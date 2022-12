À l’intérieur d’un étrange manoir abandonné de 8 millions de livres sterling rempli de vêtements de créateurs et de vieilles voitures de luxe après la mort du propriétaire dans un accident d’avion

Un étrange manoir abandonné de 8 millions de livres sterling rempli de vieilles voitures de luxe, de vêtements de créateurs et même d’un arbre de Noël effrayant de 12 pieds a été laissé pourrir pendant des années.

Les YouTubers Jeremy Abbott et BigBankz ont filmé leur voyage à travers la propriété de 10 lits – et ont affirmé qu’elle était déserte après la mort tragique du propriétaire et de son fils dans un accident d’avion.

La construction a commencé sur le manoir de 8 millions de livres sterling en 2006 Crédit : BigBankz via Youtube

Les explorateurs ont trouvé une décapotable Mercedes et VW Beetle dans le garage Crédit : BigBankz via Youtube

Ils ont également découvert une Land Rover garée à l’extérieur de la propriété Crédit : BigBankz via Youtube

Un jacuzzi somptueux fini avec du matériel doré dans la maison de 11 salles de bain Crédit : BigBankz via Youtube

Il y avait des placards pleins de vêtements de créateurs, de chaussures et de maquillage coûteux Crédit : BigBankz via Youtube

Un étrange arbre de Noël de 12 pieds peu décoré dans le salon

Le méga-manoir de 30 000 pieds carrés aux États-Unis dispose d’une piscine intérieure, d’un complexe sportif extérieur, d’un garage pour quatre voitures, d’une bibliothèque et même d’un ascenseur.

Les explorateurs ont découvert une Land Rover garée à l’extérieur de la propriété, et une Mercedes Benz et une Volkswagen Beetle dans le garage.

Dotée d’un escalier en marbre orné d’or dans le couloir, l’immense cuisine est encore pleine d’assiettes et d’appareils coûteux, et le salon est toujours rempli de livres.

Ils sont également tombés sur un étrange arbre de Noël de 12 pieds peu décoré, des placards remplis de vêtements et de chaussures de créateurs et de maquillage coûteux.

Abbott, qui passe par JeremyXplores sur YouTube, a déclaré: “Les choses les plus étranges que j’ai trouvées à l’intérieur n’étaient pas les voitures de luxe, les meubles luxueux ou même les téléviseurs à écran plat.

“Ce que j’ai trouvé si étrange d’être à l’intérieur, ce sont les petits objets, comme les vêtements de marque avec les étiquettes encore dessus, ou les chaussures Dior dans le placard, ou peut-être les bijoux et les tas de maquillage coûteux dans la salle de bain.

“Cela n’a aucun sens pour moi de savoir pourquoi ces choses ont été laissées derrière, car elles auraient pu facilement être emballées et transportées hors de la maison chaque fois que la famille est partie.”

Abbott a déclaré qu’il était tombé sur la propriété de 11 salles de bains en cherchant sur Google des manoirs abandonnés dans la région – et a affirmé qu’il y avait une histoire tragique derrière la maison.

“L’homme qui a construit ce manoir était très accompli, diplômé de l’une des meilleures écoles de médecine du pays”, a-t-il déclaré, rapporte le New York Post.

“Il est devenu chirurgien, père de quatre enfants et même pilote de loisir.”

Il n’a pas révélé l’emplacement de la maison ni l’identité de l’homme – mais a déclaré que le père avait commencé la construction du manoir en 2006.

Mais alors que la maison était encore en construction, l’homme et l’un de ses enfants seraient morts dans un accident d’avion.

Sa femme et ses trois enfants survivants se sont retrouvés sans soutien financier après sa mort et ils ont été forcés d’abandonner la maison de leurs rêves, selon Abbott.

Abbott a déclaré que son expédition était remplie de tristesse pour la “famille qui avait vécu là-bas et vu ses rêves s’effondrer avec l’avion qui a tué son père et son fils”.

BigBankz a affirmé qu'”un étranger” vivait dans la maison jusqu’en 2015, date à laquelle il serait rentré chez lui et aurait cessé de payer des impôts dessus.

Le couple a passé 11 heures à explorer la maison – et pense qu’un sans-abri séjourne actuellement dans la propriété car ils ont entendu des pas à leur arrivée et les réfrigérateurs étaient remplis d’eau en bouteille.

Le manoir de 30 000 pieds carrés dispose d’un complexe sportif extérieur, d’un garage pour quatre voitures, d’une bibliothèque et d’un ascenseur Crédit : BigBankz via Youtube

Un escalier en marbre orné d’or dans le couloir Crédit : BigBankz via Youtube