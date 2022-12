À l’intérieur d’un hôpital de l’Ontario qui se prépare à une augmentation du nombre de patients adultes – tout en débordant d’enfants malades

Allongé avec un singe en peluche dans son lit d’hôpital, avec des tubes à oxygène attachés à son petit nez, Wolfgang, quatre ans, laisse échapper quelques toux thoraciques irritantes.

En cet après-midi de début décembre, le petit garçon aux grands yeux et aux cheveux bruns ébouriffés est l’un des plus jeunes patients de l’hôpital Markham Stouffville, au nord de Toronto. Il a été admis quelques jours plus tôt dans l’unité pédiatrique en surcapacité de l’établissement pour pneumonie – son troisième combat depuis le début de la maternelle en septembre.

En tant qu’enfant souffrant d’asthme sévère, Wolfgang – qui se fait généralement appeler “Wolfy” – est particulièrement vulnérable pendant cette saison virale “brutale”, explique sa mère, Mary Doering.

“C’est difficile de voir votre petit gars lutter”, dit-elle.

Cet automne, le retour explosif des virus respiratoires a commencé à exercer une pression immense sur un système de santé qui est depuis longtemps mis à rude épreuve – une crise silencieuse, qui se déroule à huis clos.

Alors que des mesures pandémiques radicales ont tenu à distance une variété d’agents pathogènes pendant des mois, ils ont tous réapparu, de la grippe au VRS, avec le COVID-19 maintenant fermement dans le mélange.

Ce n’est un secret pour personne que des enfants comme Wolfgang sont actuellement les plus touchés. Mais cela pourrait n’être que la pointe de l’iceberg des infections dans les mois à venir.

Des hôpitaux comme Markham Stouffville se préparent également à une augmentation potentielle du nombre de patients adultes et s’attendent à une pression des deux extrémités du spectre d’âge à un moment où les ressources sont déjà limitées et les pénuries de personnel sont une bataille constante.

“Notre véritable préoccupation est la gravité de la maladie que nous constatons chez les enfants, et nous nous attendons à voir davantage de cas chez les adultes ; généralement, ils surviennent deux à trois semaines après le pic des cas chez les enfants”, déclare le Dr Jeya Nadarajah, spécialiste des maladies infectieuses. médecin chez Oak Valley Health, qui travaille à Markham Stouffville.

“Nous prévoyons également une série plus grave de grippe chez les adultes.”

Mary Doering tient son fils, Wolfy, dans sa chambre de l’aile pédiatrique de l’hôpital Markham Stouffville, à Markham, en Ontario, le 1er décembre. (Evan Mitsui/CBC)

Le personnel organise des briefings réguliers pendant la flambée de virus

Dans le bureau de la directrice générale d’Oak Valley Health, Jo-anne Marr, elle se connecte à un appel virtuel avec le personnel de tout l’hôpital. Ce qui était autrefois un briefing quotidien sur le COVID-19 est désormais un enregistrement hebdomadaire pour le retour d’une saison de virus respiratoires plus large, quoique plutôt inhabituelle.

Parlant d’abord, pour l’équipe de prévention et de contrôle des infections, Nadarajah soulève des questions sur la durée du pic de la saison grippale de cette année, et affirme que les hôpitaux pédiatriques locaux enregistrent toujours des niveaux élevés d’admissions de patients.

“L’essentiel avec la modélisation lorsque vous regardez une saison avec des co-infections de COVID et de grippe, c’est que notre meilleure arme reste la vaccination”, a-t-elle déclaré lors de l’appel vidéo.

“Cela semble être la seule chose dans la modélisation qui ralentira le pic et le maintiendra [lower] afin que la capacité de l’hôpital puisse suivre.”

Jo-anne Marr, présidente et chef de la direction d’Oak Valley Health, regarde par la fenêtre de l’hôpital de Markham Stouffville. Le 1er décembre, jour de la visite de CBC, elle a déclaré que l’unité pédiatrique fonctionnait à environ 220% de sa capacité. (Evan Mitsui/CBC)

Après le briefing, Marr nous dit que l’hôpital fait tout ce qu’il peut pour gérer le nombre de patients.

“C’est un défi, il n’y a aucun doute”, dit-elle.

Partout au pays, les hôpitaux pour enfants ont également sonné l’alarme au sujet de la surcapacité de leurs unités, tandis que les services d’urgence ont signalé de longs temps d’attente. Un hospice de Calgary a temporairement suspendu ses services et a renvoyé ses jeunes patients pour redéployer le personnel à l’hôpital pour enfants de l’Alberta; un hôpital pédiatrique à Ottawa a été forcé de faire appel à la Croix-Rouge pour le soutien du personnel .

À Markham Stouffville, l’unité des enfants déborde maintenant régulièrement.

Le Dr Jeya Nadarajah, spécialiste des maladies infectieuses, est assis pour un portrait dans une salle d’examen de l’hôpital Markham Stouffville. Elle s’attend à au moins 20% d’admissions d’adultes en plus dans les mois à venir, par rapport à une saison grippale typique. (Evan Mitsui/CBC)

Unité pédiatrique régulièrement en surcapacité

Ce jour-là, le service de pédiatrie fonctionne à environ 220 % de sa capacité, tandis que le personnel effectue des quarts de travail supplémentaires et essaie de trouver des lits supplémentaires pour le nombre élevé d’enfants malades encore admis.

En parcourant les couloirs, vous pouvez entendre les faibles cris et la toux des enfants aux prises avec toutes sortes d’insectes respiratoires derrière les portes fermées de leurs chambres d’hôpital.

Derrière le bureau principal, le chef de la pédiatrie, le Dr Joe Wiley, débriefe avec Silva Nercessian, directrice clinique du programme de l’accouchement et des enfants à Oak Valley Health.

Le personnel est fatigué, nous dit Wiley. L’espace est financé pour cinq lits, mais dernièrement, l’équipe s’occupe d’une douzaine d’enfants ou plus chaque jour – encore un petit nombre, mais tout s’additionne.

Un coup d’œil à l’intérieur d’une des chambres d’hôpital de l’aile pédiatrique de l’hôpital Markham Stouffville. (Evan Mitsui/CBC)

Cette semaine seulement, Wiley a pris trois quarts de travail supplémentaires pour aider à maintenir l’équipe à flot.

“Nous sommes prêts pour une capacité de plus de 300 % ici”, ajoute Nercessian. “Mais si nous voulons aller plus haut que cela, nous devons commencer à ramper dans nos espaces adultes.”

C’est là que les choses se compliquent.

De son bureau ailleurs à l’hôpital, Nadarajah nous dit que Markham Stouffville se prépare à au moins 20% d’admissions d’adultes de plus au cours des deux prochains mois que pendant une saison grippale typique.

“Le pire scénario”, a-t-elle dit, “est quelque chose au-dessus de cela.”

Silva Nercessian, directrice clinique du programme d’accouchement et d’enfants à Oak Valley Health, à gauche, et le chef de la pédiatrie, le Dr Joe Wiley, à droite, sont photographiés à la réception de l’unité pédiatrique de l’hôpital Markham Stouffville. (Evan Mitsui/CBC)

La projection s’applique probablement aux hôpitaux ailleurs, car elle est basée sur quelques facteurs, notamment une surveillance attentive de la saison grippale antérieure dans l’hémisphère sud – qui a commencé tôt, comme celle du Canada l’a fait cette année – associée aux taux de vaccination contre la grippe au Canada, qui ont longtemps obstinément faible.

Au cours des trois dernières saisons grippales, le nombre d’adultes canadiens s’étant inscrits pour un vaccin annuel contre la grippe tournait autour de 40 % . Même les personnes âgées, un groupe à risque plus élevé de maladie grave, n’ont pas atteint l’objectif du gouvernement fédéral de 80 % de couverture; seulement environ 70 % des Canadiens âgés de 65 ans et plus se sont fait vacciner entre 2019 et 2022.

L’attirail médical de Wolfy Doering est disposé sur un plateau dans sa chambre d’hôpital. (Evan Mitsui/CBC)

Si la saison de cette année suit cette tendance, Nadarajah dit que de nombreuses personnes âgées se retrouveront hospitalisées – ce qui obligerait l’hôpital à réorganiser les ressources et à ajouter des lits dans des zones peu orthodoxes, comme les cliniques d’échographie.

Mais ce n’est pas une tâche facile, surtout si davantage d’employés commencent également à attraper la grippe, ce qui les oblige à prendre des congés.

“En raison de la montée abrupte, nous n’avons tout simplement pas eu la chance d’augmenter notre capacité en lits, et après deux ans de nombreuses pénuries de personnel dans le système de santé, la situation est vraiment aggravée”, a déclaré Nadarajah.

Un travailleur de la santé s’habille avant de se rendre dans la chambre d’un patient du service de pédiatrie de l’hôpital de Markham Stouffville. (Evan Mitsui/CBC)

Plus de 3 000 visites à la nouvelle clinique COVID-19, rhume et grippe

Pour éviter que les gens aient besoin d’un lit en premier lieu – et pour soulager les autres équipes – l’hôpital mise sur une nouvelle clinique pour aider à traiter les gens en ambulatoire.

Il a été surnommé la clinique de soins COVID-19, rhume et grippe, ou CCFCC, et vient d’ouvrir il y a quelques semaines, faisant la transition de l’ancien centre d’évaluation COVID-19 de l’hôpital.

Alors que le Dr Cristina Popa, médecin responsable du CCFCC, guide notre équipe dans les couloirs de la clinique, elle explique comment l’espace maintient les patients présentant des symptômes respiratoires séparés des autres patients en toute sécurité, tout en fournissant des chambres d’isolement privées aux familles où plusieurs membres luttent contre des insectes similaires.

Il est également basé sur des rendez-vous, dit-elle, afin que les gens ne soient pas coincés à attendre – et à tousser – dans le service d’urgence très fréquenté à proximité.

L’infirmière autorisée Karen Hickman consulte le dossier d’un patient à l’intérieur de la clinique de soins COVID-19, rhume et grippe de l’hôpital, qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines, en transition depuis l’ancien centre d’évaluation COVID-19. (Evan Mitsui/CBC)

En quelques semaines, la clinique a vu plus de 3 000 patients.

“C’est vraiment bien pour le service des urgences car nous pouvons éliminer tout ce volume”, déclare Popa. “Nous permettons aux urgences de prendre en charge les patients les plus malades.”

Compte tenu de tous les efforts déployés pour augmenter la capacité et la transition vers un nouveau modèle de clinique, les équipes ici espèrent qu’elles résisteront à la tempête à venir. Mais comme le dit Nadarajah, cela pourrait être un long voyage.

“Nous nous préparons essentiellement au pire, qui est un pic élevé de [influenza]un pic soutenu puis une descente… de cette façon, si nous sommes agréablement surpris que ce ne soit pas aussi grave, alors vous savez quoi, nous nous sommes trop préparés – mais c’est pour une bonne cause », dit-elle.