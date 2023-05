Un trésor TERRIFIANT d’armes a été retiré des rues du Royaume-Uni – y compris des couteaux « zombies », un fléau médiéval et des épées massives.

Ryan Biddiss, 28 ans, de Londres, dirige son propre service d’amnistie au couteau – apportant des armes terrifiantes au poste de police le plus proche.

Mais il est terrifié par la nature extrême de la cache d’armes remise.

La semaine dernière, une bande d’hommes a déposé une valise remplie d’une épée, de couteaux de combat et de fléaux, une poignée avec une boule à pointes attachée à une chaîne.

Lorsqu’il a apporté le butin au poste de police de Lewisham, les agents n’avaient pas de tube de couteau assez grand pour le ranger.

Il a déclaré au Sun: « C’était choquant. Ces armes ne devraient jamais être dans nos rues. J’avais peur de marcher dans les rues avec autant de couteaux dangereux.

« Je ne suis pas à l’abri de la loi. Il était 23 heures du soir et j’étais en noir avec ma capuche relevée. J’ai vu un fourgon de police et j’étais terrifié à l’idée d’être arrêté et de devoir passer une nuit dans une cellule. »

‘TROP C’EST TROP’

Ryan a lancé sa campagne « Drop The Knife » il y a deux ans après que Tamim Ian Habimana, 15 ans, a été tué près de chez lui.

« Je suis passé avec ma mère pendant que la mère de Tamim lavait le sang du trottoir et j’ai juste pensé que c’était suffisant », a déclaré Ryan.

« Ces couteaux doivent être retirés des rues. Les gens me contactent sur les réseaux sociaux et je m’arrange pour aller récupérer les armes. »

Au cours des deux dernières années, Ryan a vu des centaines de couteaux remis aux flics.

Il a ajouté: « J’ai eu plein de couteaux de cuisine et divers ustensiles. J’ai eu des carabines à air comprimé, des lames de zombies, des machettes et des munitions. »

Pour se protéger de l’arrestation, Ryan appelle la police à l’avance pour leur faire savoir où il sera.

Il a déclaré: « Lorsque les gens me contactent, je demande une image de l’arme afin que je connaisse une distance de sécurité. Ensuite, je l’enregistre avec la police.

« J’obtiens un numéro de référence, récupère les armes, puis quitte la zone et dis à la police où je serai. Je leur dis de faire savoir aux agents du poste le plus proche que je suis en route. »

VALISE

Sa reprise la plus choquante est survenue la semaine dernière.

Ryan a été contacté par un groupe qui a affirmé qu’il ne pouvait pas fournir d’image de son transport.

Lorsqu’il est arrivé à un coin de rue faiblement éclairé de Woolwich à 23 heures, il a trouvé un groupe d’hommes debout à distance d’une valise.

Il a dit: « Il y avait une valise par terre. Je me suis approché et il y avait quelques gars autour.

« Ils se sont tous reculés et j’ai ouvert la valise pour regarder à l’intérieur.

« C’était fou. Il y avait cinq ou six armes. Cette collection était choquante. Il y avait des lames similaires à celles portées par l’une des Teenage Mutant Ninja Turtles. »

Ryan a resserré la sangle autour de l’extérieur de la valise et s’est dirigé vers le poste de police de Lewisham.

Il a déclaré: « Quand je l’ai récupéré, il était 23 heures. J’étais habillé en noir avec ma capuche relevée. En me levant aux feux de circulation, j’ai vu un fourgon de police.

« Je pensais que j’allais être arrêté. J’avais une arme offensive et je ne suis pas au-dessus de la loi. Je ne suis qu’un citoyen.

« Tout ce que je peux faire, c’est m’assurer que la valise est scellée. La sangle a été resserrée. Je prends juste certaines précautions au cas où je serais appelé. »

Ryan, un ancien travailleur auprès des jeunes, a déclaré qu’il se sent passionné par l’idée de faire une différence.

Il a ajouté: « Cela m’aide à aider les autres. »

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: « Nous sommes au courant du travail de Ryan Biddis et lui avons fourni des conseils, cependant, il n’y a pas d’accord officiel.

« Les Londoniens jouent un rôle vital en aidant à mettre fin aux crimes violents et à assurer la sécurité de leurs communautés.

« Nous encourageons quiconque souhaite rendre un couteau à le faire en le remettant à l’un des 12 postes de police désignés à travers Londres, ouverts 24 heures sur 24. »

