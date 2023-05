À l’intérieur d’un plan incroyable pour l’hypercar SKYSCRAPER avec des ascenseurs pour les voitures de luxe à conduire jusqu’à votre penthouse

Les propriétaires de voitures HYPER peuvent désormais améliorer leur style de vie après que Bugatti a dévoilé ses plans pour un complexe d’appartements de luxe à Dubaï.

En plus d’une plage inspirée de la Côte d’Azur et de piscines sur le toit, les résidents peuvent faire transporter leurs moteurs sur mesure jusqu’à leur porte d’entrée grâce à deux ascenseurs hypercar allant du garage au penthouse.

Bugatti Residence comprendra 182 propriétés situées dans le quartier Business Bay de Dubaï 1 crédit

Les propriétaires de maisons de luxe pourront soulever leurs voitures jusqu’à leurs portes d’entrée 1 crédit

Le complexe vise à simuler une oasis futuriste et luxueuse au milieu de Dubaï 1 crédit

Cette fonctionnalité incroyable fera partie des résidences Bugatti, qui sont construites par le promoteur de luxe Binghatti dans le quartier de Business Bay à Dubaï.

Le domaine comprend également une piscine à débordement de style océan, une piscine privée, un spa jacuzzi, un club de fitness, une table de chef, un valet privé, un club privé pour les membres, un chauffeur et des services de conciergerie.

Il comptera 171 Riviera Mansions et 11 Sky Mansion Penthouses, dont les prix restent à confirmer.

Dévoilé cette semaine, la tour incurvée sera le premier développement résidentiel de Bugatti dans la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis.

Le constructeur automobile français ultra-luxe souhaite étendre ses produits exclusifs au-delà des lignes de véhicules et de vêtements en se diversifiant dans le secteur de l’habitation.

L’objectif de la marque s’est avéré utile avec les ambitions de l’architecte Muhammad BinGhatti, qui aime intégrer des conceptions automobiles dans ses projets.

Il a déclaré : « Depuis l’enfance, j’ai été inspiré par l’esthétique des industries automobile et aéronautique et je rêvais de créer une marque qui redéfinirait l’industrie immobilière et rendrait un hommage architectural à de telles philosophies de conception.

« Je voulais que mes tours soient des hyper tours qui évoquent les émotions qu’un passionné de voiture aurait en voyant sa supercar préférée. »

On dit que le gratte-ciel futuriste a une forte influence de la Côte d’Azur, offrant des fenêtres du sol au plafond pour offrir une vue imprenable sur le quartier central des affaires aisé.

Les immenses fenêtres ont également été conçues pour maximiser la lumière naturelle, avec de hauts plafonds et des espaces de vie décloisonnés pour que chaque propriété se sente plus spacieuse.

Les images conceptuelles montraient le bâtiment la nuit avec ses nombreuses piscines sur le toit et les vues imprenables qui peuvent être appréciées.

Dans une déclaration conjointe avec Binghatti, la firme de voitures haut de gamme a déclaré : « La collaboration entre les deux marques vénérées vise à dépeindre des synergies qui atteignent une excellence inégalée.

« S’appuyant sur l’héritage créatif riche et diversifié des deux marques, le projet de collaboration Bugatti et Binghatti a pour noyau une structure méticuleusement conçue avec une façade distinctive complétée par des intérieurs au design complexe.

« Avec ses nuances sereines, l’hyper-forme juxtaposera l’énergie trépidante de la ville – une retraite au cœur de la métropole. »

Les concepteurs ont affirmé que le bâtiment de 182 propriétés était unique et proposait des aménagements sur mesure.

La déclaration se poursuit : « Un savoir-faire inégalé et des finitions exquises qui établissent une nouvelle norme d’opulence seront au cœur des espaces de vie organisés pour les résidences Bugatti, garantissant que « l’art de vivre » est réinventé pour une ère de définition contemporaine.

« Les penthouses et les manoirs offrent des espaces de vie spacieux ornés de la meilleure sélection de matériaux au monde.

« Les résidences Bugatti offrent un mélange homogène de confort, de fonctionnalité et d’élégance qui reflète la prééminence de Bugatti et Binghatti en matière de design. »

Les résidents ou les courtiers intéressés peuvent enregistrer leur intérêt sur le site Web exclusif du constructeur automobile.

Ce sera le premier développement résidentiel de Bugatti dans la ville la plus peuplée des EAU 1 crédit

Le projet est un partenariat entre le constructeur automobile et le développeur de luxe Binghatti 1 crédit

Les piscines sur le toit ultramodernes sont l’une des principales caractéristiques du développement 1 crédit