À l’intérieur d’un complexe en forme de dôme « extra-terrestre » avec son propre temple qui pourrait être le vôtre pour 1,5 million de livres sterling

Un complexe « extra-terrestre » en forme de dôme avec son propre temple pourrait être le vôtre pour 1,5 million de livres sterling

Caché au plus profond du désert californien, Bonita Domes est presque entièrement fabriqué à partir de terre, même s’il semble ne rien provenir de la Terre.

La propriété hors du commun est nichée dans le parc national de Joshua Tree et se fond parfaitement dans le paysage sablonneux rempli de cactus.

Le complexe comprend trois dômes séparés et un vaste espace extérieur offrant des vues panoramiques infinies qui donnent l’impression de s’éloigner du monde et d’entrer dans une maison semblable à celle de Mars.

La plus grande structure en forme de dôme est étonnamment spacieuse et contient des chambres luxueuses, un salon, deux salles de bains et une cuisine.

Le plus petit dôme contient un espace de vie en studio et le dernier dôme est une salle de bains commune.

Au total, le complexe comprend cinq chambres, trois salles de bains, ainsi que sa propre piscine et son temple de méditation.

Cette maison farfelue basée dans le désert est construite principalement à partir de terre excavée localement et aurait été basée sur les conceptions du regretté architecte Nader Khalili.

La liste – détenue par James Bianco du groupe Bianco – se lit comme suit : « Cette propriété exquise vous laissera un sentiment de magie, presque comme si vous veniez d’être transporté sur une planète extraterrestre.

« Les dômes sont composés d’un dôme plus grand, équipé de deux chambres, d’un salon, d’une cuisine et de deux salles de bains.

« Les dômes singuliers comprennent un studio de vie, ainsi que deux chambres séparées et un dôme de bain commun.

« Le vaste et magnifique terrain se compose d’un paysage désertique, d’une cuisine extérieure et d’un espace barbecue.

« Descendez dans la zone du foyer circulaire, où vous pourrez vous détendre et admirer les millions d’étoiles dans le ciel au-dessus.

« Piscine nouvellement construite avec un grand espace pour se prélasser et bronzer.

« En plus de toutes ces merveilleuses caractéristiques, la propriété possède un petit temple sur le terrain, parfait pour une salle de méditation ou un espace pour s’asseoir et réfléchir.

« Cette propriété hors du commun est quelque chose que vous ne rencontrerez pas tous les jours.

« Cette propriété génératrice de revenus est parfaite pour les retraites dans le désert, les événements et bien plus encore ! »

Ce n’est pas la seule propriété étrange à arriver sur le marché : en Espagne, un village entier abandonné de 44 maisons est à vendre.

Salto de Castro, dans le nord-ouest de l’Espagne, bénéficie de 135 jours de soleil chaque année et possède son propre hôtel, sa piscine et son bar.

Et tout cela pourrait être à vous pour le même prix qu’une seule maison.

Autre part, la « plus petite île privée du monde » est à vendre.

L’Isle Fraser, située sur le fleuve Saint-Laurent au Québec, au Canada, est accessible uniquement par bateau et est parfaite pour ceux qui recherchent une vie hors réseau.

La propriété unique en son genre offre une vue imprenable sur le lac environnant depuis toutes les régions de l’île.

