À l’intérieur d’un domaine «sauvage» envahi par des gangs «où les toxicomanes peuvent acheter de la drogue dans les magasins et la police terrifiée refuse d’entrer»

C’EST l’une des zones les plus défavorisées du pays – et sa réputation n’est plus à faire.

Les habitants d’Orchard Park Estate à Kingston upon Hull, Yorks, affirment que les gangs terrorisent les rues, mènent effrontément des trafics de drogue dans les magasins et volent des voitures avant de les incendier.

Des détritus bordent la rue d’une rangée délabrée de magasins à Kingston-upon-Hull Crédit : Hull News and Pictures

Des barbelés bordent les clôtures de certaines maisons du domaine Crédit : Hull News and Pictures

La région a récemment été désignée à la Chambre des communes comme l’un des 225 «quartiers laissés pour compte» les plus vulnérables à la crise du coût de la vie.

Le rapport a conclu qu’Orchard Park a le pourcentage le plus élevé de précarité énergétique en Angleterre, avec plus de 29% des résidents qui ne pourraient pas se permettre de chauffer leur maison en fonction de leurs revenus, contre 13,5% à l’échelle nationale.

La députée de North Hull Dame Diana Johnson, qui a aidé à mener à bien les recherches, se dit “inondée” de réponses de résidents “vraiment effrayés par la hausse des prix de l’énergie à venir”.

Maintenant, dans le cadre de la série The Sun’s Broke Britain – où nous visitons des zones touchées par la crise du coût de la vie – les habitants nous racontent à quel point les temps sont devenus difficiles et comment cela alimente une flambée de la criminalité.

“Les dealers vendent de la drogue dans les magasins”

Dans une rue jonchée de magasins délabrés à Orchard Park, un retraité qui n’a pas voulu être nommé par peur des représailles dit que les gangs “se déchaînent”.

Ils nous disent : “Il n’y a pas que les enfants non plus. Des hommes adultes ! L’un d’eux a fait un cabré à moto tout le long du trottoir – les gens qui sortaient des magasins avaient peur pour leur vie.”

L’individu affirme que des voyous ont “détruit toutes les caméras de vidéosurveillance” dans le but de cacher leur identité et leurs actes néfastes.

Services d’urgence dans une maison où un homme est décédé d’une surdose présumée de drogue Crédit : Hull News and Pictures

Ils ajoutent: “Vous pouvez acheter de la drogue dans les magasins. La police fout tout le monde. Ils ont peur de venir ici”, ont-ils affirmé. “Personne ne veut vivre à Orchard Park.”

Les problèmes de drogue de la région sont devenus évidents lorsqu’un résident paniqué nous a dit que son voisin était récemment décédé d’une surdose présumée.

Alors qu’il tentait de le réanimer avec la RCR, il a été déclaré mort sur les lieux.

Le bénévole de la boutique caritative Mark Sharp, 53 ans, déclare que “les choses ne se sont pas améliorées” au cours des 30 dernières années malgré les efforts continus pour faire revivre et améliorer le domaine de plus en plus stigmatisé.

“Vous avez toujours des drogués – il y en avait qui vivaient dans la rue de chez nous”, dit-il.

“Vous ne voyez pas souvent des flics… Je reste principalement à l’intérieur, ce n’est pas sûr.”

“De jeunes gars pillent des magasins et brûlent des voitures”

Une maison incendiée dans le domaine d’Orchard Park Crédit : Hull News and Pictures

L’église locale a plusieurs fenêtres brisées Crédit : Hull News and Pictures

Jennifer Scott, 67 ans, et Darren Aldridge, 47 ans, disent que leur argent ne va pas aussi loin qu’il l’a fait Crédit : Hull News and Pictures

Les comportements antisociaux sévissent depuis longtemps dans Orchard Park.

Dans une enquête du Parti travailliste de 2015, 71% des habitants ont affirmé que la criminalité avait augmenté dans la région et beaucoup craignaient qu’elle ne s’aggrave.

Le résident local Darren Aldridge, 47 ans, déclare : “C’est principalement autour des magasins que se passent des choses qui ne devraient pas se passer.

“Il y a des voleurs à l’étalage, des véhicules entaillés qui sont incendiés, et on ne voit pas la police ne rien faire.”

Sa fiancée Jennifer Scott, 67 ans, a affirmé que la région était “absolument pleine de jeunes garçons” jusqu’à pas bon la nuit.

Vous pouvez acheter de la drogue dans les magasins. La police fout tout le monde. Ils ont peur de venir ici. Personne ne veut vivre à Orchard Park Résident

En 2019, la mauvaise réputation d’Orchard Park a été soulignée par Rebecca Garner qui a déclaré au Sun qu’un chauffeur de taxi avait refusé d’entrer dans la zone car c’était “trop ​​dangereux”.

Il aurait dit que ses patrons l’avaient “interdit” et qu’il “ne pouvait pas prendre le risque” car la dernière fois qu’il y est allé, son “taxi s’est écrasé”.

Le chalutier Craig Salter, 38 ans, pense que le comportement antisocial à Orchard Park est lié à la «privation» et aux «personnes en difficulté».

Il dit : « La pauvreté engendre le crime. Il y a eu beaucoup de compressions budgétaires et il n’y a pas de loisirs pour les enfants – rien à faire pour eux.

Il se considère comme l’un des “chanceux” parce qu’il a un travail – mais admet que les hausses de prix nuisent à sa vie de famille.

“Nous ne faisons plus de sorties”, nous dit-il. “Mais les personnes bénéficiant d’allocations ou de bas salaires doivent vraiment avoir du mal à s’en sortir.”

“Nous avons besoin de nourriture, pas de plus de maisons”

Peter Bunting, père célibataire de trois enfants, doit emprunter de l’argent à sa famille et à ses amis pour survivre Crédit : Hull News and Pictures

Le chalutier Craig Salter, 38 ans, se sent chanceux d’avoir un emploi en cette période difficile Crédit : Hull News and Pictures

À l’extérieur du magasin discount Cheap As Cheaps, Pete Bunting, 44 ans, père célibataire de trois enfants, révèle qu’il est extrêmement inquiet pour l’avenir.

Il dit: “C’est tellement difficile, j’ai constamment des problèmes d’argent. Je dois compter sur ma famille et mes amis, je leur emprunte de l’argent tout le temps.

“Mon aîné vient d’avoir 16 ans, donc l’argent s’arrête pour lui maintenant, alors oui, ça va devenir un peu plus difficile.

“Mes achats viennent de me coûter 26 £ – chers, ils auraient normalement coûté moins de 20 £ facilement.”

Jennifer et Darren, qui reçoivent tous deux des prestations de maladie, se sont également retrouvés dans des moments “très difficiles”.

Darren dit: “Notre argent ne dure pas à cause de tout ce qui monte.”

Craig exhorte le gouvernement à faire plus pour lutter contre la crise du coût de la vie.

Il dit: “Ils ont construit beaucoup de nouvelles maisons à Orchard Park et dans d’autres parties du Royaume-Uni, mais ce ne sont pas les maisons dont nous avons besoin.

« Le gouvernement doit intervenir. Nous n’avons pas besoin de briques et de mortier, nous avons besoin de nourriture !

Le domaine a une si mauvaise réputation que les chauffeurs de taxi refusent d’y entrer Crédit : Hull News and Pictures

Maisons et appartements neufs à Orchard Park Estate Crédit : Hull News and Pictures