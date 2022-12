À l’intérieur d’un petit bunker, un homme des cavernes réel a vécu pendant 3 ANS avant d’être expulsé par des flics

Un ERMIT qui vivait dans un bunker souterrain qu’il a lui-même creusé pendant trois ans a été expulsé par la police.

L’homme de 38 ans, surnommé “ L’homme des cavernes de Haughley ”, vivait dans l’abri de 15 pieds sur 15 pieds dans la forêt près de Stowmarket, Suffolk, depuis 2019.

Le ‘Caveman of Haughley’ a vécu dans le bunker pendant trois ans Crédit: Service de presse d’East Anglia

Il a construit l’abri à la main en 2019 Crédit: Service de presse d’East Anglia

Il a fouillé la maison à la main, y compris des murs de 3 pieds de haut, une entrée avec trappe et un toit en poteaux de bois.

Cependant, les flics ont reçu plusieurs plaintes selon lesquelles il menaçait les habitants, laissant beaucoup de gens effrayés de marcher dans les bois.

Peu avant Noël, la police l’a forcé à quitter son domicile, utilisant des pouvoirs de comportement antisocial.

Les agents ont utilisé une pelle pour combler le tout afin d’empêcher l’homme de revenir et il est maintenant sous la garde d’un parent.

Un tweet annonçant le déménagement a suscité des réactions mitigées de la part du public.

Un utilisateur de Twitter a fulminé: “Cela semble sans cœur et autoritaire. Je soupçonne fortement que vous avez abusé de ces pouvoirs pour éliminer quelqu’un qui avait connu des moments difficiles.

“Vous avez détruit sa maison qu’il avait construite de ses propres mains. Ce n’est pas quelque chose que vous devriez fièrement promouvoir en ligne. Honte à vous.”

Un autre a écrit: “Si quelqu’un choisit de vivre hors réseau, laissez-le, pas comme s’il faisait du mal… vraiment impressionnant.”

D’autres, cependant, ont riposté, l’un d’entre eux disant: “À toutes les personnes en colère contre cela, il a eu plusieurs incidents avec la police et a attaqué ou menacé des personnes dans cette zone, donc le faire avancer est clairement la bonne chose à faire.”

Un autre villageois a déclaré: “Je pense qu’il voulait juste s’éloigner de tout et vivre une vie simple – mais j’ai entendu parler d’incidents où il est devenu assez violent.

“Il avait des couteaux et certaines personnes étaient menacées si elles s’approchaient trop près. Beaucoup de gens avaient trop peur d’aller là-haut.”

Un porte-parole de la police d’Avon et du Somerset a déclaré: “L’homme a élu domicile dans la région vers février 2019, vivant dans une tente.

“En raison des rapports continus d’ASB, l’activité criminelle et la protection de la police masculine ont travaillé avec des partenaires pour utiliser les pouvoirs de l’ASB de la police pour qu’il quitte, et le terrain est rendu à l’usage public avec un trou comblé et un terrain défriché.

“Le logement était situé dans une zone boisée à côté des anciens virages A14 Haughley, Stowmarket. Il reçoit maintenant des soins d’un membre de la famille.”

La police l’a expulsé en vertu de pouvoirs de comportement antisocial Crédit: Service de presse d’East Anglia

Le trou est maintenant comblé Crédit: Service de presse d’East Anglia