À l’intérieur d’un plan incroyable pour amener Zelensky aux États-Unis à l’aide d’un train secret, d’avions espions anti-sous-marins et d’avions de combat armés jusqu’aux dents

Une mission TOP secrète a été lancée pour amener Volodymyr Zelensky en toute sécurité à Washington pour son discours historique au Congrès.

Il s’est faufilé hors d’Ukraine dans l’obscurité avant un vol à réaction VVIP de haute sécurité gardé par un avion espion anti-sous-marin et une escorte de chasseurs pour parer à toute menace de la Russie.

Volodymyr Zelensky et ses gardes du corps vus descendre d’un train à Przemysl, en Pologne, tôt mercredi Crédit : AFP

Il a été emmené dans un jet VIP de l’US Air Force pour le conduire à Joint Base Andrews dans le Maryland Crédit : Alamy

Un avion espion et un chasseur F-15 l’ont escorté au-dessus de la mer du Nord pour parer aux menaces potentielles de la Russie Crédit : Twitter

C’était la première fois que le président – qui est constamment menacé d’assassinat – quittait l’Ukraine depuis l’invasion russe.

Après son voyage épique, il a été accueilli par une ovation debout alors qu’il comparait Poutine à Hitler et a déclaré avec défi que sa nation était “vivante et dynamique”.

Zelensky a également remis un drapeau ukrainien – symbole de la survie du pays – qu’il avait personnellement récupéré auprès des troupes de première ligne 24 heures plus tôt.

Des sources ont déclaré que Zelensky espérait visiter les États-Unis depuis des mois et que c’était enfin “le bon moment”.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, aurait entamé des pourparlers pour rendre cela possible lors d’une conférence en Croatie en octobre.

Puis la semaine dernière, Zelensky a officiellement accepté une invitation de Joe Biden – bien qu’elle n’ait pas été annoncée par crainte qu’il ne soit ciblé en cours de route.

Une fois confirmé, le plan minutieusement exécuté par les responsables américains et ukrainiens s’est concrétisé en quelques jours, ont indiqué des sources de sécurité.

On pense que seules quelques personnes clés étaient au courant de la visite.

Mardi, Zelensky a effectué une visite surprise à Bakhmut dans l’extrême est de l’Ukraine – le théâtre des combats les plus intenses de ces dernières semaines.

Il a remis des médailles aux soldats et a reçu un drapeau national bleu et jaune délabré qui avait été dédicacé par les défenseurs de la ville.

Le train privé de Zelensky – contenant un bureau sur roues déguisé en wagon discret normal – l’a ramené vers son QG de guerre à Kyiv.

Mais sous le couvert de l’obscurité, le train a continué vers l’ouest et a discrètement traversé la frontière vers Przemysl en Pologne.

Des séquences vidéo le montrent marchant de la gare avec ses gardes du corps tôt hier.

Il était accompagné de Bridget Brink, l’ambassadrice américaine en Ukraine, rapporte AP.

De là, un véhicule de l’ambassade des États-Unis l’a emmené avec son équipe à un aéroport de Rzeszw où un avion d’affaires C40B de l’US Air Force attendait sur le tarmac.

L’avion Boeing – une version plus petite d’Air Force One – est normalement utilisé par les secrétaires du cabinet américain lors de visites à l’étranger.

Les autorités craignaient toujours que l’avion ne soit vulnérable si la Russie avait eu vent des plans.

Son chemin de combat l’a mené à travers la mer du Nord – un foyer d’activité pour les navires et les sous-marins russes.

La deuxième partie du plan est entrée en action lorsque Zelensky a pris son envol à 8 h 15, heure locale.

Depuis la base de l’Otan à Geilenkirchen en Allemagne, un avion espion E-3A Sentry a été lancé pour dégager le ciel de l’Europe occidentale.

La Grande-Bretagne utilise également les jets de surveillance oculaire dans le ciel qui sont hérissés de mesures anti-sous-marines.

Pendant ce temps, un avion de chasse avancé F-15E Eagle de l’US Air Force a décollé de la RAF Mildenhall dans le Suffolk.

Il a rencontré le vol VIP au-dessus de la mer du Nord à mi-chemin entre le Yorkshire et les Pays-Bas, selon les données de vol.

La Maison Blanche n’a annoncé la visite de Zelensky qu’à 1 h du matin, heure de l’Est des États-Unis, alors qu’elle était sûre que le président était hors d’Ukraine en toute sécurité.

Son vol sans escale a atterri à Joint Base Andrews dans le Maryland vers midi mercredi.

De là, le Service de sécurité a pris le relais au fur et à mesure des autres visites de chefs d’Etat.

“Symbole de notre victoire”

Toujours dans son t-shirt kaki de marque, Zelensky a rencontré M. et Mme Biden devant la Maison Blanche.

Le président américain a dévoilé une autre aide militaire de 1,85 milliard de dollars à l’Ukraine, notamment des missiles de défense aérienne Patriot.

Et il a dit à Zelensky : “C’est un honneur d’être à vos côtés dans une défense unie contre ce qui est une guerre brutale et brutale menée par Poutine.”

Il a ensuite prononcé son discours entraînant au Congrès lors d’une visite historique par rapport à celle de Winston Churchill en 1941.

Les sénateurs et les membres du Congrès lui ont réservé une ovation tonitruante en déclarant que l’Ukraine “ne se rendra jamais” et en avertissant que plus que le sort de sa nation était en jeu.

Il a déclaré: “Contre tous les scénarios catastrophiques, l’Ukraine n’est pas tombée. L’Ukraine est vivante et dynamique.

“Nous avons vaincu la Russie dans la bataille pour les esprits du monde.”

Il a également présenté le drapeau battu par la guerre couvert de signatures par les troupes ukrainiennes sur le front.

Il a déclaré: “Ils m’ont demandé de vous apporter ce drapeau, au Congrès américain, aux membres de la Chambre des représentants et aux sénateurs dont les décisions peuvent sauver des millions de personnes.

“Alors laissez ces décisions être prises. Laissez ce drapeau rester avec vous.

“Mesdames et messieurs, ce drapeau est le symbole de notre victoire dans cette guerre.”

Après seulement dix heures aux États-Unis, il est retourné en Pologne pour y rencontrer ses alliés.

Alors que Zelensky était reçu en héros à Washington, le lâche Poutine se cachait des siens.

Son discours phare sur l’état de l’union a été mystérieusement reporté hier.

Cela survient alors que le tyran du Kremlin combat les rumeurs de santé défaillante et complote pour le retirer du pouvoir sur sa gestion de la guerre désastreuse.

La Russie aurait perdu 100 000 soldats depuis février – mais Mad Vlad ne s’arrêtera pas tant qu’un million ne seront pas morts.

Un avion espion E-3A Sentry a été lancé depuis Geilenkirchen en Allemagne Crédit : Alamy

Et un chasseur F-15E Eagle a décollé de la RAF Mildenhall pour escorter le vol VIP Crédit : Alamy

Zelensky vêtu de kaki a rencontré M. et Mme Biden à la Maison Blanche Crédit : AP

Il a ensuite présenté un drapeau ukrainien signé lors d’un discours entraînant au Congrès Crédit : AFP