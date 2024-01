À l’intérieur d’un centre commercial abandonné de Singapour, devenu un refuge secret pour les graffeurs malgré l’INTERDICTION du street art

UN centre commercial ABANDONNÉ à Singapour est devenu un refuge secret pour les graffeurs malgré l’interdiction du street art.

Le Centre de la Paix a peut-être perdu de son éclat ces dernières années, mais de jeunes créatifs ont fait de leur mieux pour lui redonner vie avec des peintures murales colorées et des ateliers d’art.

Le Centre de la Paix abandonné à Singapour a été transformé en un paradis artistique Crédit : AFP

Les graffitis sont devenus une grande partie de la composition du bâtiment Crédit : AFP

L’enclave artistique regorge de tous types de travaux créatifs Crédit : AFP

Bien qu’il ait besoin de l’autorisation des autorités pour tout type d’art de rue à Singapour, le Peace Centre a fourni un espace rare d’expression de soi.

Mais le bâtiment, qui a environ un demi-siècle, devrait être détruit plus tard cette année.

En août dernier, PlayPan, une initiative cofondée par l’entrepreneur Gary Hong, a convaincu les promoteurs de reporter la démolition du centre commercial.

On leur a dit qu’ils pouvaient aller de l’avant et utiliser l’espace pour “une expérience sociale visant à rassembler la communauté”, a déclaré Hong à l’AFP.

Ils ont reçu un espace pour accueillir des spectacles et des ateliers pendant plusieurs mois, permettant aux artistes, étudiants, organisations caritatives et petites entreprises de s’installer gratuitement ou à des tarifs très réduits.

Le mélange éclectique de boutiques éphémères, de visites artistiques et de performances musicales a transformé ce centre commercial autrefois terne en un paradis artistique inattendu.

Mais fin janvier, le centre commercial fermera définitivement ses portes, mettant ainsi un terme au projet artistique.

Le Peace Center était autrefois un centre commercial populaire, mais il a perdu son éclat au profit des centres commerciaux plus fastueux qui se sont multipliés ces dernières années.

Au cours des deux dernières décennies, elle était surtout connue pour ses imprimeries et ses salons de karaoké miteux.

Depuis sa transformation en espace d’art, les jeunes ont assisté à des ateliers de graffiti, coloriant les vitrines aux volets fermés avec des bombes aérosols pendant que les parieurs parcouraient les stands de vêtements d’occasion et les expositions.

“Ce n’est pas quelque chose que l’on fait un week-end normal, encore moins dans un espace intérieur, dans un centre commercial”, a déclaré Darryl Poh, un vendeur de 29 ans qui a participé à un atelier de peinture au pistolet.

Les murs et les miroirs de la salle de bain étaient éclaboussés de graffitis, tandis qu’une chanson de Rage Against the Machine retentissait dans l’un des magasins éphémères.

Des cocktails artisanaux étaient servis au rez-de-chaussée et à proximité, des CD et des bibelots de death metal étaient en vente.

De tels espaces sont rares à Singapour, l’un des principaux centres financiers d’Asie.

“Je pense qu’il faut juste savoir où chercher. Le gouvernement peut organiser les choses, mais les gens continueront à faire ce qu’ils veulent”, a déclaré Ning Fei, 34 ans, qui vendait des poèmes dactylographiés.

Les murs extérieurs étaient recouverts de dépliants annonçant des activités allant des cours de ukulélé à la peinture sur galets, tandis qu’une fresque murale futuriste accueillait les visiteurs arrivant à l’entrée principale.

Gabriel, un photographe de 43 ans qui a demandé à être identifié uniquement par son prénom, a installé un stand pour réaliser des portraits de passants à des fins caritatives.

“L’énergie ici était vraiment excitante. Il y avait beaucoup de choses que l’on ne voit pas habituellement dans les centres commerciaux de Singapour”, a-t-il déclaré à l’AFP, qualifiant l’ambiance de “très non singapourienne, très organique”.

“Cette communauté va beaucoup me manquer. Je suis contente de m’être connectée et d’avoir participé à ce chant du cygne.”

Un mélange éclectique de boutiques éphémères est proposé à l’intérieur du centre commercial Crédit : AFP

Une fille passe devant une impressionnante fresque murale Star Wars Crédit : AFP

Les murs et les miroirs des salles de bains sont également éclaboussés de graffitis Crédit : AFP

Le street art imaginatif envahit chaque étage du centre commercial Crédit : AFP