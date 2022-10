À l’intérieur d’un hôtel qui héberge des demandeurs d’asile dans des chambres à 85 £ la nuit après avoir licencié 75% de son personnel pour les accueillir

À quelques pas du centre de la pittoresque ville de Buckingham, l’hôtel Best Western local a récemment été félicité pour son « excellent » personnel.

Aujourd’hui, 31 de ses 40 employés ont été licenciés après que l’hôtel a signé un accord pour héberger des demandeurs d’asile plutôt que de payer des clients.

L’hôtel Buckingham de Best Western s’apprête à licencier presque tout son effectif Crédit : Paul Edwards

L’hôtel a accepté un contrat du Home Office pour héberger les demandeurs d’asile Crédit : Paul Edwards

Un membre du personnel a déclaré au Sun : “Les demandeurs d’asile doivent être logés, mais cela ne devrait pas se faire au détriment des emplois.”

Les patrons de l’hôtel ont déclaré aux employés qu’ils étaient licenciés parce que l’opération de restauration du lieu était complètement supprimée, les autres services aux clients étant réduits au minimum.

Cette décision fait partie d’une stratégie gouvernementale plus large visant à localiser des hôtels dans tout le Royaume-Uni pour héberger les migrants, puis à retirer les travailleurs et à les remplacer par du personnel du ministère de l’Intérieur.

La nouvelle des pertes d’emplois survient alors que le ministère de l’Intérieur se démène pour trouver un logement d’urgence après que plus de 35 000 migrants ont traversé la Manche en canot cette année.

En août, il est apparu que les contribuables prélevaient une somme stupéfiante de 5 millions de livres sterling par jour pour loger les migrants dans des hôtels.

Le travailleur de Best Western a ajouté: «Nous sommes expulsés de nos emplois au milieu de la pire crise du coût de la vie depuis une génération.

“Certains membres du personnel vivent sur place, ils ont donc également perdu leur maison.”

Les migrants hébergés au Buckingham Best Western de 71 chambres ont déclaré ressentir de la sympathie pour le personnel licencié.

Les migrants de l’hôtel du Buckinghamshire disent qu’ils sont désolés que le personnel perde son emploi Crédit : Paul Edwards

De nombreux migrants de l’hôtel ont traversé la Manche en bateau Crédit : PA

Un migrant irakien de 20 ans, qui a traversé la Manche en bateau il y a 25 jours, a déclaré : « Je me sens très mal pour les travailleurs qui perdent leur emploi. Je voudrais leur dire pardon.

“Je ne suis venu ici que parce que je suis persécuté dans mon pays d’origine, où ils menacent de me tuer.”

Et un demandeur d’asile soudanais qui s’appelait Omer a insisté : « Bien sûr, nous nous sentons mal pour les employés de l’hôtellerie si certains n’ont plus de travail.

“Mais nous n’avons pas notre mot à dire sur l’endroit où ils décident de nous garder.”

“NOUS OBTENONS DE LA NOURRITURE INDIENNE, AUCUN DE NOUS N’EST INDIEN”

Des sources ont déclaré au Sun que le ministère de l’Intérieur avait accepté de payer aux propriétaires de l’hôtel de Buckingham 85 £ par nuit pour chaque chambre double.

Si chacun était rempli pendant un an, l’accord coûterait aux contribuables 2,2 millions de livres sterling.

Le migrant irakien Ahwis, 21 ans, nous a dit : « L’hôtel est horrible. Le pire, c’est la nourriture.

“Ils nous donnent une nourriture indienne épouvantable qu’aucun de nous n’aime. Aucun de nous n’est indien.

“Parfois, ça me fait vomir, alors j’ai faim.”

L’hôtel Home Counties est géré comme une franchise par huit membres de la famille, dont certains vivent dans une maison d’un million de livres sterling.

Les travailleurs ont reçu des lettres de licenciement en septembre.

La source a ajouté: «Les patrons sont assez ouverts sur le contrat. Ils disent que c’est trop beau pour refuser.

Les contrats lucratifs du Home Office sont difficiles à refuser pour les hôtels Crédit : Paul Edwards

Les critiques récentes de TripAdvisor critiquent l’hôtel, qui prétend être “géré par une famille et plein de caractère”.

Un visiteur a écrit : « Horrible. C’est l’un des pires hôtels où j’ai séjourné.

Bien qu’un critique satisfait de TripAdvisor ait déclaré en septembre : “Le restaurant est très bon et le personnel est excellent.”

Les réservations ne sont plus prises en ligne.

Le ministère de l’Intérieur prévoit de rouvrir deux centres de détention pour migrants pour héberger des hommes qui sont soit des délinquants étrangers, soit des demandeurs d’asile déboutés.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré : « Nous faisons face à une augmentation sans précédent des demandes d’asile et nous nous efforçons de trouver un logement approprié à long terme et de mettre fin à l’utilisation inacceptable des hôtels pour héberger les demandeurs d’asile.

« L’emploi sur place, c’est l’affaire des propriétaires de logements.

“Cependant, nous attendons les normes les plus élevées de tous nos fournisseurs, et des mesures solides sont en place pour garantir leur respect.”

L’hôtel et ses propriétaires n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Le filet de pêche pour un hébergement hôtelier convenable pour les migrants s’est répandu dans toute la Grande-Bretagne pour aider à faire face aux nouveaux arrivants.

Le propriétaire de l’hôtel Camelot Castle s’est vu offrir 1 million de livres sterling pour les migrants de maison pendant un an Crédit : Alamy

Le patron de l’hôtel, John Mappin, dit qu’il aurait dû licencier la plupart de son personnel Crédit : camelotcastle.com

Cette semaine, le propriétaire de l’hôtel historique et somptueux Camelot Castle à Tintagel, en Cornouailles, a affirmé qu’une entreprise travaillant pour le ministère de l’Intérieur lui avait offert 1 million de livres sterling pour héberger des migrants pendant un an.

Le patron du millionnaire John Mappin a déclaré que des agents avaient proposé de louer chaque chambre, mais ils l’ont averti qu’il devrait licencier la plupart de ses effectifs.

Le propriétaire de l’hôtel a déclaré: «Ils s’attendaient également à ce que nous licenciions tous les membres de notre personnel sauf trois, car la nourriture et le nettoyage seraient organisés par le gouvernement.

“Bien que cela aurait été une décision très rentable, nous avons décidé que la communauté locale de Cornwall et de Tintagel serait peut-être mieux sans de tels contrats.”

Les conseillers de Stoke-on-Trent tentent de résister aux projets d’utilisation d’un hôtel historique pour héberger des migrants Crédit : Alamy

Les conseillers de Stoke-on-Trent se sont prononcés contre les projets du ministère de l’Intérieur d’utiliser les 88 chambres de l’hôtel historique North Stafford pour héberger les demandeurs d’asile.

Abi Brown, chef du conseil municipal dirigé par les conservateurs, a déclaré que cette décision était un “pas trop loin”.

Construit en 1849, le bâtiment orné classé Grade II est bien connu des voyageurs pour sa position en face de la gare de Stoke.

Il est populaire auprès des fans de football qui s’arrêtent pour prendre un verre avant de se rendre au stade Bet365 de Stoke City.

La conseillère Brown a déclaré qu’elle souhaitait que d’autres régions du pays partagent la responsabilité du logement des demandeurs d’asile.

Elle a ajouté: «À un moment donné, Stoke-on-Trent avait l’un des taux les plus élevés de demandeurs d’asile par habitant du pays.

« Je sais que nous sommes tous fiers d’être une ville accueillante. Cependant, au cours des dernières années, nous sommes devenus de plus en plus conscients que cette générosité était mise à profit par des gouvernements successifs de toutes les couleurs politiques à travers leurs politiques d’asile et de réfugiés.

Le logement des migrants dans des hôtels est un problème depuis un certain temps.

L’année dernière, le Sun a révélé dimanche que certains Afghans avaient déclaré que les conditions au Grand Hotel Scarborough étaient si mauvaises qu’ils voulaient retourner dans leur pays d’origine.

“FAIT QUE LES TOURS FAWLTY RESSEMBLENT AU RITZ”

Des héros afghans du conflit dans leur pays d’origine, y compris des traducteurs qui avaient aidé les forces britanniques, faisaient partie de ceux qui devaient rester dans des conditions épouvantables.

Notre journaliste Graeme Culliford, qui s’est enregistré dans une chambre de l’hôtel, a trouvé des eaux usées brunes qui traversaient le bouchon de la baignoire chaque fois que la chasse d’eau était tirée.

Des seaux ont été placés dans les couloirs pour récupérer l’eau qui s’égouttait du plafond et une équipe d’exterminateurs est arrivée pour attraper un rat vivant dans la chaufferie.

Un client a déclaré dans une critique de l’hôtel: “Cela fait ressembler Fawlty Towers au Ritz.”

Pour tenter de briser l’embouteillage de l’hôtel, l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel a réservé une ancienne base de la RAF à Linton-on-Ouse, North Yorks, pour héberger 1 500 migrants.

Mais à la suite du tollé des habitants, les plans – qui auraient coûté 32 millions de livres sterling sur deux ans – ont été abandonnés en août.

Les groupes humanitaires affirment que les hôtels sont “totalement inadaptés” aux réfugiés fuyant la guerre et la violence.

Le directeur général du Conseil des réfugiés, Enver Solomon, a déclaré : « L’hébergement à l’hôtel pour les réfugiés est une expérience troublante et stressante, et le ministère de l’Intérieur lui-même déclare qu’il ne devrait être utilisé qu’en dernier recours et pour une courte période.

Les migrants afghans vivant dans un hôtel à Southend disent qu’ils veulent leur propre maison 1 crédit

Pourtant, The Sun s’est entretenu avec des migrants afghans qui vivent dans un hôtel à Southend, dans l’Essex, depuis un an après avoir fui Kaboul.

Plus de 13 mois après leur arrivée en Grande-Bretagne, Afghanis Siddiq Naziri, 18 ans, son frère jumeau Omer et leur cousin Haroon Jalil, 22 ans, languissent toujours au trois étoiles Park Inn by Radisson Palace Hotel.

Tous les trois ont obtenu l’autorisation de rester au Royaume-Uni.

L’étudiant Siddiq a révélé dans son excellent anglais : « Nous sommes reconnaissants pour toute l’aide que nous avons reçue du gouvernement britannique, mais nous attendons toujours un logement.

« Nous vivons dans cet hôtel depuis un an maintenant. C’est un endroit agréable mais il y a des invités qui séjournent ici et nous aimerions avoir notre propre maison.

L’étudiant Siddiq, qui travaille dans un magasin de poulet frit à la station balnéaire, dit qu’il aimerait se rapprocher de sa sœur de 11 ans, qui a des problèmes auditifs et vit avec une tante à Grays, Essex.

Le jeune fou de cricket a ajouté: «Les gens en Grande-Bretagne sont si gentils et nous ont vraiment aidés.

« Je veux une maison à moi. Un jour, j’aimerais travailler dans l’immobilier.

Un porte-parole du conseil municipal de Southend-on-Sea a déclaré que l’hôtel “reste sous contrat avec le ministère de l’Intérieur en tant qu’hôtel relais pour les évacués afghans”.

Ils ont ajouté: “L’objectif à plus long terme est d’amener les familles à se loger dans tout le pays.”

Le ministère de l’Intérieur a reconnu que les hôtels ne “fournissent pas de solution à long terme” dans le cadre du programme de réinstallation des citoyens afghans, ajoutant “qu’ils offrent un hébergement sûr, sécurisé et propre”.

Ils soulignent que la Grande-Bretagne a fourni des logements à près de 7 400 évacués afghans, mais « il y a une pénurie de logements locaux pour tous ».

Pourtant, la demande devrait continuer à monter en flèche.

Mercredi, 856 migrants frileux et affamés ont traversé la Manche dans de petites embarcations.

Avec le craquement du parc immobilier britannique, il est probable que la plupart se retrouveront dans des chambres d’hôtel chères.

La nouvelle ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, tente de faire face à une crise de l’immigration Crédit : PA

« NOUS ALLONS RÉDUIRE LA FACTURE DE 1,3 MILLIARD »

La secrétaire d’État à l’ACCUEIL, Suella Braverman, s’est engagée lors de la conférence du parti conservateur du mois dernier à “faire plus pour faire sortir les demandeurs d’asile des hôtels”.

Dans toute la Grande-Bretagne, ils sont utilisés pour loger les migrants alors que le pays connaît une pénurie chronique de logements.

Un rapport du groupe de réflexion Migration Watch UK de septembre a affirmé que les contribuables déboursaient près de 1,3 milliard de livres sterling par an pour choisir l’onglet hôtel pour les demandeurs d’asile.

Plus de 35 000 personnes sont venues au Royaume-Uni cette année sur de petits bateaux, le chiffre le plus élevé depuis le début des records.

La ministre de l’Intérieur s’est engagée à faire avancer les plans de relocalisation des demandeurs d’asile au Rwanda en Afrique centrale, ce qui, espère-t-elle, aura un effet dissuasif.

Elle a dit que c’était son «rêve» et son «obsession», mais ne s’attend pas à ce que des vols partent avant Noël en raison de contestations judiciaires en cours.

Mme Braverman s’est engagée à réduire la migration nette à des dizaines de milliers de personnes malgré l’échec des gouvernements successifs à le faire sur une période de neuf ans.

Son prédécesseur, Priti Patel, s’est également engagé à être dur avec les migrants illégaux – mais les chiffres ont augmenté lorsqu’elle était au pouvoir.

Le gouvernement cherche un nouvel accord avec la France pour augmenter les patrouilles françaises du littoral autour de Calais.

La force frontalière britannique pourrait patrouiller les plages françaises dans le cadre d’un nouvel accord en espèces.