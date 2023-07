À l’intérieur d’un hôtel abandonné obsédant de 22 étages sur les rives de Tenerife, mystérieusement resté vide pendant 50 ans

Des images HAUNTING ont révélé l’intérieur d’un hôtel abandonné, mystérieusement resté vide pendant 50 ans.

L’hôtel Añaza de 22 étages se trouve sur les rives du village de Los Pocitos, à Tenerife, mais n’a pas eu un seul client.

Des escaliers effrayants auraient ouvert la voie aux 741 appartements prévus

La construction a été lancée par une entreprise allemande en 1973, mais a été abandonnée deux ans plus tard avant que le bâtiment en forme de Y ne soit achevé.

Ce qui était censé être un lieu de villégiature est maintenant un squelette de bord de mer, couvrant une superficie de 2 350 mètres carrés.

A l’entrée, le bâtiment est recouvert d’une végétation sèche, et les graffitis apportent la seule touche de couleur aux murs.

Matelas jaunis, bouteilles de verre brisées et cendres de barbecue envahissent les sols en ruine.

Des escaliers sans garde-corps mènent à ce qui aurait été les 741 appartements.

À l’extérieur, une piscine vide au fond poussiéreux crée une atmosphère encore plus effrayante.

Plusieurs accidents auraient eu lieu dans la structure, dont la mort d’un homme qui capturait des pigeons dans l’hôtel.

Une autre personne a été grièvement blessée après avoir chuté de deux étages d’un escalier, ont rapporté les médias locaux.

Les villageois affirment qu’il aurait pu y avoir au moins quatre autres décès, mais rien n’a été confirmé ou enregistré par les autorités.

En 2019, le conseil municipal de Santa Cruz a déclaré que l’hôtel fantôme était devenu un danger et a ordonné la mise en œuvre immédiate de mesures de sécurité.

Comme aucun nom d’entreprise n’était inclus dans les titres de propriété, le Conseil était responsable de l’installation d’une clôture de sécurité de quatre mètres.

L’année suivante, des permis de démolir le bâtiment sont demandés et la possibilité d’une expropriation du terrain par le gouvernement pour non-paiement des taxes municipales est également envisagée.

En mars 2021, une ordonnance a été émise pour que les propriétaires rendent le bâtiment légal ou le démolissent dans les deux mois – après quoi le gouvernement pourrait le démolir.

La démolition devrait coûter environ 1 million de livres sterling, ont rapporté les médias locaux.

En juin 2021, une étude a été commandée sur l’état actuel du bâtiment, notamment s’il contient de l’amiante ainsi que sur l’état général de la structure et de ses fondations, avec le projet de le démolir en 2023.

L’Añaza n’est pas le seul hôtel abandonné d’Espagne.

Le soi-disant hôtel fantôme d’Algarrobico est à moitié construit depuis près de 20 ans, à quelques mètres de la côte du parc national de Cabo de Gata.

Almeria est la troisième région la plus populaire d’Espagne pour les expatriés britanniques et accueille 2 millions de touristes chaque année – et ceux qui explorent son magnifique littoral sont peut-être tombés sur cette structure étrange.

Il s’élève sur 21 étages et devait avoir plus de 400 chambres avec une vue imprenable sur la mer et des piscines à deux pas de la plage.

Trois grues sont même encore debout sur le site – figées dans le temps depuis le jour où les ouvriers ont abattu des outils pour la dernière fois.

Les travaux sur la structure imposante ont commencé en 2003 par la société espagnole Azata.

Mais ce qui a suivi, ce sont 20 ans de disputes avec des militants écologistes et l’autorité du parc national qui ont laissé la coquille de l’hôtel abandonnée – n’ayant jamais ouvert ses portes aux vacanciers.

