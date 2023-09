À l’intérieur d’un gratte-ciel « indestructible » à pointe de flèche de 417 pieds qui a survécu à SIX tremblements de terre… mais est resté abandonné pendant près de 40 ans

La Torre Insignia de Mexico est peut-être abandonnée depuis près de 40 ans, mais elle reste l’un des bâtiments les plus sûrs au monde.

En effet, le gratte-ciel de 25 étages, qui culmine à une hauteur remarquable de 417 pieds, a survécu à six tremblements de terre au cours des 38 dernières années.

La tour Insignia de Mexico est abandonnée depuis près de 40 ans Crédit : Getty Images-Getty

Le gratte-ciel est resté dans un état remarquable malgré six tremblements de terre majeurs depuis sa création. Crédit : archdaily.cl

47 cloches trônent tout en haut du bâtiment, à côté du carillon le plus haut du monde Crédit : archdaily.cl

Torre Banobras, comme on l’appelle également, a survécu à six tremblements de terre majeurs entre 1985 et 2017 sans subir aucun dommage dans sa structure.

Cela inclut le tremblement de terre de Mexico en 1985, qui mesurait 8,0 sur l’échelle de Richter.

Mais malgré tous ses atouts et sa longévité impressionnante, la Torre Insignia est restée abandonnée depuis sa première catastrophe catastrophique il y a 38 ans.

Mais en raison de sa sécurité, l’infrastructure a été laissée en place.

Les matériaux utilisés pour sa construction entre 1959 et 1962 étaient le béton armé, le verre et l’aluminium.

Avec une superficie totale de 236 806 pieds carrés et une superficie de 83 056 pieds carrés, il est devenu le deuxième bâtiment le plus haut du Mexique.

La forme emblématique du prisme triangulaire du bâtiment, incontournable lors d’une promenade dans la ville de Mexico, a cependant été remodelée à deux reprises depuis ces tremblements de terre.

Mais le gratte-ciel reste bien en retard par rapport aux bâtiments plus avancés et modernisés qui l’entourent.

D’un côté de la tour se trouve la station de métrobus Manuel Gonzalez.

À l’intérieur, cependant, se trouvent d’innombrables étages de pièces vides qui étaient autrefois occupées par le siège de la banque gouvernementale Banobras.

Ayant été peu utilisée depuis le premier tremblement de terre de 1985, la tour est pratiquement vide à l’intérieur.

Mais il contient au moins encore le carillon le plus haut du monde, avec l’instrument à percussion installé au point culminant du bâtiment.

Importé comme cadeau du gouvernement belge, il constitue un pilier depuis la création du bâtiment.

Il est également accompagné de 47 cloches, fabriquées par l’ancienne fonderie néerlandaise Petit & Fritsen, qui pèsent 26 tonnes et s’étendent sur 125 mètres.

Yolanda Fernández de Cordoba était la principale carilloniste jusqu’aux tremblements de terre.

Mais même lorsque le bâtiment était abandonné, elle jouait du carillon lors d’occasions spéciales.

Cependant, selon certaines informations, Yolanda serait décédée en 2018.

Et comme on pense qu’elle était la seule carilloniste vivante du Mexique, on ne sait pas si le carillon de la Torre Insignia sera un jour joué à nouveau.

Au Venezuela, un énorme gratte-ciel connu sous le nom de Tour de David est devenu le foyer de milliers de personnes qui n’avaient nulle part où aller.

Elle est devenue une ville dans la ville, avec son propre eau courante, son électricité, ses magasins, ses agents de sécurité et même ses clôtures électriques.

En Afrique du Sud, des images obsédantes ont révélé l’intérieur d’une ville abandonnée construite dans un gratte-ciel creux.

Le bâtiment de Ponte City a été détourné par des gangs dans les années 1990 à Johannesburg et était rempli de cadavres avant sa transformation.

La tour offre une vue imprenable sur la capitale mexicaine mais reste inutilisée Crédit : archdaily.cl

La forme emblématique du prisme triangulaire du bâtiment a été rénovée à deux reprises depuis le premier tremblement de terre de 1985. Crédit : Getty