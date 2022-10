À l’intérieur d’un réseau de passage de clandestins au Canada

Radio

Durée 23:56

Cette année, le nombre de migrants d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud essayant de traverser illégalement la frontière américano-mexicaine a atteint un record de deux millions de personnes. Que les gens traversent le Rio Grande ou traversent le désert pendant des jours, le voyage devient de plus en plus dangereux. Près de 750 personnes sont mortes en essayant de traverser la frontière cette année jusqu’à présent. Maintenant, certains tentent une route différente à travers le Canada. Une enquête de la CBC a révélé que des réseaux de contrebande opérant à Toronto et à Montréal amorcent le flux de personnes dans une région appelée le secteur de Swanton et rapportent des milliers de dollars par traversée de la frontière. Aujourd’hui, le journaliste d’investigation Jorge Barrera nous fait découvrir ce que ses reportages ont révélé.