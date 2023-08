À l’intérieur d’un dîner familial qui a fait 3 morts et d’autres sous respirateur artificiel

Cela ressemble à n’importe quel autre déjeuner familial alors que des parents se régalent d’un délicieux bœuf wellington – mais quelques jours plus tard, trois invités sont morts d’empoisonnement aux champignons.

Un témoin survivant est gravement malade à l’hôpital et le doigt de suspicion pointe vers la femme qui a préparé le repas, mais miraculeusement elle n’est pas malade.

Erin Patterson a cuisiné un savoureux bœuf wellington pour des proches, mais quelques jours plus tard, trois invités étaient morts d’un empoisonnement aux champignons Crédit : News.com.au.

Le mari séparé d’Erin, Simon Patterson, a raté le déjeuner aux champignons

Don Patterson est mort sept jours après avoir mangé les champignons Crédit : Neuf

Cela peut ressembler à une intrigue du jeu de société Cluedo, mais ce n’est pas une histoire de fiction – c’est la vraie vie et des millions de personnes sont saisies à travers le monde.

En son centre se trouve la mère de deux enfants Erin Patterson, 48 ans, qui – désespérée de reconquérir son ex-mari Simon – a organisé un « déjeuner de médiation » avec l’aide de proches.

Simon a annulé à la dernière minute, mais ses parents Gail et Don Patterson, tous deux âgés de 70 ans, et sa tante Heather Wilkinson, 66 ans, se sont présentés.

Ils sont tous décédés depuis.

L’oncle de Simon, Ian Wilkinson, 68 ans, était également là et se bat toujours pour sa vie à l’hôpital.

Dans une tournure intrigante, il est maintenant apparu que Simon aurait dit à un ami qu’Erin avait déjà tenté de l’empoisonner.

Et on prétend qu’il a « failli mourir » une fois d’une mystérieuse maladie intestinale.

Les flics australiens disent qu’Erin – un riche agent immobilier – est un « sujet d’intérêt » dans l’affaire.

Elle a nié avec véhémence tout acte répréhensible, déclarant : « Je n’ai rien fait. Je les ai aimés et je suis dévasté qu’ils soient partis.

Il est entendu qu’Erin a initialement dit aux flics qu’elle avait acheté les champignons pour le plat – connus sous le nom de casquettes mortelles – dans un magasin près de chez elle à Leongatha à Victoria.

Mais elle s’est ensuite tue lors d’autres entretiens.

Quelques heures après l’avoir interrogée, les détectives ont minutieusement fouillé une décharge à proximité et ont également plongé dans un dépotoir de la ville voisine de Koonwarra, où ils ont récupéré un déshydrateur alimentaire qui aurait été utilisé pour préparer le repas.

Les flics tentent maintenant de retracer la vidéosurveillance qui montrerait les voitures entrant et sortant du site.

Le drame a commencé le 29 juillet quand Erin a invité les beaux-parents Gail et Don, ainsi que la sœur de Gail Heather et son mari Ian, à déjeuner.

Ils ont dîné sur le plat de bœuf enveloppé de pâté et de champignons, avant que Gail et Heather, qui étaient toutes deux enseignantes, ne tombent gravement malades et ne meurent à l’hôpital six jours plus tard. Don est décédé la nuit suivante.

Le mari de Heather, Ian, un pasteur, est dans un état critique et a besoin d’une greffe de foie.

On ne sait pas si Erin a mangé la même nourriture.

Ses deux enfants, dont l’âge n’est pas connu, étaient également au déjeuner mais avaient des repas différents.

Des amis disent que la rencontre était la tentative d’Erin de négocier une réconciliation avec Simon, un membre populaire de l’église locale – et que Ian, qui prêche à proximité, était la clé d’une réunion.

Mais un ami a déclaré aux journaux australiens que Simon n’avait aucun intérêt à se remettre avec sa femme, ajoutant: « Il était censé y aller pour le déjeuner, mais il s’est retiré à la dernière minute, sinon il serait aussi dans un lit de mort. »

Une autre source a déclaré: « Erin voulait se remettre avec Simon et la famille ne voulait pas que Simon se remette avec elle. Ils ne pensaient pas qu’elle était assez bien pour lui.

« Ce n’était pas qu’un déjeuner, c’était une intervention, avec le pasteur comme médiateur. C’est pourquoi ce déjeuner a eu lieu.

Maintenant, il est apparu que Simon aurait cru qu’Erin avait tenté de l’empoisonner dans le passé grâce à une «toxine ingérée» provenant de plantes.

Dans des affirmations faites au journal australien The Herald Sun, un ami a déclaré: « Simon soupçonnait qu’il avait été empoisonné par Erin. Il y avait des moments où il s’était senti un peu mal à l’aise et cela coïncidait souvent quand il passait du temps avec elle.

« Il s’est retiré du déjeuner ou il serait aussi dans son lit de mort »

Le mystère s’est approfondi après sa révélation, Simon a écrit un article sur Facebook en juin de l’année dernière disant qu’il s’était retrouvé dans le coma pendant 16 jours avec une étrange plainte à l’estomac.

Il a écrit: «Je me suis effondré à la maison, puis j’ai été dans un coma provoqué pendant 16 jours au cours desquels j’ai subi trois opérations d’urgence, principalement sur mon intestin grêle, ainsi qu’une opération supplémentaire planifiée.

« Ma famille a été invitée à venir me dire au revoir deux fois car on ne s’attendait pas à ce que je vive. J’ai été en soins intensifs pendant 21 jours, après quoi j’ai été dans le service général pendant une semaine. Maintenant, je suis dans un centre de désintoxication.

Rien n’indique que Simon ait blâmé son ex-femme pour le séjour à l’hôpital, et son ami a soutenu que le père de deux enfants ne soupçonnait pas Erin à cette occasion.

Le couple s’est séparé en février 2021 et on pense que Simon vit maintenant dans une maison appartenant à son ex, qui a acheté plusieurs propriétés après avoir gagné de l’argent lorsque ses parents sont décédés en 2019.

Les voisins disent qu’il a essayé de « maintenir la relation stable pour le bien de leurs enfants ».

Les amis de Gail et Don ont déclaré que Simon, qui a la quarantaine, vivait avec sa mère et son père quand lui et Erin se sont séparés pour la première fois, mais ont déménagé à la fin de l’année dernière.

Un voisin de la famille a déclaré : « Gail et Don étaient des gens très mobiles.

«Ils étaient toujours dehors pour faire leur pelouse. Ils étaient plutôt actifs. Don avait l’habitude d’aller se promener tous les matins.

Il a décrit les parents de Simon comme des « gens gentils » qui voulaient garder le contact avec Erin et leurs petits-enfants après la séparation.

« La famille bien-aimée était des individus chéris »

Selon 7News en Australie, Erin a d’abord dit aux flics qu’elle avait acheté les champignons dans un magasin de la région de Leongatha.

Il est entendu qu’elle a depuis accordé une interview « sans commentaire », refusant de confirmer d’où ils venaient.

Selon 7News Australia, il n’y a eu aucun rappel ni avertissement concernant les produits achetés localement.

Les champignons vénéneux, qui peuvent être confondus avec des champignons comestibles, poussent sous les chênes.

Ils provoquent une pression artérielle basse, des nausées et des vomissements dans les huit heures.

Les symptômes ont tendance à disparaître mais réapparaissent trois à quatre jours après la consommation, causant des lésions hépatiques et rénales potentiellement mortelles.

La cueillette de champignons est populaire dans la petite communauté rurale où vit la famille.

En mai, Anna Matilda, fondatrice de The Urban Nanna, qui organise des ateliers pour les butineuses, a déclaré que l’intérêt avait «monté en flèche» dans Victoria depuis les fermetures de Covid.

La police a déclaré hier qu’elle avait retiré les enfants d’Erin de sa garde par « précaution ».

Le détective des homicides, l’inspecteur Dean Thomas, a révélé que les symptômes dont souffraient les invités étaient très probablement dus aux champignons mortuaires.

Il a révélé qu’Erin était intéressante parce qu’elle « cuisinait pour les personnes présentes » et « elle n’a présenté aucun symptôme ».

Il a ajouté: «Nous devons garder l’esprit ouvert. Cela pourrait être très innocent, nous ne savons tout simplement pas à ce stade.

Alors que le mystère s’approfondit, les médias du monde entier se sont abattus sur la petite ville de Leongartha, qui compte moins de 6 000 habitants.

Le maire Nathan Hersey a déclaré que la communauté proche a été laissée avec un sentiment de « choc, d’incrédulité et de chagrin » après les décès.

À l’église où Ian a prêché, des êtres chers et des habitants ont déposé des fleurs – et une lettre écrite au nom de la famille est exposée.

Il se lit comme suit: «Les membres de notre famille bien-aimée étaient des personnes chéries. Ils étaient parents, grands-parents, frères et sœurs, enfants et piliers de la foi au sein de notre communauté.

Pendant ce temps, Erin semblait être allé au sol.

Elle a quitté son domicile hier matin, disant aux journalistes qu’elle allait voir son équipe juridique à Melbourne.

Sept heures plus tard, un représentant de l’entreprise s’est présenté pour lui remettre une lettre, disant que c’était le seul moyen de la contacter après que les flics aient confisqué son ordinateur et son téléphone.

Avant de partir, Erin s’en est pris aux médias en attente en disant : « J’ai des tonnes d’amis qui veulent m’aider.

« Mais je leur ai dit de rester à l’écart tant que les vautours sont ici parce qu’ils ne veulent pas non plus être dans les journaux.

« Donc, je ne peux pas obtenir l’aide de mes amis qui veulent tous venir m’aider. »

Gail Patterson est également décédée à la suite de la réunion empoisonnée Crédit : Neuf

Heather Wilkinson a perdu son combat pour la vie à l’hôpital et son mari Ian est gravement malade et a besoin d’une greffe de foie Crédit : Neuf

La maison Leongatha où Erin a cuisiné le plat mortel Crédit : Neuf

Le champignon Death cap est un champignon sauvage toxique mortel Crédit : Alamy