TikToker partage sa déception face à l’événement du bal Detroit Bridgerton

Nita Morton s’est présentée à un bal sur le thème de Bridgerton et s’attendait à du faste, du glamour et de la nourriture fabuleuse. L’événement organisé dimanche soir à Détroit, dans le Michigan, a invité les fans à « entrer dans le monde enchanteur de l’époque de la Régence » avec « sophistication, grâce et charme historique ». Jusqu’ici, tout va bien – mais ce qui s’est passé ensuite pourrait presque faire lui-même un drame Netflix. Les invités disent avoir trouvé des nouilles détrempées, des os de poulet, un décor mélancolique, un seul violon et une danseuse de pole dance. « J’ai eu les larmes aux yeux », a déclaré Nita, 25 ans. « C’était le pire événement auquel j’ai assisté. Mes fêtes au lycée étaient meilleures. »

« La nourriture des Bridgerton est composée de dinde, de jambon et de grandes tables de desserts avec des choses comme des macarons », a-t-elle déclaré à la BBC. « Mais nous avons des nouilles détrempées avec de la sauce tomate et des petites ailes de poulet. » L’erreur est devenue virale sur les réseaux sociauxalors que les participants qui ont payé près de 200 $ (150 £) pour un billet se sont plaints qu’il s’agissait d’une « arnaque ».

@moreofnita Des femmes vêtues de leurs plus belles tenues ont été vues assises par terre en train de faire défiler sur leur téléphone

Les invités en robes de bal sophistiquées disent qu’ils ont été réduits à s’asseoir par terre en raison du manque de chaises – et certains sont partis tôt pour McDonald’s ou Burger King lorsque la nourriture s’est épuisée. Les gens n’ont pas tardé à remarquer les similitudes avec d’autres flops viraux, notamment le Festival Fyre aux Bahamas et l’expérience Willy Wonka à Glasgow. Le bal – en aucun cas associé à Netflix ou à la société de production Shondaland – était organisé par Uncle & Me LLC. Il n’a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC, mais a déclaré aux médias locaux qu’il s’efforçait de répondre aux préoccupations. La BBC a parlé à certains des participants pour savoir à quel point la haute société s’est transformée en une amère déception.

« Le poulet n’était pas bien cuit »

@moreofnita Des assiettes d’os de poulet ont été laissées traîner

L’itinéraire du bal, sur le thème du drame à succès Bridgerton, comprenait des séances de photos, des cours de danse et un défilé de mode. Les personnes ayant acheté un billet plus cher se voyaient également promettre un dîner et un violoniste. Mais la sonnette d’alarme a commencé à sonner pour les invités à leur arrivée et n’ont trouvé personne à la porte pour les accueillir.

@moreofnita L’itinéraire proposé du bal

Kimberley Pineda, qui a posté une vidéo TikTok à propos de ses expériences, a déclaré à la BBC que « n’importe qui aurait pu entrer » en raison de l’absence de processus d’enregistrement. Elle a déclaré que les invités sortaient à son arrivée, l’un d’entre eux l’avertissant de ne pas se donner la peine d’entrer. Une fois à l’intérieur, elle a déclaré avoir été confrontée à des décorations « bon marché » et a déclaré que la salle de bal était complètement clairsemée. « Il n’y avait que quelques vendeurs pour lesquels je me sentais désolé. Ils avaient été réservés et n’avaient aucune idée non plus de ce qui se passait. « Les assiettes étaient empilées les unes sur les autres, les verres étaient réutilisés, des assiettes entières de nourriture étaient également laissées, et quelqu’un m’a dit que le poulet n’était pas bien cuit et que les haricots sentaient le poisson. »

« Personne ne s’attendait à une pole dance »

Comme Kimberley, Andi Bell a trouvé les options de nourriture et de boissons terriblement insuffisantes. « Les hors-d’œuvre étaient censés être disponibles pour tous les invités. Et les restes du dîner étaient les hors-d’œuvre promis. » Puis vint le divertissement – ​​qui, pour certains, s’est avéré être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « Au fur et à mesure que la nuit avançait, on nous a présenté une danseuse exotique avec une perche, qui ressemblait beaucoup à une strip-teaseuse ; un manque de cours de danse à l’heure prévue alors que la plupart d’entre nous attendions dans la salle de bal ; et finalement de la musique de club. a été expulsé de la scène », a déclaré Andi. « À ce moment-là, ma sœur et moi sommes partis. »

@moreofnita Les clients se sont plaints de la nourriture « médiocre »

Kimberley, quant à elle, a déclaré qu’elle était « bâchée » lorsque la performance de la danseuse de pole dance a commencé. « On nous avait promis un spectacle musical sur le thème de Bridgerton, mais nous ne nous attendions pas à une pole dance », a-t-elle déclaré. D’autres divertissements comprenaient un numéro de Queen Charlotte, l’un des personnages de la série. Mais une autre invitée, Amanda Sue Mathis, s’est sentie à peine royale – assise dans « un costume bon marché » avec un décor qui semblait avoir été « acheté dans un magasin à un dollar », avec un « faux chien en peluche » assis sur ses genoux. Le photographe, quant à lui, n’a pu larguer que des photos, explique Nita. Cela signifiait que les personnes possédant des téléphones Android avaient recours à prendre des photos de son téléphone. Et même s’il y avait une violoniste, elle devait se produire sur trois étages, a expliqué Nita.

« Ils nous éclairent »

Dans une déclaration à WXYZ-TVUncle & Me LLC a déclaré : « Nous comprenons que tout le monde n’a pas eu l’expérience qu’il espérait lors de notre dernier événement dimanche soir à l’Harmonie Club, et pour cela, nous nous en excusons sincèrement. « Notre intention était d’offrir une soirée magique, mais nous reconnaissons que des défis organisationnels ont nui au plaisir de certains invités. « Nous assumons l’entière responsabilité de ces lacunes. » La société a déclaré qu’elle s’efforçait de répondre à toutes les préoccupations soulevées par les invités, ajoutant : « Nous examinons les options de résolution, qui seront communiquées sous peu. »

@moreofnita Il y avait un seul violoniste chargé de jouer sur trois étages.

Le site Internet de l’entreprise ne semble pas fonctionner, alors que le site de l’événement – qui était disponible jusqu’en milieu de semaine – maintenant semble également être en baisseajoutant à la frustration des fans. Nita affirme que la déclaration « éclairait » les participants : « Nous n’avons eu aucun contact avec l’entreprise depuis des jours. » Andi affirme que la communication des organisateurs a été « inexistante ». Kimberley dit qu’elle se sent « volée » de son argent et de son temps, après avoir dépensé 440 $ rien que pour sa tenue. Et Amanda – une superfan qui a regardé Bridgerton six fois du début à la fin – l’a décrit comme « un rêve devenu réalité, jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas ».

Alors, quelle est la prochaine étape ?