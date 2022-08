À l’intérieur d’un mystérieux «complot empoisonné» qui a laissé les flics déconcertés – du triangle amoureux désordonné au suicide d’adolescent et à la sinistre tournure

LORSQUE Tom Kolman a été retrouvé mort au volant de sa voiture devant un gymnase, personne n’aurait pu prévoir les sinistres rebondissements que prendrait l’enquête sur sa mort.

La police a d’abord présumé qu’il avait subi une crise cardiaque, mais lorsqu’ils ont creusé un peu plus profondément, les détectives ont rapidement soupçonné qu’il y avait plus dans la mort soudaine de l’homme de 44 ans.

Linda et Tom Kolman (photo) ont vécu une vie de famille de banlieue apparemment normale – jusqu’à la mort mystérieuse de Tom Crédit : BNC

CCTV a révélé que quelqu’un était avec Tom juste avant sa mort, tandis que le rapport post-mortem suggérait que Tom aurait pu être empoisonné.

L’intrigue s’est rapidement épaissie lorsqu’il est apparu que Linda, l’épouse de Tom depuis 10 ans, avait eu une liaison avec son meilleur ami, le dentiste local, le Dr Gilberto Nunez – qui est devenu le principal suspect.

Nunez, originaire de la République dominicaine, a nié tout acte répréhensible et a été jugé puis acquitté pour le meurtre de Tom – mais toujours emprisonné pour fraude.

Maintenant, l’histoire bizarre devrait être au centre d’un nouveau drame de HBO appelé My Dentist’s Murder Trial, avec les acteurs Pedro Pascal et la star de Stranger Things, David Harbour, à la tête du casting.

Le dentiste local, le docteur Gilberto Nunez, a été jugé – et acquitté – pour la mort de Tom après qu’il ait été révélé qu’il avait eu une liaison avec Linda Kolman Crédit : AP

La série serait basée sur un article du New Yorker sur l’affaire du journaliste James Lasdun, qui était l’un des patients du Dr Nunez.

Ici, nous percevons le mystère entourant l’affaire déroutante.

En surface, le père de famille Tom a vécu une vie ordinaire et banale.

Il est allé au gymnase tous les matins avant de travailler en tant que superviseur de la physiothérapie et a eu un mariage heureux avec Linda.

Le couple, qui s’est marié lors d’un mariage au casino sur le thème de Vegas, vivait dans la petite ville de Saugerties, à quelques heures au nord de New York, où ils élevaient leur jeune famille.

Parlant à Dateline de ce qui l’a attirée vers Tom, Linda a déclaré: “Il avait une timidité à son sujet qui était douce.”

Cependant, tout n’était pas comme il semblait.

“Complot empoisonné”

Linda a trouvé le corps de son mari et a appelé le 911 Crédit : BNC

Un matin de novembre 2011, après un week-end de Thanksgiving passé en famille et à regarder le football, Tom s’est levé pour aller au gymnase comme d’habitude, mais ne s’est pas présenté au travail par la suite.

Inquiète, Linda a sauté dans sa voiture et est revenue sur ses pas – et a découvert son corps sans vie dans sa voiture devant Planet Fitness.

Horrifiée, elle a appelé le 911. Se souvenant de la scène, Linda a déclaré: “Ses mains étaient vraiment, vraiment froides, puis j’ai réalisé que ses ongles étaient bleus.”

Le médecin légiste n’a trouvé aucune preuve d’une crise cardiaque, des tests toxicologiques ont donc été effectués pour déterminer la cause du décès.

Il a été découvert que Tom avait eu un sédatif appelé midazolam dans son système couramment utilisé en médecine par les dentistes ou les médecins, bien que la quantité ne soit pas suffisante pour tuer quelqu’un à moins qu’elle ne soit utilisée en conjonction avec autre chose.

Tom souffrait d’apnée du sommeil, ce qui signifie que le médicament aurait pu avoir un impact plus grave sur son système respiratoire.

Ses mains étaient vraiment, vraiment froides, et puis j’ai réalisé que ses ongles étaient bleus Linda Kolman

Pendant ce temps, CCTV a montré que Tom était arrivé au parking à 4h30 du matin, suivi d’un autre SUV blanc non identifiable environ dix minutes plus tard – similaire à la voiture de Nunez.

La police a interrogé Nunez – qui s’était précipité sur les lieux ce matin-là après la découverte du corps de Tom – et a découvert la nouvelle explosive selon laquelle il avait eu une liaison de 11 mois avec la femme de Tom.

Ils étaient devenus proches en 2010 alors qu’ils emmenaient leurs enfants à des cours de karaté, et Linda et Tom avaient des problèmes de mariage.

Quand Tom a découvert l’affaire, bizarrement, il n’a pas fait pression sur Linda pour qu’elle mette fin aux choses, et les deux hommes ont continué à être amis.

La police a découvert des flacons du même sédatif qui se trouvait dans le système de Tom dans la pratique de Nunez – dont il a d’abord nié toute connaissance.

Alors que les preuves s’accumulaient contre lui, un détective a déclaré à Dateline : “Nous avons un monsieur qui est ami avec la famille, qui a une liaison avec sa femme, [and] conduit le même véhicule que nous avons en vidéo.”

Avalanche de preuves

La police s’est méfiée de Nunez lors de son interrogatoire, mais il a finalement été acquitté lors du procès pour meurtre. Crédit : CBS

Alors que Linda a d’abord refusé d’y croire, elle a rapidement commencé à soupçonner que son amant avait tué son mari.

C’est Nunez qui “anonymement” a informé Tom de l’affaire, et il avait même acheté une bague à Linda, indiquant qu’il voulait être avec elle correctement, alors qu’elle avait décidé qu’elle allait donner une autre chance à son mariage.

Nunez a également refusé de passer un polygraphe pour prouver son innocence.

Il y avait d’autres preuves qui ne correspondaient pas. Tom a été retrouvé avec son dossier de siège, sa chemise non rentrée et sa ceinture détachée. L’ADN d’un homme inconnu – pas Nunez – a été trouvé à l’intérieur de la ceinture.

Aucune arrestation n’a été effectuée et Nunez a continué à pratiquer la dentisterie. Il s’est même marié en 2014 après avoir rencontré sa femme Yameil sur Match.com.

Suicide tragique

Tom photographié avec Linda et sa famille Crédit : BNC

Pendant ce temps, les enfants adolescents de Tom, qu’il partageait avec son ex-femme Michele, avaient du mal à accepter la mort de leur père. Trois mois après le premier anniversaire, son fils Bradley s’est suicidé à l’âge de 18 ans.

Un an seulement après le mariage de Nunez et Yameil en octobre 2015 – quatre ans après la mort de Tom – Nunez a été arrêté et accusé de meurtre au deuxième degré.

En 2017, le journaliste James Lasdun a écrit un article décrivant comment il avait rendu visite à Nunez pour des soins dentaires alors qu’il était en liberté sous caution après que ses avocats aient payé 1 million de dollars.

Résigné à chercher un nouveau dentiste, il s’est cassé une dent en avril 2016 et avait besoin de soins urgents.

Nunez avait passé 41 jours en prison mais était en liberté sous caution, et il a remercié Lasdun pour “son soutien” lorsqu’il a dit qu’il était “désolé pour ses ennuis”.

Des révélations choquantes

Lors du procès en mai 2016, les procureurs ont présenté des preuves pour montrer à quel point Nunez était devenu “obsédé” par Linda, avec un e-mail qu’il a envoyé disant : “Je ne vais pas vous laisser vous éloigner de moi. Jamais.”

Nunez a même dit à Linda qu’il était à la CIA, a essayé de payer quelqu’un pour intimider Tom et a montré à Linda une fausse carte d’identité – ce qui a conduit la police à accuser Nunez de faux.

La défense de Nunez a affirmé qu’il n’avait aucune idée que sa liaison avec Linda était terminée et qu’elle l’entraînait, il n’avait donc aucune raison de vouloir la mort de Tom.

Dans les jours qui ont précédé la mort de Tom, lui et Nunez avaient envoyé plus de 60 textos, discutant de football.

Il n’y avait pas non plus d’ADN ou d’empreintes digitales lui appartenant sur les lieux, et Tom avait reçu un e-mail d’un site Web de connexion, qui n’avait jamais fait l’objet d’une enquête.

La maison de Linda et Tom n’a jamais été fouillée – bien qu’une fouille de l’hôpital où Linda travaillait comme assistante administrative n’ait révélé aucun midazolam manquant.

Après un procès de trois semaines, le jury a déclaré Nunez non coupable – au grand dégoût de Linda, qui est sortie en trombe de la salle d’audience en qualifiant son ex-amant de “psychotique”.

Il a cependant été reconnu coupable de deux accusations de faux en raison des faux documents de la CIA et d’une accusation de fraude à l’assurance non liée.

Il a été condamné à deux à sept ans de prison avant d’être libéré en 2017.

En fin de compte, le procès a laissé de nombreux mystères non résolus, ainsi que la réputation de Nunez en lambeaux et une famille déchirée.

Pour une assistance confidentielle, connectez-vous sur samaritans.org ou appelez les Samaritains au 116123.

Le journaliste James Lasdun a écrit un article approfondi sur son dentiste, le Dr Nunez Crédit : document