À l’intérieur d’un entraînement terrifiant à la guerre de tranchées de style WW1 alors que les troupes britanniques se préparent à la bataille aux portes de Poutine dans un gel de -12 ° C

Les troupes de l’OTAN ont participé à de terrifiants exercices de tranchées de style Première Guerre mondiale alors qu’elles se préparent à la guerre avec le tyran Poutine.

Les jeux de guerre effrayants se sont déroulés à seulement 80 miles de la frontière russe à des températures de -12 ° C en utilisant les chars les plus meurtriers du monde et des armes de haute technologie.

Les forces de l'OTAN participent à des exercices de guerre de tranchées de style Première Guerre mondiale en Estonie

La bataille se déroule dans un dédale de tranchées à l'aide de balles à blanc

Des images montrent des soldats "se mettant à l'abri des troupes russes" dans un bunker à la base

Les jeux de guerre à l'intérieur des tranchées sinueuses impliquaient des troupes d'Estonie, de Grande-Bretagne, de France, du Danemark et des États-Unis.

Le camp d’hiver enneigé de l’OTAN en Estonie a servi de toile de fond à l’exercice auquel ont participé les troupes britanniques, françaises, danoises, américaines et estoniennes.

Le Sun a eu un accès direct aux exercices alors que nos soldats se tiennent aux côtés de leurs camarades de toute l’Europe alors que les tensions internationales sont fortes.

Cette année, les exercices annuels se déroulent à l’ombre du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par Poutine.

Notre journaliste du Sun était aux côtés de nos garçons alors qu’ils affrontaient le froid torride à deux pas de la porte de Mad Vlad.

Dans un exercice frappant, les forces estoniennes, jouant les combattants ennemis, doivent défendre une série de tranchées creusées dans le sol de la base militaire de la zone d’entraînement centrale, à environ une heure de route à l’est de la capitale estonienne, Tallinn.

Les troupes estoniennes pointent leur mitrailleuse Browning et leurs fusils d’assaut R20 RAHE sur une ligne d’arbres à environ 30 pieds de leurs tranchées.

Des images dramatiques les montrent “ouvrir le feu” sur les troupes françaises qui approchent, qui sont le contingent de l’Otan dans l’exercice.

Bien que tirant à blanc, le son résonne à travers un demi-mile de tranchées qui s’entrecroisent – leurs murs soutenus par d’énormes troncs d’arbres.

Des images montrent des troupes françaises faisant irruption dans les bunkers, éliminant une par une les troupes estoniennes qui « font le mort » lors de l’attaque.

Les « victimes » de la guerre sont traînées sans ménagement dans la tranchée remplie de neige et de boue – comme dans les scènes brutales de la Première Guerre mondiale.

Deux chars Leopard 2 A7 pilotés par des Danois, qu’un soldat décrit comme “le char le plus meurtrier d’Europe”, ont également été lâchés dans les terrifiants jeux de guerre.

Les machines de guerre menaçantes font actuellement leur chemin vers l’Ukraine après que l’Allemagne a tenu sa promesse de les livrer en première ligne.

Alors que l’Otan rassemblait ses troupes pour des exercices dans l’Estonie glaciale, la Russie a subi sa journée la plus meurtrière sur le champ de bataille – perdant 1 000 soldats en seulement 24 heures.

Le sang des hommes de Poutine aurait été versé avant même qu’ils aient avancé de 30 pieds alors qu’ils organisaient un autre assaut hivernal dans l’est.

La défaite humiliante ne fera que renforcer les troupes ukrainiennes et de l’OTAN alors que l’alliance effectue sa démonstration de force près de la frontière de Poutine.

GUERRE FROIDE

Les températures à la base ont chuté à -12 ° C, présentant une toute nouvelle série de défis pour les forces de l’OTAN.

Un soldat estonien explique au Sun qu’au printemps, lorsque le sol s’adoucit, ils pourraient creuser une tranchée comme celle-ci en seulement 24 heures.

Mais dans le froid glacial, avec le sol gelé, ils doivent utiliser des pioches pour creuser dans la terre.

Le camp se trouve à environ une heure et demie de route de la capitale estonienne Tallinn, à travers des champs enneigés parsemés de fermes et d’immeubles d’habitation de l’ère soviétique.

Les forêts denses de sapins offrent une couverture parfaite pour les chars camouflés et les véhicules militaires, sur la vaste base militaire, d’environ la taille de 15 000 terrains de football.

Avec d’autres forces de l’OTAN, y compris l’armée estonienne indigène, les Britanniques se préparent pour d’énormes jeux de guerre avec des blindés lourds, des hélicoptères et des lance-roquettes.

Un conducteur de char britannique, un caporal suppléant du régiment de chars King’s Royal Hussars, a déclaré que les exercices démontraient la proximité des forces de l’Otan.

Les troupes ont également reconstitué le transport de «victimes» à travers les tranchées vers la sécurité

Les soldats ont ouvert le feu sur "l'ennemi" pendant les aneills

Les Français se frayent un chemin à travers les tranchées

Une équipe d'ingénieurs royaux britanniques s'entraîne à tirer depuis des chars pendant l'exercice

“Nous pouvons voir que nos homologues estoniens sont inquiets de ce qui se passe avec la Russie. Mais ils sentent que nous sommes là pour les aider.

“Nous avons un lien étroit dans le cadre de l’Otan maintenant. L’Otan est une équipe, et les Estoniens ont accepté cela.

“Ils nous ont ouvert les bras et ils apprennent de nous.

“Si quelque chose devait arriver dans le futur, nous serions prêts à tout.”

De nombreux soldats sont ici dans la petite nation balte bordant la Russie depuis cinq mois, menant des exercices d’entraînement et améliorant leur préparation au combat.

Tout leur travail acharné portera ses fruits car ils participeront au groupement tactique de présence avancée de l’OTAN.

La formation, qui pour de nombreux soldats de Keskpolügoon a commencé en septembre, n’a pas été sans défis.

Le contingent britannique a rapidement appris à se battre dans le froid impitoyable de l’Estonie.

Un soldat ouvre le feu à l'intérieur des tranchées qui s'étendent sur un demi-mille

Bien que tirant à blanc, le son résonne à travers un demi-mille de tranchées

Des images dramatiques montrent des soldats "ouvrant le feu" à l'approche des troupes françaises

Les températures ont chuté à -12 ° C, présentant une nouvelle série de défis

Le conducteur de char britannique a ajouté : “Apprendre à opérer et à combattre, ainsi qu’à vivre, dans cet environnement, est notre plus grand défi.”

“Nous pouvons prendre les compétences et les exercices que nous avons appris ici et les ramener au Royaume-Uni, ou partout où nous opérons”,

“Nous pouvons les adapter à n’importe quel champ de bataille.”

Un de ses homologues français, Julien, un lieutenant qui commande un peloton de 30 hommes, a accepté.

Il a déclaré : “Il est important pour les Estoniens de nous voir tous de l’Otan ici. Cela nous permet de les rassurer. De leur montrer que l’Otan et l’Occident sont avec eux.

“Ils ont un ennemi possible à proximité”, a-t-il ajouté. “Ils sont conscients qu’ils sont dans une situation à risque.”

Un caporal de l’armée britannique, qui travaille comme signaleur, a emmené The Sun à travers l’équipage de combat.

Dans un camp de base construit au milieu des bois givrés, un véhicule blindé de transport de troupes Bulldog FV432, un véhicule de patrouille protégé Panther et un char danois Piranha survolent les soldats environnants.

Mais quand les braves troupes manquent à la maison, le caporal dit qu’ils peuvent monter dans le Bulldog et faire une tasse de thé.

Les soldats danois et estoniens sont peut-être plus habitués au froid que leurs homologues britanniques, mais cela ne signifie pas qu’ils n’apprennent rien du Royaume-Uni.

Rasmus, commandant adjoint de l’armée danoise, a expliqué que les Britanniques et les Danois ont coopéré à ce type de missions dès les années 1990 pendant les guerres dans les Balkans.

Le Danemark a pu faire la démonstration de ses nouveaux chars Leopard 2 ultramodernes de fabrication allemande.

Reçus il y a deux ans, ces exercices marquent la première fois qu’ils ont été déployés en dehors du Danemark.

Les températures ont été aussi basses que -12 dans la région alors que les troupes combattent la neige et la glace

Le Sun a eu un accès direct aux exercices à 80 miles de la frontière russe