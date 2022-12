À l’intérieur d’un plan incroyable de 5 milliards de dollars pour le plus haut gratte-ciel du monde CINQ FOIS plus grand que l’Empire State Building

DEBOUT six fois plus grand que The Shard et deux fois plus haut que le mont Snowdon, l’Arabie saoudite pourrait construire un “Megascraper” qui serait l’une des plus grandes structures artificielles de tous les temps.

Des plans sont en cours d’élaboration pour une tour de 2 000 mètres de haut qui serait la pièce maîtresse d’un réaménagement massif dans la capitale saoudienne de Riyad.

La structure coûterait environ 4 milliards de livres sterling à construire et a ouvert la voie aux concepteurs pour créer la mégastructure dans le cadre d’un concours de conception de 840 000 livres sterling.

Ce serait plus du double de la hauteur du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa à Dubaï, rapporte MEED.

Et le mégascraper éclipserait complètement les bâtiments les plus hauts d’Amérique et de Grande-Bretagne.

S’élevant presque au quadruple de la hauteur du One World Trade Center, la structure serait également 20 fois plus haute que Big Ben.

Le Council on Tall Buildings and Urban Habitat définit un bâtiment “supertall” comme étant de plus de 300 mètres, tandis qu’un de plus de 600 mètres est considéré comme “megatall”.

Alors qu’il existe 173 supertalls, il n’y a actuellement que 4 mégatalls dans le monde.

Et ce sont Burj Khalifa à Dubaï, Merdeka 118 à Kuala Lumpur, Shanghai Tower à Shanghai et Makkah Royal Clock Tower à La Mecque.

Huit entreprises ont été invitées à participer au concours de design organisé par le Fonds public d’investissement (PIF).

Le PIF est responsable des grands projets saoudiens et est présidé par le souverain de facto saoudien, le prince héritier Mohammed bin Salman.

Il a été à l’origine de certains des mégaprojets tels que la ville du futur, Neom, et le “gratte-paysage” vertical, The Line.

Et le fonds souverain a également dirigé le consortium qui a acheté Newcastle United, côté Premier League.

Le PIF aurait des actifs de près de 500 milliards de livres sterling.

Les concurrents qui cherchent à remporter le projet de mégascraper comprennent huit designers bien connus.

On espère que la structure sera un jour située juste à l’ouest de l’aéroport international King Khalid.

Et ce sera la pièce maîtresse d’un vaste réaménagement de la périphérie nord de Riyad.

On espère que l’aéroport deviendra le plus grand du monde car il est rebaptisé King Salman International Airport.

On espère qu’il couvrira une superficie de 57 kilomètres carrés avec six pistes parallèles.

L’Arabie saoudite s’engage actuellement dans une vaste série de mégaprojets et d’investissements connus sous le nom de “Vision 2030”.

Il s’agit d’un plan visant à diversifier l’économie saoudienne dépendante du pétrole – en la transformant en une puissance mondiale.

Le prince héritier Mohammad bin Salman est la force motrice en Arabie saoudite Crédit : Getty

MBS a été considéré par certains comme une figure de la modernisation – avec des mesures telles que la levée de l’interdiction de conduire pour les femmes et la limitation des pouvoirs de la police religieuse.

Mais les réformes se sont accompagnées d’une répression contre les critiques de son régime, y compris les militantes.

Et il a été impliqué dans le meurtre brutal du journaliste Jamal Khashoggi.

La pièce maîtresse de Vision 2030 est la mégapole Neom.

La ville sera située à la frontière avec la Jordanie et l’Égypte et commencera à accueillir des résidents et des entreprises d’ici 2025.

Il est “construit à partir de rien”, alimenté par l’énergie solaire et éolienne et fera 17 fois la taille de Londres.

MBS a déclaré que la zone urbaine sera « adaptée aux drones et un centre de développement de la robotique ».

Les documents de planification montrent que la ville aura des taxis volants – un véhicule représenté dans des films de science-fiction tels que Blade Runner et Retour vers le futur II.

Les plans disent que “conduire est juste pour le plaisir, et non plus pour le transport”.

Le royaume souhaite également créer une lune artificielle géante qui s’illuminera chaque nuit et servira de point de repère majeur.

MBS a récemment déclaré qu’il voulait que le sable de Silver Beach proposé par la ville “brille” dans le noir.

Cependant, deux sources proches du projet ont déclaré au Wall Street Journal que les ingénieurs n’avaient pas encore trouvé de moyen de le faire en toute sécurité.

L’Arabie saoudite a annoncé la construction de Neom lors de la conférence Future Investment Initiative 2017 à Riyad.