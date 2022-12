À l’intérieur d’un coffre de guerre de 2 milliards de dollars à Zelensky de Biden avec des missiles «Patriot», des bombes à guidage laser et des armes anti-drones

L’UKRAINE reçoit un énorme trésor de guerre de 2 milliards de dollars de Joe Biden – y compris l’un des systèmes de défense aérienne américains les plus avancés.

Cela survient alors que le président américain a accueilli Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche lors de son premier voyage connu à l’étranger depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a 300 jours.

Joe Biden accueille mercredi Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche Crédit : EPA

Des armes, dont le système de défense aérienne Patriot, seront envoyées en Ukraine Crédit : AP

Les États-Unis ont jusqu’à présent fourni à Kyiv 19,3 milliards de dollars d’aide militaire pendant la guerre.

Mais Biden a maintenant dévoilé près de 2 milliards de dollars d’aide supplémentaire.

Le superbe coffre de guerre expédié en Ukraine comprend le système de défense aérienne Patriot.

Il est considéré comme l’un des systèmes de défense aérienne les plus avancés de l’arsenal de Biden et offre une protection contre les avions, les missiles de croisière et balistiques.

Le Patriot comprend généralement des lanceurs ainsi que des radars et d’autres véhicules de soutien.

Il est généralement en nombre insuffisant avec des alliés du monde entier qui se disputent.

Le paquet de Biden comprend un prélèvement de 1 milliard de dollars pour fournir à l’Ukraine “des capacités étendues de défense aérienne et de frappe de précision” et 850 millions de dollars d’aide à la sécurité, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken.

La Russie a déclaré la semaine dernière que les projets américains de fournir des systèmes de défense antimissile Patriot à l’Ukraine étaient une “provocation” et une nouvelle expansion de l’implication militaire américaine dans le conflit ukrainien.

Le Kremlin avait déclaré que s’ils étaient livrés, les systèmes de défense antimissile américains Patriot seraient une cible légitime pour les frappes russes contre l’Ukraine.

Blinken a déclaré mercredi: “L’assistance d’aujourd’hui comprend pour la première fois le système de défense aérienne Patriot, capable d’abattre des missiles de croisière, des missiles balistiques à courte portée et des avions à un plafond nettement plus élevé que les systèmes de défense aérienne fournis auparavant.”

Le programme d’aide comprend également des munitions pour les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), des obus d’artillerie à guidage de précision et des munitions aériennes de précision.

Des camions, des armes et des missiles AGM-88 HARM et des obus de mortier seront également envoyés.

Cela survient alors que Zelensky a atterri aujourd’hui à Washington DC alors que lui et Biden tentent de montrer un front unifié contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Biden et la première dame Jill Biden ont salué Zelensky, qui portait une tenue décontractée vert militaire, alors qu’il sortait de son véhicule.

Il a serré la main de Biden avant de se rendre à l’intérieur pour leur réunion du bureau ovale, suivie d’une conférence de presse.

Plus tard, Zelensky s’adressera au Congrès.

Zelensky a posté sur Instagram après son atterrissage : “Je suis à Washington aujourd’hui pour remercier le peuple américain, le président et le Congrès pour leur soutien indispensable.

“Et aussi de poursuivre la coopération pour rapprocher notre victoire.”

Il a déclaré que la visite “renforcerait la résilience et les capacités de défense de l’Ukraine.