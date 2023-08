À l’intérieur d’un étrange hôtel abandonné de 18 étages au bord d’une falaise en Croatie, utilisé comme décor de Games of Thrones et appartenant à un milliardaire russe

Cet hôtel mystérieux situé dans un lieu de villégiature britannique pittoresque a été utilisé comme plateau de tournage pour une émission à succès de HBO et appartient maintenant à un milliardaire russe.

L’hôtel Belvedere à Dubrovnik, en Croatie, dispose d’un histoire aussi intéressant que les scénarios vus sur Game of Thrones.

La propriété est abandonnée depuis trente ans Crédit : Alamy

Il donne sur la magnifique mer Adriatique Crédit : Alamy

L’emplacement a été utilisé pour filmer une bataille emblématique de Game of Thrones Crédit : HBO

Construit pour la première fois en 1985, l’étonnant bâtiment de 18 étages comptait plus de 200 chambres, une piste d’hélicoptère et un quai privé sur les eaux cristallines de la mer Adriatique.

Mais lorsque le conflit des Balkans a éclaté dans les années 1990, les Serbes Armée ont dramatiquement bombardé la ville portuaire pour tenter d’en chasser les soldats croates.

L’hôtel a même abrité des refuges entre 1991 et 1995.

Malgré la décadence, l’ancien hôtel à couper le souffle a été utilisé à des fins très différentes depuis le siège violent.

Des explorateurs en plein air ont exploré les ruines de l’hôtel cinq étoiles et partagé des photos dans les décombres.

La caractéristique la plus déterminante de l’hôtel est l’escalier en colimaçon massif au milieu du bâtiment.

Et le magnifique amphithéâtre extérieur a été utilisé comme lieu pour la saison quatre de Game of Thrones.

Les personnages Oberyn et la Montagne se sont battus en duel devant une foule au Belvédère, ce qui en fait une destination populaire pour les fans.

[ADD COUPLE MORE PARS ON THE FILMING LOCATION & GOT]

Pendant ce temps, le Belvédère a une autre attraction attrayante – des groupes de chatons croates errants ont élu domicile dans l’ancien bâtiment.

Un explorateur a fait remarquer: « La seule vie que l’on puisse trouver aujourd’hui sur le terrain de l’hôtel Belvédère, ce sont les chats des rues locaux, se prélassant au soleil et se vautrant dans leur désir éternel qu’un passant leur offre une collation, bien loin du passé. .

« Aujourd’hui, vous pouvez encore voir les ruines de l’hôtel, abandonné et mal aimé, sauf par les félins à fourrure qui fréquentent ses couloirs. »

Peu de temps après le tournage du casting de Game of Thrones sur place, le légendaire hôtel a été acheté aux enchères par le milliardaire russe Viktor Vekselberg.

Il a acheté le Belvedere en 2014 pour 10 millions de livres sterling – mais n’a pas encore apporté de modifications à la propriété.

L’achat de la propriété est bien loin du goût habituel du milliardaire qui comprend 15 œufs de Fabergé – le plus détenu par une seule personne au monde.

De l’autre côté de Dubrovnik, d’autres hôtels abandonnés offrent un décor sinistre aux vacanciers qui prennent le soleil.

Mais en plus d’être admirées par les touristes, les ruines ont été utilisées pour le tournage du prochain biopic Lee, sur le célèbre journaliste de Vogue de la Seconde Guerre mondiale, Lee Miller.

Selon des informations locales, c’était l’un des nombreux endroits en Croatie où Kate Winslet et Jude Law ont tourné des scènes en septembre dernier.

Avec le Grand Hôtel comme joyau, le site compte plusieurs autres hôtels – Pelegrin, Goricine I, Goricine II, Kupari et Galeb – capables d’accueillir des milliers de clients.

On ne sait toujours pas ce que avenir de ces hôtels abandonnés le seront, mais on dit que beaucoup seront détruits pour ouvrir la voie à de nouveaux hôtels.

Pedro Pascal a été impliqué dans la scène Crédit : Alamy

Lena Headey a joué Cersei Lannister Crédit : Alamy

L’emplacement vierge est inutilisé depuis le début des années 1990 Crédit : Alamy

L’hôtel cinq étoiles était une escapade paradisiaque Crédit : Alamy