À l’intérieur d’un incroyable AIR YACHT de 500 pieds de long de 500 millions de livres sterling qui peut naviguer et voler avec piscine et son propre hélicoptère

Des plans FUTURISTES pour un incroyable “yacht aérien” de 500 pieds de long qui peut voler aussi bien que naviguer et qui a même sa propre piscine à bord ont été dévoilés.

Les conceptions remarquables du superyacht volant propulsé à l’hélium ont été publiées par la société de design italienne Lazzarini.

Les plans ont été dévoilés pour un remarquable Air Yacht de 500 pieds Crédit : Lazzarini Design Studio

Le concept se compose de deux dirigeables reliés à une coque centrale Crédit : Lazzarini Design Studio

Il dispose également de son propre héliport et piscine Crédit : Lazzarini Design Studio

Il est fait de fibre de carbone super légère et se compose de deux énormes dirigeables de 150 m reliés par quatre ponts centraux à une coque de 80 m.

Les deux “ballons flottants” contiennent des réserves d’hélium gazeux qui, lorsque le véhicule est en vol, sont libérés.

Cela permettrait à l’avion de science-fiction de voyager jusqu’à 48 heures à une vitesse de 60 nœuds.

L’Air Yacht peut alors atterrir dans l’eau et naviguer “tranquillement” à une vitesse douce de cinq nœuds.

Parlant de sa conception, le studio a déclaré: “Avec l’Air Yacht, il existe un moyen de naviguer dans le ciel sans que les émissions ne nuisent à l’avenir.”

Contrairement aux avions réguliers qui utilisent du carburant à base de kérosène, l’Air Yacht offrirait une “option plus verte” aux voyageurs.

Dans une série de vidéos et d’images brillantes faisant la promotion du programme, Lazzarini montre les équipements de luxe que sa conception comprendrait.

Le concept reprend beaucoup de ce que l’on trouve sur le superyacht typique, avec la coque centrale comprenant une grande salle à manger et un espace de vie.

Au-dessus de la coque se trouve un héliport avec un hélicoptère d’accompagnement, ainsi qu’une piscine de huit mètres.

Pendant ce temps, les deux dirigeables ont d’immenses fenêtres du sol au plafond, offrant aux clients une vue imprenable sur leur environnement pendant que le yacht est en vol.

Au total, l’Air Yacht pouvait accueillir jusqu’à 22 invités dans 11 cabines, dont cinq cabines avec salle de bains privative sur chaque dirigeable.

La coque centrale comporterait une cabine principale avec une vue à 360 degrés à couper le souffle.

C’est pour un propriétaire privé qui veut à la fois un superyacht et une évolution dans l’aviation Lazzarini

Bien que le studio de design n’ait pas encore donné de prix exact, il est sûr de dire qu’il serait hors de portée de tous sauf de quelques-uns des milliardaires les plus riches de la planète.

Many of Many rapporte que le concept a déjà été commandé par un propriétaire privé.

Son coût serait de 627 millions de dollars (environ 503 millions de livres sterling).

Lazzarini le dit, ajoutant dans ses informations d’accompagnement : “Ce n’est pas destiné à des fins touristiques.

“C’est pour un propriétaire privé qui veut à la fois un superyacht et une évolution dans l’aviation.”

L’Air Yacht contiendrait 14 125 867 pieds cubes d’hélium, ce qui est sûr, contrairement à l’hydrogène utilisé dans les anciens Zeppelins condamnés.

Lazzarini s’est engagé à faire décoller un prototype de modèle à l’échelle 1 au cours de l’année prochaine.

La société a également créé un design pour une deuxième version de l’Air Yacht.

Ce modèle amélioré mesurerait 169 m de long, 130 m de large et 40 m de haut.

En plus des yachts aériens, la société a publié un plan pour un certain nombre de projets futuristes, y compris une ville flottante de 6,8 milliards de livres sterling.

Le concept, surnommé le “terayacht”, serait un énorme navire en forme de tortue et, s’il était construit, serait la plus grande structure maritime jamais construite.

L’engin pouvait voler à des vitesses d’environ 60 nœuds et naviguer à une légère vitesse de 5 nœuds Crédit : Lazzarini Design Studio

L’Air Yacht comprend 10 cabines invités, chacune avec des baies vitrées Crédit : Lazzarini Design Studio

L’avion expérimental coûterait environ 500 millions de livres sterling Crédit : Lazzarini Design Studio

Une chambre principale dans la coque centrale offre une vue à 360 degrés Crédit : Lazzarini Design Studio