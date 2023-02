À l’intérieur d’un manoir effrayant abandonné de 6 millions de livres sterling qui appartenait autrefois à la famille d’Oussama Ben Laden… juste en bas de la route de Disney World en Floride

Un explorateur URBAIN a révélé les vestiges effrayants de la maison abandonnée de Ben Laden en Floride.

L’étrange manoir a été abandonné après des années de propriétaires, dont le frère du terroriste Oussama, Khalil Ben Laden.

Le frère d’Oussama Ben Laden a été propriétaire de la propriété de 1980 à 2006 Crédit : Getty

L’étrange manoir est abandonné depuis 2006 Crédit : YouTube/Steve Ronin

La maison familiale de cinq chambres donnant sur un lac a été construite à Oakland, en Floride, en 1928, et se trouve à une courte distance en voiture de Disney World.

Les rapports indiquent que le cerveau du 11 septembre a visité la propriété et que ses enfants ont même joué sur son terrain.

En 1980, Khalil, le frère d’Oussama Ben-Laden, a acheté la propriété de 1,3 million de livres sterling pour sa femme.

YouTuber Steve Ronin a filmé son exploration sur la propriété abandonnée, qui avait des portes cintrées et une immense piscine dans le jardin.

La salle de bain en marbre du sol au plafond – sans aucun doute utilisée par l’ancien terroriste d’Al-Qaïda – a été laissée en mauvais état.

Alors que Steve entrait dans la cuisine, il filma de magnifiques sols carrelés et une grande fenêtre donnant sur la cour avant.

Une pièce comportait de superbes plafonds voûtés avec du bois teinté, une cheminée en pierre et un escalier en colimaçon avec des rampes complexes.

La maison possédait également des écuries et quatre garages indépendants, qui sont maintenant barricadés et pourris.

Steve n’est pas la première personne à entrer par effraction dans la propriété : beaucoup sont entrés par effraction après les attentats terroristes du 11 septembre, lorsque Ben Laden était l’homme le plus recherché au monde.

Les téléspectateurs ont été choqués par la propriété abandonnée, beaucoup espéraient qu’elle serait restaurée malgré son ancien propriétaire controversé.

L’un d’eux a déclaré: “Je suis sûr que personne ne veut y toucher à cause de son histoire évidente, mais c’est définitivement une belle propriété, je me demande vraiment ce qui se passera dans le futur.”

Un autre utilisateur a commenté : “La maison n’est pas diabolique. Juste les anciens résidents. J’espère qu’elle ne sera pas démolie et qu’un jour une famille bien méritante en fera la leur.”

Un autre a pensé que la propriété devrait être démolie : “Ce manoir doit être démoli et la terre totalement nettoyée et rendue à la nature. Enlevez-la de la tache des terroristes.”

La famille Ben Laden a vendu la maison de Floride en 2006, mais l’ancien manoir magnifique est tombé à l’abandon.

Le terrain a été passé d’un acheteur à l’autre, qui n’arrive pas à trouver la chance de réparer la maison ou de vendre le terrain à des promoteurs.

De nombreuses entreprises et promoteurs sont naturellement réticents à acheter la maison qui appartenait auparavant à la famille du terroriste.

Ben Laden était le chef du groupe militant islamique Al-Qaïda et l’homme derrière les attentats du 11 septembre à New York, Washington DC et en Pennsylvanie.

Ben Laden a eu cinq femmes, la première qu’il a épousée à l’âge de 17 ans, avec qui il a engendré entre 20 et 26 enfants au cours de sa vie.

Le cerveau de la terreur est tristement célèbre pour avoir comploté des attentats terroristes, y compris les attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie.

Ben Laden a été en fuite pendant des années avant d’être retrouvé caché au Pakistan en 2011, où il a été tué par l’US Seal Team Six.

Le manoir avait de magnifiques murs en pierre blanche et un toit en terre cuite rouge Crédit : YouTube/Steve Ronin

Une pièce avait des plafonds voûtés avec une cheminée en pierre Crédit : YouTube/Steve Ronin

La cuisine avait des comptoirs en carrelage et une immense fenêtre donnant sur la nature sauvage à l’extérieur Crédit : YouTube/Steve Ronin

La salle de bain carrelée de marbre a été abandonnée Crédit : YouTube/Steve Ronin

L’entrée du manoir a connu des jours meilleurs Crédit : YouTube/Steve Ronin

Le foyer a été raccordé pour avoir une fontaine lorsque les visiteurs sont entrés Crédit : YouTube/Steve Ronin