 60 000 travailleurs de la jungle, Chatterjee a déclaré que seulement un quart d’entre eux ont un permis de travail.

Il a déclaré: « Ils ne demandent pas d’indemnisation par crainte de poursuites judiciaires. Ils ont même peur de signaler des décès. »

Tapas Das, qui est le directeur de terrain de la réserve de tigres des Sundarban, a déclaré que seulement 21 décès officiels suite à des mutilations de tigres avaient été signalés, tandis que quatre seulement pouvaient prétendre à une indemnisation.

Le gouvernement indien n’accorde une compensation que lorsque les décès sont survenus en dehors des zones d’interdiction d’entrée.

Le mari de Haridasi Mandal, Haren, 46 ans, a été tué par un tigre en 2014.

Elle a dit que son fils aîné a commencé à travailler dans la même région et qu’elle « vit avec la peur de perdre un autre membre de sa famille dans la forêt ».

Sulata Mandal, 35 ans, a déclaré que son mari Sujit avait été tué alors qu’il pêchait en avril de l’année dernière.

Elle a déclaré: «Mes enfants m’ont fait promettre de ne plus jamais aller dans la forêt. Mais je gagne très peu maintenant en faisant ces petits boulots.

« A moins que je ne trouve une option pour gagner assez pour faire fonctionner la maison, je devrai retourner dans les forêts. »

Selon le gouvernement indien, environ 40 à 50 personnes sont tuées chaque année par des attaques de tigres.