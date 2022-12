À l’intérieur d’un système de tunnel abandonné effrayant sous le centre commercial et de son histoire TRÈS mystérieuse de 100 ans

Des photos CREEPY ont révélé un réseau de tunnels vieux de 100 ans passant sous un centre commercial – et personne ne sait à quoi servait le système.

Les passages souterrains ont été construits il y a un siècle mais n’ont été découverts qu’il y a environ cinq ans après l’ouverture d’un gouffre dans un parking Primark à Thanet, dans le Kent.

Le réseau de tunnels passe sous un centre commercial dans le Kent Crédit : histoire cachée de Thanet

C’est un mystère à quoi servaient les tunnels. Crédit : histoire cachée de Thanet

Certaines personnes pensent qu’ils ont peut-être été utilisés par l’armée pendant la Première Guerre mondiale Crédit : histoire cachée de Thanet

Bien que les tunnels sous le centre commercial Westwood Cross aient été construits il y a environ 100 ans, personne ne connaît leur objectif.

Certains pensent qu’ils ont été créés comme des tunnels de guerre secrets à l’époque de la Première Guerre mondiale.

Mais on ne sait pas si c’était avant ou après le conflit.

Si tel est le cas, on pense qu’ils auraient pu être utilisés comme ancien site d’entraînement de l’armée pour des exercices d’entraînement.

D’autres pensent qu’ils auraient pu être construits après le conflit en vue de nouveaux combats.

Les images – prises par le groupe d’histoire locale Thanet Hidden History – montrent l’étendue du réseau à quelques mètres sous les tringles à vêtements du magasin Primark.

Ils révèlent un certain nombre de grottes et de passages creusés dans la roche et montrent également où ils ont été maçonnés.

Les propriétaires du centre commercial ont déposé une demande d’accès à l’information auprès du ministère de la Défense en 2015 dans l’espoir d’obtenir des réponses.

Il a demandé des enregistrements des tunnels et a demandé une carte du complexe.

Cela s’est avéré être une impasse, car le ministère de la Défense n’avait “aucune information” sur les tunnels et leur histoire et leur échelle exacte restent entourées de mystère.

Le groupe Thanet Hidden History a révélé que l’abri anti-aérien sous le centre commercial avait été scellé de manière permanente il y a des années pour éviter d’autres dommages.

Plus tôt ce mois-ci, des photos ont révélé de vastes tunnels vieux de 200 ans creusés pour une mine galloise.

Les explorateurs locaux ont découvert les parties inédites du réseau de tunnels de Llandudno.

La ville historique abritait une mine de cuivre du XIXe siècle avant qu’elle ne soit détruite par les inondations.

Cependant, en 1985, un groupe de passionnés locaux s’est réuni pour rechercher et promouvoir l’histoire de The Great Orme, un bloc de calcaire qui se détache dans la mer.

C’est au cours de leurs recherches qu’ils ont découvert des kilomètres de tunnels allant du dessous des rues de la ville jusqu’au monticule lui-même.

Maintenant, des photos prises par la Great Orme Exploration Society (GOES) ont révélé à quoi ressemble l’intérieur du puits de mine étroit et sombre.

Certains ont émis l’hypothèse que les tunnels ont été construits après la Première Guerre mondiale Crédit : histoire cachée de Thanet

Le MoD dit qu’il n’a “aucune information” sur les tunnels Crédit : histoire cachée de Thanet

On ne sait pas à quel point le réseau est étendu Crédit : histoire cachée de Thanet