À l’intérieur d’un étrange cimetière de trains où des centaines de moteurs et de wagons britanniques abandonnés rouillent dans le désert à 6 000 milles de là

AU PROFONDEUR des marais salants boliviens se trouve un étrange cimetière de wagons et de locomotives abandonnés.

Plus de 100 locomotives à vapeur et wagons rouillent depuis 80 ans dans le « Cemetrio de trenes » – le cimetière des trains.

Des images obsédantes montrent un cimetière de trains abandonnés laissés à la rouille en Bolivie Crédit : Caractéristiques Rex

Parce que les trains ne sont pas protégés, beaucoup ont été couverts de graffitis Crédit : Caractéristiques Rex

Plus de 100 vieux trains longent le salar près de la ville d’Uyuni Crédit : Caractéristiques Rex

Les trains cèdent au sel depuis plus de 80 ans Crédit : Caractéristiques Rex

Ce site obsédant constitue l’un des plus grands cimetières de trains antiques au monde et se trouve au sommet d’une plaine désertique de sel qui s’étend sur 10 000 kilomètres carrés.

Il se trouve à trois kilomètres de la ville d’Uyuni, au sud-ouest, et à 4 000 pieds d’altitude.

Des dizaines de trains à vapeur jonchent le paysage, beaucoup sur le côté ou déchirés et dispersés dans les appartements par les intempéries ou par ceux qui se sont rendus sur le site à la recherche de ferraille il y a des décennies.

On pense même que parmi les ruines se trouve le premier train à être entré en Bolivie.

en savoir plus sur les places abandonnées

Le cimetière est devenu un musée non officiel pour les touristes du monde entier qui parcourent ces terres arides pour voir par eux-mêmes cet étrange cimetière.

Le réseau ferroviaire bolivien a été construit au 19ème siècle grâce aux Britanniques.

Des ingénieurs britanniques ont été invités pour aider à construire les lignes ferroviaires et la grande majorité des trains ont été importés de Grande-Bretagne.

Uyuni est devenue la plaque tournante du réseau ferroviaire alors que la ville se trouvait à l’intersection de quatre lignes de train reliant le Chili, la Bolivie et l’Argentine.

À la fin du XIXe siècle, la ville du sel était en plein essor grâce aux trains transportant des matériaux depuis les hauteurs de la cordillère des Andes jusqu’aux ports.

Mais tout cela s’est arrêté brutalement dans les années 1940, lorsque l’industrie minière s’est effondrée.

Les trains, devenus inutiles, ont été abandonnés.

Depuis trois quarts de siècle, les salines ont travaillé dur pour éroder et rouiller les locomotives.

Le photographe Chris Staring a été émerveillé par le cimetière tentaculaire et effrayant au centre de rien d’autre que du sel.

Il a déclaré : « La plupart des locomotives à vapeur du XIXe siècle ont été importées de Grande-Bretagne et ont donc été conçues et construites uniquement pour le climat britannique.

« Bien que construites pour résister à des conditions météorologiques difficiles, les locomotives ne se sont pas avérées à la hauteur des conditions difficiles dans lesquelles elles se sont retrouvées alors qu’elles se frayaient un chemin à travers les hautes altitudes, l’air raréfié, les vents salés corrosifs et les températures extrêmes en Bolivie et au Chili.

À mesure que la popularité du site a augmenté, les graffitis colorés qui ornent les coques noircies des bateaux à vapeur ont également augmenté.

Les explorateurs intrépides peuvent monter à bord et remonter le temps en entrant dans les voitures et dans les compartiments du conducteur et en lisant les messages gravés à la main des visiteurs d’il y a des décennies.

Ailleurs, à l’ombre des montagnes russes de l’Oural, se trouve le site rouillé et inquiétant d’un cimetière de trains construit en préparation de la Troisième Guerre mondiale.

Les squelettes en acier de dizaines de locomotives à vapeur trahissent une époque où le spectre du champignon atomique se profilait dangereusement.

Pendant l’ère soviétique, il servait de base de guerre nucléaire, prête à transporter les Russes vers un lieu sûr si tous les autres moyens de transport tombaient en panne ou étaient détruits.

Le temps a passé, le rideau de fer s’est levé, les trains diesel ont pris le relais et la menace d’une guerre nucléaire s’est estompée, laissant un cimetière sur des voies rouillées.

Parmi les ruines se trouve probablement le tout premier train bolivien. Crédit : Caractéristiques Rex

Les Britanniques ont contribué au développement du système ferroviaire en Bolivie au XIXe siècle Crédit : Caractéristiques Rex

Le système ferroviaire bolivien s’est effondré avec la disparition de l’industrie minière Crédit : Caractéristiques Rex

Aujourd’hui, les ruines des trains à vapeur jonchent la terre aride Crédit : Caractéristiques Rex

Le site est devenu un haut lieu pour les touristes aventureux Crédit : Caractéristiques Rex