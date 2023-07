À l’intérieur d’un laboratoire de ciment de haute technologie

La prochaine étape pour la startup est de construire une installation de démonstration produisant environ 100 tonnes par jour. « C’est la taille où vous n’êtes plus invisible dans le monde du ciment », déclare Ellis. L’objectif actuel est de faire fonctionner cette installation en 2025. Après cela, il y a encore une autre étape : l’échelle commerciale, à environ un million de tonnes par an.

Le monde a un énorme appétit pour le ciment, et Sublime s’efforce d’augmenter sa production pour y répondre. Alors que le matériau nous est fondamentalement invisible aujourd’hui, son impact sur le climat est énorme et ne fera que croître. « Tout le monde utilise et possède du ciment, mais ils ne le voient pas », dit Ellis. Alors gardez les yeux ouverts, à la fois pour le ciment autour de vous et pour en savoir plus sur ce sujet de ma part.

Autre chose

La viande cultivée en laboratoire vient d’être approuvée pour la vente aux États-Unis. En théorie, cela devrait être une énorme victoire pour le climat.

Mais il reste encore beaucoup de questions sur la quantité de viande cultivée qui pourra contribuer à réduire les émissions de notre alimentation. Pour que ces nouveaux produits soient une solution climatique, les entreprises qui les fabriquent devront augmenter leur production et trouver des moyens d’éviter les processus coûteux et énergivores.

Vous pouvez plonger dans les détails de ce que nous savons sur la viande cultivée en laboratoire et le changement climatique dans ma dernière histoire.