À l’intérieur d’un superyacht de style Bond de 25 millions de livres sterling, la «Golden Girl» avec son propre hors-bord assorti

Un superyacht inspiré de James Bond de 25 millions de livres sterling avec son propre hors-bord et ses jet-skis a été révélé.

Le super navire de 49 mètres, surnommé la Golden Girl, a un design audacieux et saisissant – personnifiant le super espion lui-même.

Bénéficiant d’une superbe finition dorée, le Superyacht Khalilah, officiellement nommé, est entièrement fabriqué en carbone et est à la hauteur de sa facture unique.

Le concept derrière cela était de “concevoir un Superyacht de nouvelle génération qui se libère des compromis conventionnels que la conception de yachts semble généralement accepter”, a déclaré le fier propriétaire.

“L’objectif final était de construire un navire avec des performances opérationnelles et une expérience à bord exceptionnelles, et non des améliorations progressives.”

Le Golden Girl est doté d’équipements à couper le souffle, dont une vaste terrasse de 110 mètres carrés, avec une grande banquette extérieure et d’énormes bains de soleil.

Alors que les espaces de vie des invités, conçus par l’équipe interne de Palmer Johnson, “incarnent un côté ludique rarement vu sur les superyachts” aux côtés d’éléments luxueux d’inspiration asiatique.

Parfaitement adapté à Bond ou à un méchant de Bond, le foyer est orné d’une statue de Bouddha en or accompagnée d’un tourbillon de lumières LED.

Sans oublier les larges poutres du parquet en chêne teinté qui courent sous les pieds, donnant à l’intérieur une finition élégante et sophistiquée.

Ailleurs, les cinq (oui cinq) cabines invités du navire ont plusieurs palettes de couleurs différentes, des décors personnalisés et de belles douches décorées de mosaïques de marbre artisanales.

Il y a même une « pieuvre » violette géante qui orne le plafond du salon principal.

Si cela ne suffisait pas, le pont supérieur est équipé d’une table à manger en bois Cactus sur mesure pour 10 personnes et de meubles aux dimensions colossales.

À l’extérieur, le navire propulsé par un moteur en or dispose d’un hors-bord personnalisé de 22 pieds en or, ainsi que de plusieurs jet-skis si vous avez besoin de faire une pause dans l’environnement luxueux.

“Un propriétaire devrait avoir la chair de poule chaque fois qu’il regarde son yacht”, a conclu le propriétaire d’origine du navire.

Le superyacht est actuellement disponible à la location avec une société de courtage basée à Monaco et peut naviguer à travers certaines des destinations méditerranéennes les plus luxueuses de Bond.

Mais attention, le prix de la location du navire pour une semaine seulement pourrait vous coûter jusqu’à 222 000 £.

LE YACHT EST LE DOMMAGE ?

Cela survient alors que The Sun a récemment révélé le yacht charter le plus cher au monde, qui peut désormais être loué à un peu plus de 3 millions de livres sterling par semaine.

Le Flying Fox de luxe de 450 pieds de long, qui a coûté près de 500 millions de livres sterling à construire, peut accueillir 22 invités et a besoin d’un équipage de 54 personnes en mer.

L’impressionnant yacht de luxe coûte 18 000 £ de l’heure, soit près d’un demi-million de livres par jour.

Pendant ce temps, un superyacht de luxe a été construit pour ressembler à un diamant Cartier de 128 carats.

La pierre « Stella del Sud » de 128 carats, propriété de Cartier, est à l’origine du bateau de luxe du même nom.

Des images de l’intérieur du yacht de 110 mètres de long montrent un magnifique cinéma, trois piscines intégrées et un héliport.

Les piscines de rêve se forment les unes aux autres, créant l’apparence d’un effet de cascade.

Une fenêtre en forme de bijou apparaît à l’extérieur du bateau, utilisant le même morceau de verre à tous les niveaux.

Le studio italien derrière les designs à couper le souffle, Gabriele Teruzzi, dit que le superyacht est un “diamant étincelant” avec des caractéristiques Art déco.

