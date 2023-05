À l’intérieur d’un immense «hôtel fantôme» abandonné dans le hotspot de Brit hols, un complexe de 21 étages et 400 chambres laissé pourrir pendant 20 ans

S’ÉLEVANT au-dessus de la pittoresque côte espagnole dans un lieu de villégiature populaire auprès des Britanniques se trouve un énorme hôtel abandonné qualifié de « monstruosité ».

Le soi-disant hôtel fantôme d’Algarrobico est à moitié construit depuis près de 20 ans, à quelques mètres du littoral du parc national de Cabo de Gata.

Le Ghost Hotel d’Algarrobico est resté inachevé pendant 20 ans Crédit : Reuters

La construction a été interrompue en 2006 – et 17 ans plus tard, les grues sont toujours debout Crédit : Alamy

L’hôtel est maintenant envahi par la végétation et couvert de graffitis Crédit : Alamy

Almeria est la troisième région la plus populaire d’Espagne pour les expatriés britanniques et accueille 2 millions de touristes chaque année – et ceux qui explorent son magnifique littoral sont peut-être tombés sur cette structure étrange.

Il s’élève sur 21 étages et devait avoir plus de 400 chambres avec une vue imprenable sur la mer et des piscines à deux pas de la plage.

Trois grues sont même encore debout sur le site – figées dans le temps depuis le jour où les ouvriers ont abattu des outils pour la dernière fois.

Les travaux sur la structure imposante ont commencé en 2003 par la société espagnole Azata.

Mais ce qui a suivi a été 20 ans de disputes avec des militants écologistes et l’autorité du parc national qui ont laissé la coquille de l’hôtel abandonnée – n’ayant jamais ouvert ses portes aux vacanciers.

L’hôtel est situé à seulement 50 pieds du rivage et était censé être une station balnéaire remarquable pour la région.

Mais après trois ans de construction controversée, tout développement a été interrompu en 2006.

Des militants écologistes ont fait pression pour que le projet hôtelier soit fermé car il était en cours de construction sur les terres protégées du parc national.

Au cours des 17 années qui ont suivi, la rangée d’hôtels a été traînée devant les tribunaux à une vingtaine d’occasions distinctes.

La presse locale a qualifié l’hôtel de « monstruosité ».

Et avec la querelle en cours, le mois dernier, le conseil de Carboneras a déclaré que le terrain sur lequel l’hôtel est construit était « indéveloppable ».

Cela ouvre la voie à la démolition de la structure après être restée inoccupée pendant près de deux décennies, a rapporté Murcia Today.

L’hôtel est devenu une horreur et un stand abandonné, toujours jonché de matériel de construction, couvert de graffitis et battu par les vents côtiers.

Abattre une structure aussi énorme pose cependant une nouvelle vague de défis aux habitants.

« Comment l’hôtel Algarrobico peut encore exister est un mystère, mais malheureusement la vérité est que ce n’est pas un cas isolé », a déclaré Pilar Marcos, biologiste de Greenpeace, au New York Times.

Cependant, alors que beaucoup pensent qu’une structure aussi énorme n’aurait jamais dû être construite dans une si belle région, d’autres ont l’impression que sa réputation ralentit sur tous les autres développements de la région.

Cato de Gata est populaire auprès des touristes – mais il n’y a pas d’hébergement de plus de 45 chambres dans les limites du parc.

Et d’autres développeurs ont déclaré que le monstre abandonné avait un impact sur les tentatives d’attirer plus de touristes et de stimuler l’économie locale.

« L’Algarrobico était une aberration géante qui a malheureusement stigmatisé toute forme de nouvelle activité économique dans toute cette zone », a déclaré Ivan García, qui souhaite ouvrir un hôtel-boutique.

« Si personne ne crée d’emplois ici, nous ne protégerons pas cette belle région mais lui permettrons de se dépeupler complètement et de mourir. »

Des militants de Greenpeace ont fait campagne contre l’hôtel

La construction doit maintenant être démolie – mais quand ? Crédit : Alamy