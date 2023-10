À l’intérieur d’un palais en ruine appartenant à la famille du prince Philip et laissé intact pendant des décennies – alors que Charles prévoit une restauration de 12 millions de livres sterling

Un GRAND palais appartenant à la famille du défunt prince Philip est resté intact depuis des décennies.

Mais une rénovation de 12,3 millions de livres sterling de la maison pourrait enfin lui permettre de retrouver sa gloire d’origine.

Le palais Tatoi était la résidence d’été de l’ancienne famille royale grecque Crédit : Alamy

Le bâtiment du palais de l’ancien domaine royal de Tatoi Crédit : AP

Une voiture abandonnée dans le domaine royal autrefois prospère Crédit : Alamy

Le palais Tatoi, situé sur le mont Parnitha, près d’Athènes, était la résidence de la famille royale grecque avant l’abolition de la monarchie en 1973.

Le roi George Ier a acheté le domaine de 10 000 acres avec des fonds privés du Danemark en 1872 pour que sa famille puisse en profiter en été.

Entouré de bois, de rivières et d’animaux sauvages, cet impressionnant complexe est composé de logements pour le personnel, d’écuries, de ruches et de fermes, ainsi que du bâtiment principal du palais.

C’est également le lieu de repos final du père de Philip et du grand-père du roi Charles, le prince Andrew de Grèce et du Danemark.

Philip est né en Grèce avant l’exil de sa famille, alors qu’il avait 18 mois.

La famille royale grecque a trouvé la maison plus privée que le palais royal officiel – aujourd’hui palais présidentiel – et l’a finalement utilisée comme résidence permanente.

Lorsqu’ils ont été contraints de fuir le pays au cours d’une période de troubles politiques violents, le palais a été remis à l’État – encore rempli de leurs biens.

Depuis, il est resté figé dans le temps.

Mais une rencontre entre le roi Charles, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et son épouse Mareva Grabowski-Mitsotakis l’année dernière semble marquer le début d’un nouveau chapitre.

Charles a visité le palais dans le cadre du 200e anniversaire de la guerre d’indépendance grecque.

Un investissement de 12,3 millions de livres sterling permettrait au palais de renaître et de se transformer en musée d’ici 2025, dans le cadre d’une coentreprise entre la Grande-Bretagne et la Grèce.

La Fondation du Prince du Roi Charles fournirait des conseils au gouvernement grec sur la restauration du complexe.

Les travaux devraient inclure la conversion des écuries du roi George Ier en musée et la rénovation des jardins, qui abritent plusieurs tombeaux royaux.

Cela fait suite à une longue bataille juridique pour savoir à qui appartient le palais, finalement réglée en 2002.

La Cour européenne des droits de l’homme a décidé que l’ancienne famille royale devrait recevoir une indemnisation de 12 millions d’euros, soit environ 1 pour cent de la valeur totale de la succession.

Cette somme leur a été versée par l’État grâce à l’argent du Fonds grec pour les catastrophes naturelles, ce qui a incité l’ancienne famille royale à créer une fondation pour aider les personnes touchées par les catastrophes naturelles dans le pays.

Lorsque le ministère de la Culture a exploré le site en 2004, ils ont découvert que neuf conteneurs contenant des trésors appartenant à la famille royale en exil avaient été confisqués.

Il s’agissait de collecter des objets oubliés – de valeur et d’importance variables – depuis des bouteilles de vin et des jouets pour enfants jusqu’à des antiquités et des œuvres d’art précieuses.

En 2012, elle disposait d’un inventaire de plus de 17 000 pièces.

Le palais reste aujourd’hui d’une beauté perdue.

Si la résidence principale a été sécurisée, d’autres parties ont été laissées complètement à l’abandon.

Les visiteurs tomberont probablement sur des objets mystérieux laissés derrière eux et obscurcis par la végétation excessive, tels que des portes qui ne mènent nulle part, des bâtiments en ruine et des véhicules rouillés.

Et au moins 20 membres de la famille royale et cinq chefs d’État ont été enterrés sur place.

Un carrosse royal pourri dans un hangar de l’ancien palais royal de Tatoi, situé à 15 km au nord d’Athènes. Crédit : EPA

Une sculpture en décomposition d’un chasseur montant un cheval à l’hôtel d’été Crédit : Alamy

La tombe du roi Paul dans le cimetière du palais Tatoi Crédit : Getty