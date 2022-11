À l’intérieur d’un bunker apocalyptique surnommé “La Bête” avec un champ de tir au milieu d’une menace nucléaire

Une entreprise américaine invite les gens à investir dans leurs propres bunkers apocalyptiques de luxe, y compris des ajouts comme une serre et un champ de tir personnel.

Cela survient au milieu des craintes croissantes d’une guerre nucléaire entre la Russie et l’Occident dans une escalade catastrophique de l’invasion ratée de l’Ukraine par Poutine.

Les consommateurs sont encouragés à jeter un œil aux bunkers de luxe Crédit : Jam Press/Rising S Bunkers

Une entreprise américaine a dévoilé son dernier centre de survie de quatre chambres Crédit : Jam Press/Rising S Bunkers

Surnommée ‘The Beast’, la maison dispose d’équipements dignes d’une famille Crédit : Jam Press/Rising S Bunkers

Le dirigeant russe a menacé à plusieurs reprises de déclencher des armes nucléaires alors que lui et son entourage craignaient que l’Occident ne lance des frappes atomiques sur la Russie.

Et alors que les experts préviennent que le monde doit être prêt pour une guerre nucléaire, il semble que de nombreuses personnes cherchent des moyens de se protéger, notamment en rénovant leurs maisons.

Une entreprise basée au Texas a maintenant partagé un développement récent pour tous ceux qui cherchent à obtenir leur propre bunker, montrant un centre de survie de quatre chambres.

Surnommée “La Bête”, la maison dispose d’un grand espace de vie adapté à une famille et est disponible à l’achat.

Créé par Rising S Company, l’abri semble inclure un décor minimal avec des murs blancs unis et des tapis gris, mais il existe des options pour le glamour car les acheteurs sont informés qu’ils peuvent le rendre “aussi élaboré que vous le souhaitez”.

Non seulement le bunker dispose de quatre grandes chambres avec lits superposés, mais l’installation comprend également un dressing géant pour toutes les tenues dont vous aurez besoin pour la fin de journée.

Il y a aussi deux immenses cuisines comprenant des micro-ondes, des fours et des réfrigérateurs – ce bunker est le rêve d’un survivaliste.

La propriété souterraine est également dotée d’un grand garde-manger, parfait pour stocker une énorme réserve de collations.

Cependant, la caractéristique la plus inhabituelle est la serre intérieure et l’espace de jardin où les occupants peuvent cultiver leurs propres fruits et légumes à manger.

Pour vous protéger des produits chimiques et des gaz nocifs, la cachette est également équipée d’un système de filtration spécial.

Côté divertissement, il y a une télévision à écran plat et un grand canapé avec porte-gobelets.

Avec une grande baignoire profonde et des toilettes, vous pourrez également rester parfaitement propre dans le bunker.

Gary Lynch, directeur général de Rising S Company, qui est située au Texas, aux États-Unis, dit qu’il ne pourrait pas être plus fier de ses bunkers apocalyptiques personnalisables.

“L’inspiration pour la conception vient des dessins du client et de notre équipe d’ingénieurs”, a-t-il déclaré.

“Il a quelques fonctionnalités intéressantes comme un jardin et une serre.

“Il a une disposition où vous pouvez entrer dans chaque section du bunker dans un couloir carré un peu comme celui d’un étage d’hôpital.

“Les deux cuisines ont également un grand garde-manger.

“Il a une grande serre qui peut produire suffisamment de nourriture pour une très grande famille ou deux familles.

“Ce bunker comprend également un champ de tir pleine grandeur avec la possibilité d’arrêter jusqu’à 50 cal.”

Mais rester en sécurité vous coûtera cher – à tel point qu’il n’y a pas de prix spécifique disponible car il est préférable de vous renseigner directement sur vos besoins en bunker.

Les autres bunkers de la même société coûtent entre 40 000 £ et 162 000 £.

Parmi les bizarreries, le bunker de luxe apocalyptique comprend son propre champ de tir Crédit : Jam Press/Rising S Bunkers

Mais la caractéristique la plus inhabituelle est la serre intérieure et l’espace jardin Crédit : Jam Press Vid/Rising S Bunkers