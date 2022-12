À l’intérieur d’un domaine en proie au crime où vit la mère d’Andrew Tate tandis que TikToker en disgrâce conduit des Ferrari et possède un manoir

ANDREW Tate a vécu la vie de luxe dans des manoirs à travers le monde tandis que sa mère est laissée dans une maison mitoyenne dans un lotissement difficile à Luton.

L’influenceur controversé publie régulièrement des photos voyageant dans des avions privés et conduisant des Ferrari – mais sa mère Eileen mène une vie très différente, peut révéler The Sun.

La maison de Luton d’Eileen, la mère d’Andrew Tate 1 crédit : sbna_fairleys

Tate se vante régulièrement de sa richesse et de ses supercars Crédit : Instagram

Mais il laisse sa mère rester dans un domaine en proie au crime 1 crédit : sbna_fairleys

Tate vit dans un luxueux manoir en Roumanie

Andrew avec son frère Tristan, sa soeur Janine et sa mère Eileen Crédit : Facebook

Elle vit toujours dans une maison en bout de terrasse dans un lotissement social où elle a déménagé avec Andrew et ses deux frères et sœurs de Chicago à la fin des années 1990.

Lorsque The Sun a visité Julius Gardens sur le domaine Marsh Farm de Luton aujourd’hui, il n’y a pas eu de réponse de la maison des années 1970.

Deux poubelles ont été laissées à l’extérieur et des voilages couvraient les fenêtres. Il y avait un plat Sky sur le mur latéral et devant la porte d’entrée un panier suspendu plein de fleurs fanées.

Le Marsh Farm Estate, au nord de Luton, a été construit dans les années 1970 avec un mélange d’appartements et de maisons pour les personnes qui quittent Londres.

Trois tours de 15 étages appartenant au conseil municipal dominent la zone, bien que de nombreuses maisons environnantes appartiennent à des particuliers et soient soigneusement entretenues.

CRIME MONTÉ

Depuis lors, il est devenu notoire pour la violence impliquant souvent des gangs de drogue armés d’armes à feu et de couteaux, et des «guerres de territoire» ont éclaté avec des foules rivales sur le domaine voisin de Lewsey Farm.

Le domaine a fait la une des journaux pour la première fois en 1992 lorsqu’il y a eu quatre jours d’émeutes.

Trois ans plus tard, il y a eu des émeutes encore plus importantes lorsque des bâtiments ont été incendiés et un policier a été poignardé alors que des agents se sont retrouvés attaqués avec des cocktails Molotov, des bouteilles et des briques.

Puis, en 2013, neuf fusillades, dont un garçon de 16 ans a reçu une balle dans le dos, ont conduit des policiers armés de fusils d’assaut Heckler et Koch G36, capables de tirer à une cadence de 750 coups par minute, se déplaçant dans le domaine. .

La police du Bedfordshire a fréquemment demandé plus de financement au ministère de l’Intérieur, soulignant que bien que classée comme une «force de pays», elle doit patrouiller l’aéroport de Luton ainsi que deux des lotissements les plus notoires d’Angleterre.

LE MANOIR DE TATE

Dans un contraste frappant, le fils d’Eileen affiche son riche quotidien – et a récemment déménagé en Roumanie avec son frère dans un complexe de luxe de 600 000 £.

C’est ici qu’il a été arrêté hier pour des allégations de viol et de traite des êtres humains.

Le manoir de 2 000 m² dispose d’un immense échiquier en hommage à leur défunt père Emory Tate, un maître international, ainsi que d’une piscine intérieure et d’un home cinéma.

Des images de l’intérieur du trou de culasse révèlent également de somptueux canapés en cuir et des vitrines pour exposer ses ceintures de kickboxing.

Les images montrent également une salle de sécurité de haute technologie remplie de plusieurs flux de vidéosurveillance en direct et d’un immense balcon au sommet de la maison.

Pendant ce temps, un autre clip précédemment partagé sur Instagram de Tate montre une image du prince Andrew et de Virginia Giuffre sur un écran.

Tate et son frère Tristan – qui vit au troisième étage de l’enceinte – ont été arrêtés la nuit dernière par des flics.

Ils ont été arrêtés après que la police a perquisitionné le manoir, avec des images de la piqûre montrant des armes à feu, des couteaux et de l’argent exposés ainsi qu’un éventail de voitures flash.

Le couple aurait fait l’objet d’une enquête pour l’enlèvement présumé de deux jeunes femmes dans leur villa de la ville de Voluntari.

‘LA CLASSE OUVRIÈRE’

Malgré les allégations et la controverse, certains habitants de Luton sont toujours fiers de ses racines locales.

Hier, un voisin de la mère de Tate a accusé les autorités et les médias de « s’en prendre à lui ».

L’homme costaud dans la vingtaine a déclaré: «C’est simplement parce que c’est un garçon blanc de la classe ouvrière qui s’est bien débrouillé et qui s’exprime.

« Les gens réveillés n’aiment pas ça. Les gens essaient toujours de le rabaisser.

Mais d’autres ont été choqués d’apprendre que c’est là qu’il a grandi.

Un adolescent a déclaré: “Ouais, c’était le gars à la télé avec Piers Morgan. Mais je ne savais pas qu’il habitait par ici.

Cela vient après que Tate ait été critiquée mercredi pour avoir “une petite énergie d ** k” par Greta.

Il a tenté de troller le jeune de 19 ans avec une liste de sa collection de voitures.

Le kickboxeur a tenté de narguer le militant du changement climatique en se vantant des “énormes émissions” de ses véhicules.

Il a proposé de lui envoyer une liste de ses 33 voitures – dont une Bugatti – si elle lui donnait son adresse e-mail.

Greta a cependant répondu en offrant son adresse e-mail “smalld ** kenergy@getalife.com”.

Tate est connu pour son amour des supercars et a constitué une collection incroyable, dont une Bugatti rare.

Son transport vaut environ 5 millions de livres sterling et comprend la Bugatti Chiron Pur Sport – l’une des voitures les plus rapides et les plus chères au monde.

Le Chiron est au prix de 2,7 millions de livres sterling et seulement 500 seront construits au total.

La version Pur Sport est encore plus rare, Tate n’en possédant qu’une seule sur 60 fabriquées.

La voiture de rêve coûte 3 millions de livres sterling et Tate a rendu la sienne unique en ajoutant de la peinture au cuivre

Il sprintera de 0 à 62 mph en 2,3 secondes hallucinantes et pourra atteindre 218 mph, mais est entièrement légal sur la route – et est l’un des biens les plus précieux de Tate.