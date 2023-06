À l’intérieur d’un restaurant McDonald’s abandonné figé dans le temps avec des cabines rétro et des assiettes laissées sur les tables

Un HOMME a découvert un restaurant McDonald’s abandonné figé dans le temps avec des assiettes effrayantes laissées sur les tables et des cabines rétro.

Ben James, de Cambridge, a pris des photos effrayantes du restaurant désert sur lequel il est tombé par hasard à Chicago.

Ben James a découvert le restaurant abandonné de Chicago 1 crédit

Les photos montraient les chaises laissées de travers et les couverts sur les tables comme si les convives étaient partis à la hâte 1 crédit

Le McDonald’s rétro avait un style art-déco avec des cabines rouges et crème 1 crédit

Le McDonald’s rétro était couvert de poussière, avec des verres de milkshake à moitié vides laissés sur les tables comme si les convives étaient partis à la hâte.

Avec des assiettes et des couverts jonchés sur les tables à quatre places et des menus encore ouverts, le restaurant semble encore avoir un service chargé.

Mais le restaurant de style art déco a été laissé aux éléments alors que les chaises étaient de travers dans la scène post-apocalyptique.

Lorsque Ben est tombé sur le McDonald’s abandonné, il l’a comparé à un décor coupé directement de l’émission à succès The Last Of Us.

A l’intérieur, les gens avaient laissé leurs soucoupes et condiments sur les tables comme s’ils s’étaient précipités hors de leur assiette en plein repas.

L’homme de 32 ans a exploré le restaurant désert pendant environ deux heures et a réussi à capturer des clichés des assiettes et des verres vides ainsi que du décor à l’ancienne.

Le restaurant était abandonné depuis 2017, avec des rumeurs selon lesquelles l’un des gérants de l’époque avait cambriolé le restaurant et fait un coureur.

Mais bien que les photos de Ben montraient l’intérieur du restaurant suffisamment intact pour être utilisé, la cuisine racontait une toute autre histoire quant à la raison pour laquelle le McDonald’s avait peut-être été rapidement abandonné.

L’explorateur a déclaré qu’un incendie s’était propagé dans la cuisine, la rendant complètement inutilisable.

Alors que les couverts et les assiettes étaient étrangement en place, comme si les convives allaient réapparaître à tout moment, Ben a déclaré qu’il s’était immédiatement senti mal à l’aise dans le restaurant.

« Cela donnait l’impression que vous vous attendiez à ce que les convives entrent à tout moment », a-t-il déclaré, « et c’était un endroit tellement occupé et c’est juste étrangement assis en silence, c’est littéralement comme une scène de film d’horreur post-apocalyptique » .

Bien que le restaurant ait été autrefois un McDonald’s populaire et animé, il était maintenant « inconfortablement silencieux » alors que le brave type explorait le bâtiment.

Il a été surpris de voir à quel point le restaurant était bien conservé, étant donné qu’il est resté vide et qu’il a pris la poussière pendant plus de cinq ans.

« Il est abandonné depuis environ 2017 », a-t-il dit, « apparemment, il y a eu un vol là-bas.

« Bien que la cuisine soit en très mauvais état, la cuisine était inhabitable à cause d’un incendie.

Mais Ben pense qu’avec un peu de nettoyage, le restaurant pourrait être ouvert demain.

Cela vient après que le « McDonald’s le plus solitaire du monde » ait reçu un afflux de reconnaissance sur les réseaux sociaux après qu’un internaute a reconnu qu’il était situé sur la même île de la série Pirate Gold Of Adak Island de Netflix.

Le restaurant, qui se trouvait étrangement sur une base navale déserte de l’Alaska, semblait avoir été intact depuis les années 1990.

Initialement, le McDonalds a attiré l’attention lorsqu’un utilisateur de Twitter a indiqué l’emplacement et a publié des photos de la zone de service au volant, des tables renversées et un menu avec un cheeseburger à 1 $ en 2021.

Ben a dit qu’il s’était immédiatement senti mal à l’aise dans le restaurant abandonné 1 crédit