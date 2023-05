La POLICE à la recherche de Madeleine McCann a commencé une recherche minutieuse hier alors qu’une sécheresse a fait baisser les niveaux d’eau dans un réservoir.

La pire période de sécheresse depuis des années est considérée comme la clé pour que les flics obtiennent une percée au barrage d’Arade au Portugal.

Des sources proches de l’enquête ont déclaré qu’elles y avaient été conduites par de nouvelles informations « crédibles » – et qu’il y avait des signes que le coup de filet pourrait enfin coincer le principal suspect allemand Christian B.

Des spécialistes portugais et allemands de la recherche, surveillés par des détectives de Scotland Yard, travaillent sur une théorie selon laquelle le violeur et pédophile condamné Christian B a arraché Madeleine, l’a tuée et a jeté son corps dans le lieu de beauté qu’il a appelé son «petit paradis».

La fillette de trois ans a disparu de l’appartement de vacances de ses parents à Praia da Luz en mai 2007.

Christian B, 45 ans, est connu pour avoir garé régulièrement son camping-car VW jaune et blanc sur un parking proche du bord de l’eau, à 45 minutes de route.

Une source portugaise a déclaré au Sun : « La recherche est prise très au sérieux et est totalement contrôlée par les Allemands.

« Ils sont si sensibles à ces informations qu’ils n’ont même pas révélé l’emplacement exact de la zone de recherche jusqu’à peu de temps avant le début des travaux.

« Ils ont demandé aux officiers portugais qui les aidaient de rechercher des preuves, mais plus particulièrement des chiffons. »

Une source allemande a ajouté : « La pensée initiale était qu’il s’agissait d’un dernier coup de dés.

« Mais l’arrivée des meilleurs officiers allemands du BKA (police criminelle fédérale) et le rôle de Scotland Yard suggèrent qu’ils disposent d’informations crédibles.

«Ce n’est pas non plus un coup de tête.

« Ils le planifient depuis début mai. »

Un enquêteur britannique estime que la recherche est le développement le plus prometteur depuis des années.

Jim Gamble était le plus haut responsable de la protection de l’enfance au Royaume-Uni et a supervisé un examen de l’affaire Madeleine qui a conduit à la création de l’enquête actuelle de la Met Police, Operation Grange.

Il a déclaré: «Je pense que nous examinons la meilleure chance que nous ayons eue en 16 ans pour découvrir ce qui est arrivé à Madeleine.

« Ils doivent avoir quelque chose de définitif. »

M. Gamble, aujourd’hui PDG du groupe de sauvegarde de l’INEQE, a ajouté : « La recherche est importante en raison de qui la dirige.

« Les autorités, procureurs et enquêteurs allemands sont normalement très conservateurs.

« Donc, quand ils disent quelque chose de définitif, vous savez qu’ils ont les informations supplémentaires.

« Ils ont été absolument catégoriques sur deux choses – premièrement, ils ont le bon suspect, et deuxièmement, que Madeleine est morte. »

Vers 8 heures du matin, la police allemande est arrivée dans un convoi de fourgonnettes et de 4×4 Mercedes noircis.

Les officiers fédéraux cachaient leur identité avec des bandanas lorsqu’ils croisaient des photographes.

Les plongeurs de la police portugaise devaient effectuer des recherches sous-marines, mais tous les travaux observés hier concernaient une bande de terre découverte par la baisse des niveaux d’eau.

Creuser – concentré sur une zone de lit de réservoir exposé mesurant environ 200 mètres carrés – a commencé sérieusement vers 9 heures du matin.

Les officiers ont formé une ligne et ont gratté le sol pouce par pouce.

Un bateau des pompiers portugais se trouvait à proximité, et des plongeurs devaient effectuer une recherche à la main dans une eau noire.

L’équipement sonar était également prêt à être déployé.

Les flics allemands avaient ordonné l’opération après une analyse médico-légale du « repaire secret » de Christian B dans une usine délabrée du village allemand de Neuwegersleben.

La police a fait une descente sur le site au sud-est de Hanovre en février 2016, à la recherche du corps d’Inga Gehricke, cinq ans, disparue lors d’une sortie en famille en Saxe-Anhalt en mai 2015.

Les détectives ont découvert plus de 8 000 images et vidéos sur des clés USB et des disques durs remplis d’images viles d’abus d’enfants.

Certains sont maintenant liés au site du barrage.

Une rangée de tentes a été installée sur le parking après que la police a bouclé la zone et ordonné une zone d’exclusion aérienne pour la protéger des drones.

Des officiers en civil – l’un avec ce qui semblait être un grand sac de preuves blanc – ont été vus se déplaçant parmi les équipes de recherche.

Au moins deux chiens renifleurs ont été recrutés.

Pendant ce temps, l’enquêteur qui a d’abord alerté les flics portugais sur le site du barrage a fustigé leurs bévues.

L’avocat Marcos Aragão Correia a proposé d’aider les parents de Madeleine, Kate et Gerry, en 2008, touchés par leur sort.

Il a dépensé des milliers de dollars pour deux recherches sous-marines par une entreprise privée, qui aurait trouvé une corde en nylon alourdie de pierres et de sacs contenant des os.

Mais son plaidoyer pour une recherche plus approfondie a été ignoré jusqu’à présent.

M. Correia a déclaré: «Nous ne pouvons pas compter sur l’État, en particulier l’État portugais, pour nous aider si quelque chose de grave arrive à nos enfants.

« Il y a clairement l’exemple de Madeleine McCann, abandonnée au plus haut niveau par l’État portugais — et ses parents, clairement innocents, persécutés.

« Après 16 ans de négligence institutionnelle, seul un miracle a pu retrouver la dépouille de Madeleine McCann. »

L’un de ses plongeurs était Martyn Falkous, 51 ans, originaire de Knaresborough, North Yorks.

Il a dit: « J’espère que cela pourra être fermé d’une manière ou d’une autre. »

Christian B est en prison pour le viol en 2005 d’une retraitée américaine à Praia da Luz.

Son avocat, Freidrich Fulscher, insiste sur le fait qu’il n’a eu aucune implication dans l’affaire McCann.

Interrogé sur les derniers événements, il s’est moqué: « Laissez-les chercher – il fait beau là-bas. »

