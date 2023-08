À l’intérieur d’un restaurant de fruits de mer où les clients attrapent leur PROPRE poisson – mais tout le monde ne pense pas que ce soit une bonne idée

OUBLIEZ de chanter pour votre souper – ce restaurant vous demande de pêcher pour le vôtre.

Décrit comme l’une des « choses les plus folles à faire au Japon », les clients s’assoient dans un grand bateau en bois et attrapent leur nourriture fraîche dans les eaux qui l’entourent – mais ce n’est pas pour tout le monde.

6 TikToker Tina Pik a emmené ses abonnés faire une visite à l’intérieur du célèbre restaurant

6 Le restaurant de pêche Zauo demande à ses convives de prendre leur propre souper Crédit : TikTok/@hangrybynature

6 Les chefs préparent ensuite votre poisson en toutes sortes de choses

Le restaurant de pêche Zauo à Osaka, au Japon, invite ses clients à prendre une canne et à rester coincés.

Un TikTok, posté par le populaire vlogger de cuisine et de voyage Tina Pikmontre l’étrange mise en place à l’intérieur du grand restaurant inondé d’eau.

Elle dit à ses fans : « [This is] l’une des choses les plus folles à faire au Japon.

« L’intérieur est absolument dingue », ajoute-t-elle avant d’expliquer comment vous pouvez choisir de pêcher depuis le bateau, à travers une fenêtre d’un stand ou depuis la ligne de touche.

« La patience est la clé mes amis, et une fois que vous avez attrapé, votre victoire sera entendue dans tout le restaurant. »

Un tambour retentit et les autres convives applaudissent pour « célébrer votre prise ».

Après une « fière photo » avec votre prise, dit-elle, les chefs préparent ensuite un repas pour vous.

Le TikToker a l’air émerveillé alors qu’il s’assoit pour déguster une grande assiette de sashimi ainsi que du poisson frit et cuit à la vapeur. « Comme vous l’aimez », dit-elle à ses abonnés.

Cependant, tout le monde ne partageait pas son enthousiasme.

La vidéo, qui a été aimée près de deux millions de fois, a été jonchée de centaines de commentaires négatifs de la part de ceux qui se sentaient mal à l’aise face au concept.

« Imaginez un endroit comme celui-ci mais au lieu de pêcher ses vaches », a déclaré l’un d’eux.

Un autre a ajouté: « Cela semble juste cruel. »

« Les poissons meurent de faim ou se font manger », a écrit un troisième.

« Je ne pouvais pas faire ça », a déclaré un quatrième.

Pendant ce temps, d’autres étaient impatients de se joindre à la préparation des repas.

« Pourquoi le Japon a-t-il les trucs les plus cool », a répondu l’un d’eux.

Un deuxième utilisateur a déclaré: « Les gars, elle ne ment pas. Vous devez absolument essayer ceci. C’était certainement l’un de mes souvenirs préférés d’Osaka.

Un collègue créateur de nourriture, Billy Biehls’est également aventuré dans le célèbre restaurant et a fait voyager ses fans.

Il a documenté toute son expérience, en particulier le moment où il parvient à attraper un énorme poisson.

Il est ensuite rapidement envoyé aux chefs qui le rendent magnifiquement frit et Billy rentre en disant « le poisson était incroyable ».

Le restaurant propose également des homards, des crevettes et des palourdes qui peuvent tous être pêchés hors des réservoirs.

Les prix à Zauo dépendent de la prise et si vos compétences de pêche ne sont pas à la hauteur, le personnel peut intervenir et vous aider.

Vous pouvez dîner au restaurant sans attraper de poisson, mais vous bénéficiez d’une réduction si vous le dévidez vous-même.

Essayant d’imiter son succès au Japon, Zaou s’est internationalisé et a ouvert un restaurant à New York en 2018.

Mais après un manque de clients associé à un tollé suscité par le concept lui-même, le restaurant a fermé après seulement deux ans.

6 Le personnel du restaurant applaudit et tambourine chaque fois que quelqu’un empoche un poisson Crédit : TikTok/@hangrybynature

6 Un autre créateur, Billy, semble ravi de sa prise Crédit : TikTok/@billybiehl