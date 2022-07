À l’intérieur d’un étrange aquarium abandonné avec des restes momifiés de REQUIN ZOMBIE mort toujours dans son réservoir

Des photos CHOQUANTES montrent à l’intérieur d’un effrayant aquarium abandonné où des calmars pourrissants jonchent le sol et un requin zombie mort languit dans un réservoir infesté de moisissure.

Le cauchemar aquatique a été découvert par l’intrépide exploratrice urbaine Juliette, lors d’une visite en Espagne.

La tête pourrie du requin se trouve à l’intérieur du réservoir Crédit : Flash d’information

La jeune femme de 24 ans, originaire de Lyon, en France, a filmé alors qu’elle explorait les couloirs sombres de l’ancien aquarium.

Dans les images, on peut voir Juliette grimper dans l’aquarium en ruine par une fenêtre ouverte.

Le jeune homme de 24 ans trébuche sur un cadavre de calmar, avant de tomber sur un requin mort depuis longtemps dont la carcasse en décomposition a été conservée dans un ancien réservoir.

Elle a accompagné la vidéo du message : “L’horreur. Regardez mon exploration et vous serez choqué !”

Juliette, qui a plaisanté en disant qu’elle est “à plein temps sur YouTube”, a déclaré: “Les animaux morts que nous avons rencontrés comprenaient des poissons, des calmars et un requin.”

Elle a ajouté: “Mais le requin est très impressionnant, donc il plaît vraiment à beaucoup.”

Cela vient après qu’un autre requin pourri a été repéré dans un aquarium abandonné en Australie.

Le requin taxidermie était suspendu dans un réservoir vert de formaldéhyde et avait presque toutes ses dents acérées comme des rasoirs intactes.

La découverte étrange avait été capturée par l’explorateur urbain Luke McPherson, qui a mis en ligne une vidéo de la découverte improbable sur les réseaux sociaux.

Il a dit: “Une fois que j’ai eu la lumière derrière le réservoir, je me suis dit” wow c’est effrayant “!”

“Les fumées étaient si fortes que vous ne pouviez pas durer plus d’une minute dans cette pièce, le formaldéhyde devait s’être évaporé.

“Le réservoir était énorme et en mauvais état, avec un cadre en métal rouillé et des panneaux de verre brisés et des déchets jetés à l’intérieur.”

Des cadavres de calmars en décomposition jonchent le sol Crédit : Flash d’information

L’aquarium abandonné abrite toutes sortes de créatures en décomposition Crédit : Flash d’information