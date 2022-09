À l’intérieur d’un road trip QAnon avec la «reine du Canada»

Menaces de mort, chambres d’hôtel laissées vides pour de supposées visites du président russe Vladimir Poutine et heures et heures de la chanson Rasputin de Boney M.

Ce sont les conditions que d’anciens adeptes disent avoir endurées lors d’une tournée en camping-car à travers le pays avec Romana Didulo, la «reine du Canada» autoproclamée.

Didulo est devenue une figure bien connue du complot QAnon, affirmant qu’elle était la dirigeante légitime du Canada, mais elle n’est pas apparue en public à l’origine. Maintenant, elle parcourt le pays avec des partisans dans des camping-cars, y compris un arrêt à Peterborough, en Ontario, le mois dernier, où ses partisans ont tenté d’arrêter la police de la ville.

Le journaliste de Vice World News, Mack Lamoureux, s’est entretenu avec d’anciens membres du “personnel” de la tournée, dont certains que Didulo aurait abandonnés au milieu de Terre-Neuve. Aujourd’hui, ce qu’ils allèguent des abus qu’ils ont subis, et pourquoi Lamoureux et certains experts croient de plus en plus que le groupe a l’étoffe d’une secte.

Écoutez sur Google Podcasts

Écoutez sur Apple Podcasts

Écoutez sur Spotify