À l’intérieur d’un manoir de Malibu en vente pour 58,8 millions de dollars

Ce manoir de 58 808 000 $ surplombant l’océan Pacifique est l’une des plus grandes maisons à vendre à Malibu. À 16 600 pieds carrés, c’est la plus grande résidence à structure unique de la ville et 4 100 pieds carrés de plus que la deuxième plus grande maison du marché. La résidence d’inspiration balinaise au 11870 Ellice Street, nommée Kaizen House d’après un terme japonais signifiant “amélioration continue”, est perchée au-dessus de la Pacific Coast Highway à County Line Beach. L’architecture moderne de verre et de béton est construite autour d’une cour en plein air avec des palmiers luxuriants et un étang de koi.

Vue aérienne de la cour en plein air de la maison et de l’étang de koi. Simon Berlin

Alors que la résidence nouvellement développée sur Ellice Street a une adresse et un code postal à Malibu, elle est située à 3 km de la ville de Malibu, où quatre résidences sur le PCH se sont vendues pour 100 millions de dollars ou plus, y compris le complexe record acheté par le milliardaire. Marc Andreessen en 2021 pour 177 millions de dollars. Ellice Street est située à Ventura Country, à moins d’un mile à l’ouest du comté de Los Angeles. Ici, les ventes au nord de 15 millions de dollars sont rares. Et pourtant, la rue qui s’étend sur moins d’un demi-mile a vu cinq manoirs plus petits, chacun plus ancien que la maison Kaizen, se vendre entre 15 et 24,7 millions de dollars. La meilleure vente du quartier en vogue a été clôturée en octobre et s’élevait à un peu plus de 2 500 dollars le pied carré, selon les archives publiques, bien au-dessus de la moyenne de Malibu.

La maison Kaizen s’étend sur deux niveaux et 20 000 pieds carrés avec une piscine à débordement de 95 pieds dans la cour. Simon Berlin

Au prix demandé actuel, la nouvelle inscription est plus de 10 fois plus chère que le prix de vente moyen de 5,8 millions de dollars atteint à Malibu au cours du troisième trimestre. Le prix moyen au pied carré oscillait juste en dessous de 1 400 $, selon le rapport Elliman compilé par Jonathan Miller, président de Miller Samuel Real Estate Appraisers & Consultants. Les archives publiques montrent que le promoteur-propriétaire Kris Halliday de MKH Developments a acheté le terrain d’un acre au 11870 Ellice Street en 2018 pour 5,4 millions de dollars. Après avoir terminé la Kaizen House, il l’a inscrite en mars pour 74,8 millions de dollars, soit plus de 4 500 dollars le pied carré. Il n’y avait pas de preneur à la demande initiale, et au cours des huit mois suivants, trois réductions de prix ont fait baisser le prix demandé de plus de 21 %.

Le manoir au 11870 Ellice St se trouve au-dessus de la Pacific Coast Hwy à Malibu surplombant l’océan. Simon Berlin

Le mois dernier, la demande a réglé un peu moins de 59 millions de dollars, soit environ 3 500 dollars le pied carré. Ce prix serait toujours un niveau record pour la section de Malibu qui se trouve dans le comté de Ventura. “Nous l’avons ramené de 75 millions de dollars à 58 millions de dollars, donc pour le moment, cela ressemble à une très bonne affaire”, a déclaré l’agent de co-inscription Branden Williams, co-fondateur de Beverly Hills Estates Group.

Les murs de verre au niveau inférieur de la maison s’ouvrent sur la terrasse et la piscine. Simon Berlin

La maison de six chambres à coucher et 10 salles de bain est commercialisée au milieu de vents contraires très difficiles : la hausse des taux hypothécaires, la montée en flèche de l’inflation et le potentiel de récession. Pourtant, Williams a déclaré à CNBC qu’il restait confiant. “Est-ce un défi ? Bien sûr, cette maison se vendra-t-elle ? Oui”, a-t-il déclaré. De plus, Williams a déclaré que la maison peut être chère compte tenu de sa taille, des matériaux haut de gamme à l’intérieur et du fait qu’il s’agit d’une nouvelle construction, ce qui est rare à Malibu.

Voici un aperçu de la maison Kaizen de 58,8 millions de dollars :

L’entrée spectaculaire de la maison offre du feu, de l’eau et des murs en pierre bleue belge finement sculptés Simon Berlin

Halliday a imprégné le manoir d’influences indonésiennes qui sont évidentes avant même d’y pénétrer. Une entrée en verre est flanquée d’une paire de statues en pierre sculptée et de deux éléments de feu qui semblent danser sur l’eau. La grande porte vitrée est encadrée par des murs recouverts de pierre bleue belge finement sculptée en Asie, a déclaré l’agent inscripteur Williams. L’œuvre d’art en pierre est un élément de design qui se répète dans d’autres zones de la maison. Williams appelle l’architecture “Zen moderne tropicale”.

La moitié supérieure des murs de 25 pieds du foyer est revêtue d’onyx importé d’Asie. CNBC

Le hall d’entrée à double hauteur est baigné de soleil qui traverse une lumière du ciel de 30 pieds de large. La partie inférieure des murs de 25 pieds du foyer est recouverte de chêne cannelé, tandis que la moitié supérieure est enveloppée dans un onyx dragon accrocheur d’Asie, a déclaré Williams.

Un chemin de pierre mène à la cour en plein air et à travers l’étang de koi. Simon Berlin

Passé le foyer se trouve la cour à thème tropical de la maison, où les verts luxuriants sont ponctués de plantes à fleurs rouges et de lampes en verre qui servent également de radiateurs.

L’eau tombe en cascade le long du mur de pierre bleue belge finement sculpté de la cour dans l’étang de koi. CNBC

Le mur principal du jardin central est recouvert de plus de roche bleue finement sculptée. L’eau tombe en cascade sur la surface de la pierre et ruisselle dans l’étang, remplissant l’espace de l’écho apaisant d’un ruisseau qui coule.

La table de la salle à manger de 14 convives est centrée entre un mur vivant de végétation verte feuillue d’un côté et un aquarium de plus de 2 000 gallons de l’autre. Le réservoir d’eau salée offre une fenêtre aqueuse sur un espace de vie aux couleurs vives de l’autre côté.

Le salon aux couleurs vives offre un trifecta de vues sur l’eau, y compris l’aquarium de 2 000 gallons, la piscine à débordement et l’océan Pacifique. Simon Berlin

D’une simple pression sur un bouton, la plupart des parois vitrées de la maison se mettent en mouvement et s’ouvrent sur l’extérieur. Le luxe automatisé ouvre la salle à manger, la cuisine et les deux espaces de vie du premier étage sur une impressionnante terrasse de piscine. La piscine à débordement de 95 pieds dans l’arrière-cour comprend un bain à remous pour 12 personnes, des chaises longues partiellement immergées et des tabourets sous-marins qui offrent un endroit rafraîchissant à partir duquel accéder au bar de la piscine.

La piscine comprend un espace de bronzage et une fosse de conversation en contrebas avec un feu. Simon Berlin

La cuisine principale comprend deux îlots entièrement enveloppés dans un onyx de bambou vert distinctif.

Cachée derrière les armoires en chêne cannelé de la cuisine se trouve une deuxième cuisine complète pour le chef privé. Et comme la plupart des pierres de la résidence, les îles recouvertes de pierre ont des lumières intégrées à l’intérieur qui allument l’onyx d’une lueur lumineuse après la tombée de la nuit.

Le home cinéma dispose d’un système audio Dolby Atmos à la pointe de la technologie, de moquette importée de Nouvelle-Zélande et de pierres plus éclairées. Simon Berlin

Suite principale Simon Berlin

Le niveau supérieur de la maison comprend six chambres en suite, chacune avec sa propre terrasse. Dans la suite principale, les parois vitrées à commande vocale peuvent être commandées pour glisser pour accéder à une terrasse privée qui surplombe l’océan.

Salle de bain principale. Simon Berlin