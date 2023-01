À l’intérieur d’un parc d’attractions effrayant abandonné qui a fermé après que le garçon ait perdu son bras pendant le trajet

Un parc à thème abandonné CREEPY a été laissé pourrir pendant des années après qu’un garçon a perdu son bras lors d’un manège et qu’il a été contraint de fermer.

Dadipark en Belgique – autrefois le plus ancien parc d’attractions d’Europe – a fermé ses portes il y a près de 20 ans après qu’un enfant de neuf ans se serait fait arracher le bras lors d’un manège aquatique.

Remplie de balançoires, de toboggans, de carrousels et d’autos tamponneuses et couvrant près de 30 acres, l’attraction touristique a été extrêmement populaire auprès des enfants pendant des années.

Il a attiré un million de visiteurs au cours de son année de pointe – et a même eu le plus long pont de singe d’Europe pendant un certain temps.

Mais le parc fut bientôt en proie à un certain nombre d’accidents alors que les manèges délabrés devenaient de plus en plus dangereux.

L’incident le plus grave s’est produit en 2000 lorsqu’un garçon a perdu son bras alors qu’il participait à la célèbre balade Nautic Jet, provoquant une chute considérable du nombre de visiteurs et une série de plaintes en matière de sécurité.

Le parc, construit à l’origine en 1950 comme cour de récréation d’église, a finalement fermé ses portes en 2002 pour des travaux de “rénovation”.

Mais il n’a jamais rouvert – et on l’a laissé pourrir pendant des années.

Il y a près d’une décennie, le photographe Kris Van de Sande, 28 ans, a capturé des images effrayantes des manèges rouillés couverts de graffitis de l’attraction touristique.

Il a déclaré que tout le parc avait été “envahi par la nature” après avoir été laissé intact depuis sa fermeture il y a près de 20 ans.

“Un garçon a perdu son bras sur l’attraction nautique à réaction”, a-t-il déclaré.

“Après cela, les gens ont commencé à se plaindre de la sécurité dans le parc.

“Le nombre de visiteurs a diminué et le parc a fermé en 2002 pour des rénovations majeures, mais n’a jamais rouvert.

“Plusieurs groupes ont commencé à essayer de rouvrir le parc, mais leurs tentatives n’ont pas été fructueuses.

“Il y avait beaucoup de plantes autour parce que la nature avait été laissée en place. La nature a commencé à récupérer le parc, avec toutes les attractions encore intactes, mais en mauvais état.

“Des artistes graffeurs ont également revendiqué certains des murs – une salle a été utilisée comme skate-park impromptu.”

En 2004, les investisseurs ont manifesté leur intérêt à transformer Dadipark en un parc à thème moderne – mais les réglementations en matière de planification et les problèmes de financement ont écrasé les plans.

C’était un point chaud pour les explorateurs urbains pendant des années avant d’être finalement démoli en 2012.

Des plans sont en cours pour transformer le site en une zone de randonnée.

