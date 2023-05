À l’intérieur d’un remaniement majeur des National Television Awards – y compris une nouvelle catégorie inspirée par le prince Harry

REALITY a frappé Les traîtres semble avoir inspiré les National Television Awards 2023, la célébration annuelle du petit écran votée par les téléspectateurs.

La longue liste des gagnants potentiels est publiée aujourd’hui avec 16 catégories, dont deux nouvelles qui reflètent les plus grandes tendances de la télévision.

La section Reality Competition trouvera le meilleur spectacle d'un lot qui reconnaît The Apprentice, SAS Who Dares Wins ainsi que The Traitors

La section Reality Competition trouvera le meilleur spectacle d’un lot qui reconnaît The Apprentice, SAS Who Dares Wins ainsi que The Traitors, l’un des plus grands succès de l’année écoulée.

Pendant ce temps, la catégorie des interviews télévisées suit d’énormes discussions, y compris les révélations choquantes du prince Harry au lecteur de nouvelles d’ITV, Tom Bradby.

Les nouvelles catégories ont été adaptées en perdant TV Expert et Talent Show Judge qui figuraient en 2022.

En tant qu’animatrice de The Traitors and The Piano et co-animatrice de Strictly Come Dancing, Claudia Winkleman est également sur la liste du gong de présentatrice télé.

Mais elle fait face à une forte concurrence de la part d’Ant & Dec, qui ont remporté ce titre 21 fois, sans parler du compère des NTA, Joel Dommett, que nous voyons habituellement affronter The Masked Singer sur ITV.

Claudia affrontera également Holly Willoughby de This Morning et Emma Willis de The Circle, ainsi que la nouvelle venue Hannah Waddingham, l’actrice de Ted Lasso dont le profil a grimpé en flèche depuis qu’elle a participé au Concours Eurovision de la chanson la semaine dernière.

Harry et Tom font également face à la concurrence dans la catégorie des interviews télévisées de Louis Theroux, qui a eu un tête-à-tête exceptionnel avec le rappeur Stormzy l’année dernière, dans lequel il est devenu lyrique à propos de son adoration de l’animatrice de Love Island, Maya Jama.

Il y a un affrontement impliquant l’un des plus grands drames de l’année, Happy Valley de BBC One.

Non seulement il figure sur la liste de Returning Drama, mais ses deux principales stars – Sarah Lancashire et James Norton – sont toutes deux en lice pour Drama Performance grâce à leur travail dans la sensationnelle série finale.

The Last Of Us de Sky, avec Pedro Pascal, pourrait également triompher, pour New Drama.

La militante contre le cancer et chroniqueuse du Sun Dame Deborah James, décédée l’année dernière, pourrait recevoir un gong posthume dans la catégorie Documentaire d’auteur pour son film Bowelbabe.

For The Love of Dogs de Paul O’Grady est sur la liste factuelle, deux mois après la mort de la star et présentatrice de Lily Savage.

Et le fils de feu Jade Goody, Bobby Brazier, est sur la longue liste de Rising Star, pour son rôle de Freddie Slater dans EastEnders.

Mais si l’un d’entre eux remporte un prix dans la soirée, tout dépend de qui le public de téléspectateurs a maintenant inscrit sur la liste restreinte.

Louis Theroux, qui a eu un tête-à-tête exceptionnel avec le rappeur Stormzy l'année dernière, est nominé dans la catégorie Interview télévisée

Sarah Lancashire et James Norton de Happy Valley sont tous deux en lice pour Drama Performance

LES 16 CATÉGORIES 1 nouveau drame 2 Concours de réalité 3 Documentaire d’auteur 4 Drame de retour 5 présentateur de télévision 6 Factuel 7 Performance dramatique 8 Prix du divertissement Bruce Forsyth 9 Drame en série 10 Entrevue télévisée 11 Performance dramatique en série 12 Quiz Jeu télévisé 13 Étoile montante 14 jours 15 Comédie 16 Spectacle de talents

TOUS PORTENT SOUS LE KILT

L’homme d’ACTION Bear Grylls adore faire du commando, mais seulement lorsqu’il porte un kilt.

L’expert en survie aime bondir le moins possible lorsqu’il est sur son île privée du nord du Pays de Galles avec la famille.

Bear Grylls adore faire du commando – mais seulement quand il porte un kilt

Bear a déclaré au Radio Times: « Mes fils se moquent toujours de moi parce que j’aime porter un kilt quand je sors avec les chiens.

« Tout se sent libre. J’adore aller courir au bord d’une rivière près de chez nous, pieds nus et juste un kilt et un T-shirt.

« Ensuite, je me déshabille et je plonge et c’est tellement bon et naturel. »

Il parlait avant son apparition dans l’émission de généalogie de BBC One Who Do You Think You Are? où il découvre qu’il est lié à Archibald Campbell, premier marquis d’Argyll.

En espérant qu’il porte le tartan Argyll pour ce kilt depuis tout ce temps. . .

Bizbit ANDREW MARR a déclaré que c’était « bouleversant » que sa voix ait été échangée contre celle de Kirsty Young sur la nécrologie BBC One de The Queen – car il avait passé une décennie à y travailler. Il a déclaré à Radio Times: « Il a été décidé, apparemment, à la BBC que cela pourrait » confondre ou bouleverser « les téléspectateurs s’ils entendaient ma voix maintenant que je suis parti. »

LE RETOUR EN DOUCEUR D’ADAM

LES grands interprètes doivent souvent faire de gros sacrifices pour leur art.

Il suffit de demander à Adam Woodyatt, qui fait un retour à EastEnders cet été en tant que Ian Beale avec sa femme «de retour d’entre les morts» Cindy.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

]Adam Woodyatt a dû se raser la barbe pour reprendre le rôle d’Ian Beale[/caption]

L’acteur a dû se raser la barbe pour reprendre le rôle du pilier d’Albert Square.

C’est malgré les deux dernières années passées à entretenir les meubles du visage.

Apparu dans le feuilleton BBC One depuis ses débuts en 1985, Adam a démissionné en 2021.

Il a souvent été vu arborant les moustaches grises, y compris lors de son passage sur I’m A Celebrity cette année-là.

Mais je comprends qu’il a dû tout raser pour redevenir Ian, tout en enfilant ces polos de marque, bien sûr.

Je ne sais pas ce qui est pire.