À l’intérieur d’un manoir effrayant abandonné de 250 millions de dollars avec un lien tragique avec le naufrage du Titanic

MALGRÉ le poids d’un récit tragique sur le Titanic, le manoir tentaculaire de Peter Widener a réussi à résister à l’épreuve du temps.

Le riche homme d’affaires américain a investi des millions pour donner vie à sa vision à Lynnewood Hall – où les murs restent hantés par son chagrin.

L’immense manoir de Peter Widener est hanté par ses tragédies familiales Crédit : Crédit : Pen News/TS Drown

La propriété de 250 millions de dollars dégoulinait de luxe à son apogée avant d’être abandonnée Crédit : Crédit : Pen News/Life Is Decay

Le manoir tentaculaire, construit en 1900, est tombé en ruine ces dernières années Crédit : Crédit : Pen News/Life Is Decay

Seuls les vestiges étranges de son passé grandiose subsistent dans les 110 chambres du pavillon de Pennsylvanie Crédit : Crédit : Pen News/Life Is Decay

Le magnat des transports et investisseur du Titanic voulait créer une base “confortable” pour sa famille après le décès de sa femme Hannah Crédit : Getty

Sa magnifique demeure seigneuriale était autrefois considérée comme l’un des plus beaux biens immobiliers de Pennsylvanie, avant qu’on ne la laisse pourrir.

Le collectionneur d’art ultra-riche et pionnier des transports publics a commencé à construire la maison en 1897, avant de conclure le projet en 1900.

Avec des intérieurs ornés, un puissant plan d’étage en forme de T et une façade impressionnante, le domaine était à juste titre considéré comme une œuvre d’art.

Le grand plan de Widener est né du chagrin – alors qu’il cherchait désespérément à créer une maison familiale “confortable” après le décès de sa femme Hannah en 1896.

Ce fut la première tragédie en mer à secouer la couvée aisée, lorsque la mère est décédée à bord de leur yacht au large des côtes du Maine.

L’architecte acclamé Horace Trumbauer a conçu chaque aspect du bloc de 250 millions de dollars qui a été surnommé le “Versailles américain” – grâce à ses 55 chambres, 20 salles de bains, sa galerie d’art et sa gigantesque salle de bal.

Widener a enrôlé une armée de 37 employés pour gérer son palais tandis que 60 autres étaient employés juste pour s’occuper des jardins sans fin.

Son flair pour la créativité et la grandeur a vu la propriété dégouliner de soie, de velours et de moulures dorées dans chacune des 110 chambres.

Des chaises ont été apportées du palais de Louis XV, tandis que des tapis persans et de la poterie chinoise décoraient le méga-manoir de 70 000 pieds carrés.

Aucune dépense n’a été épargnée sur la propriété spectaculaire – qui possède des portes dorées dorées, des couloirs extravagants, une piscine intérieure et un grand escalier.

La vaste collection d’art de Widener tapissait les murs lambrissés de noyer, tandis qu’il engageait des entrepreneurs pour créer son propre court de squash.

Mais alors qu’il emmenait sa famille dans les affres du deuil de sa défunte épouse, il a commencé à rechercher d’autres opportunités commerciales.

Le magnat des transports a décidé de mettre son expertise au service de l’eau en aidant à financer la construction du dernier et plus grand navire de la White Star Line, le RMS Titanic.

Inévitablement, on lui a offert une place sur le navire malheureux en 1912 – mais a refusé en raison de sa mauvaise santé et de l’âge de 78 ans.

Mais le fils, la belle-fille et le petit-fils de l’associé de JP Morgan – George, Eleanor et Harry – ont plutôt pris sa place.

Le trio s’était rendu outre-mer en France à la recherche d’un chef stellaire pour diriger la cuisine de leur nouvel hôtel, le Ritz Carlton.

Ils ont accepté l’offre de rentrer chez eux avec style sur le paquebot condamné et étaient malheureusement à bord lorsqu’il a coulé dans l’océan Atlantique Nord le 15 avril 1912.

Le fils bien-aimé de Widener, George, et son petit-fils Harry ont péri en mer, tandis qu’Eleanor a miraculeusement survécu au voyage meurtrier.

Le drame a laissé un énorme vide dans la demeure du financier, qui était alors l’un des hommes les plus riches du monde.

Le vide a quelque peu prédit l’avenir de Lynnewood Hall, qui a ensuite été abandonné.

La maison était autrefois surnommée le “Versailles américain” grâce à son grand mobilier et ses chambres gigantesques Crédit : Instagram

George Widener, l’un des deux fils de Peter, était à bord du Titanic lorsqu’il a coulé en 1912 Crédit : Wikipédia

Le petit-fils Harry a également péri dans la tragédie en mer, laissant l’homme d’affaires le cœur brisé Crédit : Wikipédia

La salle de bal – convertie plus tard par une école religieuse – est l’une des seules salles qui conserve certaines de ses caractéristiques historiques d’origine Crédit : Crédit : Pen News/Life Is Decay

Widener est décédé trois ans après la catastrophe du Titanic et la propriété de la propriété de luxe est revenue à son plus jeune et unique fils survivant, Joseph.

Après sa mort en 1943, aucun de ses enfants n’a voulu assumer la responsabilité de l’entretien du manoir historique.

La maison, maintenant désolée et échevelée, est restée vide jusqu’à ce que la star de la radio Carl McIntire l’achète près d’une décennie plus tard.

McIntire a transformé l’immense maison en une école religieuse, mais elle a fermé en 1992 en raison de difficultés financières.

Ils avaient vendu des meubles et des accessoires inestimables pour amasser des fonds – y compris plus de 350 acres de terrain – mais l’église ne pouvait toujours pas trouver de fonds suffisants.

Le manoir autrefois magnifique a été dépouillé de ses trésors – tels que ses peintures murales de château européennes du XVIe siècle et des œuvres d’art de grands comme Vermeer, Rembrandt, El Greco, Manet, et plus encore.

Quatre ans plus tard, le bâtiment – ​​qui aurait eu besoin de plusieurs réparations auxquelles McIntire n’a jamais eu recours – a été donné à la première église coréenne de New York.

Bien que la maison massive ait été construite pour 8 millions de dollars en 1900 – ce qui représenterait environ 224 millions de dollars aujourd’hui avec l’inflation – la maison aurait été mise en vente pour 20 millions de dollars en 2019.

Depuis lors, une armée courageuse d’historiens et de fans de Lynnewood Hall s’est regroupée pour faire revivre la beauté du manoir.

Lynnewood Hall Preservation Foundation Inc a pour mission de nettoyer chaque centimètre carré du gigantesque manoir – et de ses pièces secrètes.

La présidente Angie van Scyoc a déclaré : “Chaque fois que nous sommes ici, nous découvrons quelque chose de nouveau.”

L’ancienne propriété magnifique est à peine reconnaissable depuis son apogée après s’être apparemment effondrée sous le poids de son héritage tragique.

Chaque pièce est étrangement vide, dépouillée de sa personnalité pour révéler son béton froid et dur et sa splendeur fanée.

Bien que certaines de ses caractéristiques d’origine soient restées intactes, les plafonds se sont partiellement effondrés tandis que la piscine est restée en ruine.

Seule la salle de bal a réussi à conserver son essence d’opulence, car elle présente toujours son célèbre plafond doré.

Le manoir possède des couloirs imposants, des portes dorées dorées, une piscine intérieure et un grand escalier Crédit : Crédit : Pen News/Life Is Decay

La résidence de Widener a été laissée à pourrir – avec seulement des traces de son luxe laissées derrière Crédit : Instagram