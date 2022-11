À l’intérieur d’un scandale choquant d’abus de dauphins qui a vu un célèbre entraîneur se suicider après une vidéo controversée accablante

Pour beaucoup, il était le « roi des dauphins », un entraîneur doué avec une relation magique avec les mammifères marins tant aimés.

Mais en quelques mois en 2015, Jose Luis Barbero est passé du sommet de son art à l’ennemi public numéro un, après la diffusion d’une vidéo de lui qui aurait abusé des dauphins en captivité.

L’Espagnol, qui a travaillé avec les créatures marines pendant plus de trois décennies et était largement respecté, a semblé donner des coups de pied et frapper les animaux dans les clips granuleux.

Un déluge d’abus en ligne a suivi, Barbero et sa famille ayant reçu des menaces de mort, et le scandale qui a culminé en lui se serait suicidé.

L’entraîneur a été retrouvé mort sur le parking d’un aéroport espagnol dans un suicide apparent, à l’âge de 59 ans.

Beaucoup pensaient que les dénonciateurs – qui n’avaient exprimé aucun remords lorsque la nouvelle de sa mort a été annoncée – étaient justifiés dans leurs moyens d’attirer l’attention sur la cruauté subie par les dauphins en captivité.

Mais des questions se sont posées sur la validité de la vidéo, certains affirmant que Barbero – qui venait de signer un nouveau contrat lucratif pour un poste de haut niveau dans un prestigieux aquarium aux États-Unis – avait été ciblé par jalousie.

Maintenant, un nouveau documentaire Netflix – The Last Dolphin King – plonge dans la saga, avec des interviews de ceux qui ont participé à la sortie de la vidéo et des personnes qui connaissaient le mieux Barbero.

Dès son plus jeune âge, Barbero s’est imposé comme l’un des dresseurs de dauphins les plus prolifiques au monde.

Son lien spécial avec les animaux était souvent présenté dans des vidéos de lui les caressant et jouant avec eux.

Selon son ami et collègue entraîneur Daniel Juarez, les dauphins sous la garde de Barbero l’adoraient et attendaient à la porte qu’il arrive.

Il avait la réputation d’être un entraîneur coriace, ce qui n’a pas toujours plu à ceux qu’il a encadrés.

Daniel explique : « Les exercices demandaient beaucoup de préparation physique. Sinon, vous ne pouviez pas suivre le spectacle.

“Il l’a exigé de lui-même et des autres. Que s’est-il passé? Les gens n’ont pas aimé ça.”

“Agressif et violent”

La vidéo granuleuse a été filmée par des voisins qui ont affirmé avoir été dérangés par le traitement des dauphins

La vidéo aurait montré que Jose Luis abusait des dauphins dont il avait la garde

Lorsque la vidéo accablante – un montage de clips montés ensemble – a été diffusée, montrant prétendument le traitement cruel des dauphins par Barbero et d’autres entraîneurs, elle a provoqué l’indignation mondiale.

Les images auraient été tournées par des militants et des voisins du parc qui ont été témoins des abus présumés et qui étaient inquiets.

Une caméra de surveillance surplombant les piscines de Marineland à Majorque, en Espagne, où travaillait Barbero, a été installée pour capturer les séances d’entraînement.

À l’époque, le groupe de défense des animaux SOS Delfines, qui a joué un rôle déterminant dans la sortie de la vidéo, a déclaré que les caméras n’étaient “destinés qu’à montrer comment les dauphins captifs sont traités”.

Dans le documentaire de Netflix, sa présidente Carla Cornella déclare : “Le fait que les dauphins aient été entraînés de manière aussi agressive et violente m’a choquée et blessée.

“Jose Luis était responsable. Ces événements se sont déroulés sous sa surveillance.”

La vidéo est devenue virale et a fait l’objet de nombreux reportages dans les médias du monde entier.

Le fait que les dauphins aient été entraînés de manière aussi agressive et violente m’a choqué et blessé. José Luis était responsable Carla Cornella, présidente de SOS Delfines

Dans une tentative de se défendre contre les accusations alarmantes, Barbero a déclaré dans un communiqué : « Je crois qu’une réponse est nécessaire à cette campagne brutale et lâche contre ma profession.

“Je peux seulement dire d’après les recommandations de mes avocats que cette vidéo est un montage créé pour privatiser une campagne défiant mon professionnalisme depuis 35 ans.”

Malgré ses démentis, Marineland Mallorca a immédiatement pris ses distances avec lui.

Le directeur de l’époque du parc, Rafael Abraham, a déclaré aux médias qu’il était “choqué et embarrassé” et a insisté sur le fait que la vidéo “ne reflète pas du tout ce que nous faisons à Marineland”.

La frénésie médiatique qui a suivi a déclenché une enquête par les nouveaux employeurs de Barbero – Georgia Aquarium – pour établir l’authenticité de la vidéo.

Disparu

Jose Luis Barbero s’est suicidé après sa disparition en mars 2015 Crédit : Facebook

Il a reçu un déluge de menaces de mort et de messages abusifs avant sa mort Crédit : Facebook

Ayant déjà voyagé en Géorgie pour commencer son nouveau travail, l’épouse désemparée de Barbero, Mari Gracia, l’a supplié de rentrer à la maison car le scandale a fait des ravages sur son état mental.

À son retour en Espagne, Mari dit qu’il a fait profil bas et qu’il ne sortait pas beaucoup.

Le couple a été traqué par des messages ignobles, des trolls souhaitant à Barbero une mort lente et douloureuse. D’autres ont affirmé qu’ils espéraient qu’il avait reçu une balle dans la tête.

En mars 2015, Barbero a été porté disparu, déclenchant une énorme équipe de recherche.

Après sa disparition, une autre vidéo a été publiée prétendant montrer un comportement plus abusif envers les dauphins.

Je n’avais jamais vu des gens être aussi en colère qu’avec José Luis. Ils ne le connaissaient pas Mari Gracia

Cela a déclenché une nouvelle vague de messages d’utilisateurs de médias sociaux écoeurés, avec un écrit: “Je m’en fiche s’il tombe la tête la première d’une falaise.”

Heartbroken Mari raconte au documentaire: “Je n’avais jamais vu des gens se fâcher autant qu’ils l’étaient avec Jose Luis. Ils ne le connaissaient pas.”

Quelques jours après sa disparition, Barbero a été retrouvé mort dans un parking de l’aéroport de Palma de Majorque.

Bien que la police ait déclaré que sa mort faisait l’objet d’une enquête, elle a conclu qu’il s’agissait d’un suicide.

Dans le documentaire, le fils de Barbero, Marcos, déclare : “Je ne sais pas depuis longtemps qu’il était mort, c’était un ou deux jours. Ils ne nous ont pas dit la cause ni comment il l’a fait.”

“Haine et vengeance”

Jose Luis Barbero était connu pour son amour des dauphins parmi ses amis et sa famille Crédit : Facebook

Après sa mort, les utilisateurs des réseaux sociaux ont continué à laisser des messages désagréables sur sa page Facebook, l’un d’entre eux commentant : “J’espère que vous avez souffert de votre mort”.

Des questions sur la légitimité de la vidéo demeurent.

L’ancien collègue Javier Gutierrez pense que c’était motivé par “la haine et la vengeance”, et affirme qu’il est compréhensible que quelqu’un veuille nuire à la carrière de Barbero.

“Ils ont vraiment choisi le bon moment pour le sortir”, dit-il. “C’était quand Jose Luis Barbero avait signé le contrat avec Georgia Aquarium, donc il était déjà aux États-Unis.

“Ils ont beaucoup réfléchi à la façon de faire le plus de dégâts.”

Mais Carla de SOS Delfines insiste sur le fait que les vidéos n’ont “été manipulées à aucun moment”.

“C’était simplement édité”, dit-elle. “Ce que nous avons fait, c’est éditer ces images dans une courte vidéo.”

Selon les militants, après la mort du dresseur, tous les groupes de défense des animaux auxquels ils étaient affiliés ont coupé les ponts avec eux.

L’une des responsables de la vidéo, appelée “V” dans le documentaire, dit qu’elle n’a ressenti aucune émotion lorsqu’elle a appris la mort de Barbero.

“Je ne pouvais pas me sentir mal parce que je n’avais rien fait de mal pour me sentir mal”, dit-elle.

“Si je devais me sentir mal, ce serait parce que je me sentais coupable.”

