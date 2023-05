À l’intérieur d’un cahier écœurant répertoriant toutes les exécutions effectuées par le bourreau le plus célèbre de Grande-Bretagne au fur et à mesure de sa mise en vente

LE cahier macabre répertoriant toutes les exécutions effectuées par le bourreau le plus célèbre de Grande-Bretagne s’est vendu aux enchères pour 12 400 £.

Albert Pierrepoint a gardé le livre de poche tout au long de sa carrière de 25 ans d’exécution de jusqu’à 400 meurtriers condamnés, traîtres et criminels de guerre nazis.

Albert Pierrepoint a tenu le livre de poche tout au long de ses 25 ans de carrière Crédit : BNPS

Pierrepoint (à droite) a écrit des notes méticuleuses de chaque personne malheureuse qui est entrée dans son nœud coulant Crédit : North News and Pictures

Le livre comprend le collaborateur nazi William Joyce et les tueurs en série John Christie et John Haigh, connus sous le nom de « Acid Bath Murderer ».

Le document comprend Ruth Ellis, qui a été la dernière femme à être exécutée en Grande-Bretagne.

Il a écrit des notes méticuleuses de chaque personne malheureuse qui est entrée dans son nœud coulant.

Sur huit colonnes, il a noté leur nom, leur âge, leur taille, leur poids, la date et le lieu d’exécution et des remarques sur leur type de cou, qui étaient soit « ordinaires, forts ou minces ».

Il a utilisé ces informations pour pouvoir calculer la hauteur de chute correcte afin d’obtenir la mort la plus rapide et la plus propre pour l’homme ou la femme condamné(e).

Le portefeuille aurait été avec Pierrepoint au moment où il a effectué son travail sinistre et il s’y est référé lorsqu’il a rédigé ses rapports officiels

Des années plus tard, Peirrepoint, un ancien marchand de légumes qui a suivi les traces de son père en devenant bourreau, a donné le livre à sa filleule qui en était fascinée.

Elle l’a déniché lors d’un récent dégagement de sa maison et l’a mis en vente aux enchères.

L’article unique vendu à un acheteur britannique lorsqu’il est passé sous le marteau chez SAS Auctions de Newbury, Berks.

Certains des noms répertoriés dans le petit livre incluent certains des criminels les plus notoires de Grande-Bretagne avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

L’un des noms les plus tristement célèbres est celui du traître William Joyce qui, en tant que Lord Haw-Haw, a diffusé de la propagande nazie pendant la guerre.

Il a été exécuté par Pierrepoint le 3 janvier 1946 à la prison de Wandsworth à Londres.

Le nom de John Haigh, le «meurtrier du bain d’acide» qui a été reconnu coupable du meurtre de six personnes entre 1944 et 1949, y figure également, tout comme l’étrangleur de Rillington Place, John Christie.

L’un des noms les plus notables du livre est Ruth Ellis, qui fut la dernière femme à être exécutée en Grande-Bretagne.

Elle a été pendue à la prison de Holloway en juillet 1955 pour avoir abattu son amant devant un pub à Hampstead, au nord-ouest de Londres.

Les noms de Timothy Evans et Derek Bentley apparaissent également. Les deux hommes ont été reconnus coupables de meurtres séparés pour être graciés à titre posthume.

Leurs cas ont joué un rôle majeur dans l’abolition de la peine de mort en Grande-Bretagne en 1965.

Le livre de poche, intitulé Details of Executions, était vendu avec des photos d’Albert Pierrepoint et de son père.

Le vendeur, qui n’est pas nommé, connaissait Pierrepoint sous le nom d' »oncle Albert » et se souvenait qu’il était un homme « doucement parlé, gentil et calme » qui était « très amusant » et « toujours désireux de jouer au football dans le jardin ».

Elle a déclaré: « Ces objets sont bien trop précieux et trop uniques pour être laissés dans un tiroir. Il y a déjà une génération qui pense que la pendaison dans ce pays s’est produite il y a des milliers d’années, plutôt que relativement récemment.

« Après le décès de la reine, j’ai décidé de les vendre car je suis convaincu que l’histoire pourrait être perdue si elles ne sont pas préservées. »

Adam Inglut, spécialiste chez SAS, a déclaré: « C’était vraiment un privilège de vendre aujourd’hui une pièce aussi unique de l’histoire britannique. L’intérêt qu’elle a suscité était énorme et cela s’est reflété dans le prix fantastique réalisé. »

Il a ajouté: « C’est un morceau exceptionnel de l’histoire britannique et un véritable aperçu de la carrière de l’un des derniers bourreaux britanniques.

« Le cahier nous offre une chance de lire et de comprendre les subtilités de cette carrière des plus inhabituelles.

« Obtenir la bonne hauteur de chute était un peu une science unique. Plus la personne est lourde, plus la chute est courte. S’ils tombaient trop fort, il y avait une chance que leur tête se détache. S’ils ne tombaient pas assez fort, ils pendraient là-bas suffoquant à mort.

« Ce cahier aurait été avec lui lorsqu’il a effectué son travail dans les prisons. Il a rédigé un registre officiel plus tard et a sans doute utilisé ces mêmes notes.

« C’est une pièce extrêmement rare et unique de l’histoire qu’il est très inhabituel de rencontrer. »

Le père de Pierrepoint, Henry, et l’oncle Thomas étaient tous deux bourreaux.

Albert Pierrepoint a infligé la peine capitale de 1932 à 1956 et a été responsable de la mort de plus de 200 criminels de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale.

Une fois son identité révélée, il a été traité comme un héros par beaucoup.

Après sa retraite, Pierrepoint a dirigé un pub avec sa femme Annie à Southport, Merseyside.

Il a ensuite publié son autobiographie dans laquelle il a admis qu’il ne croyait pas à la peine capitale. Il est décédé en 1992, à l’âge de 87 ans.

Sur huit colonnes, il a noté leur nom, leur âge, leur taille, leur poids, la date et le lieu d’exécution et des remarques sur leur type de cou. Crédit : BNPS

Le livre macabre a été vendu aux enchères Crédit : North News and Pictures

Peirrepoint a suivi les traces de son père en devenant bourreau Crédit : North News and Pictures