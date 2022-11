À l’intérieur d’un braquage de diamants « maudit » de 350 millions de livres sterling dans la principale attraction touristique britannique construite sur le « dépotoir » d’une victime de meurtre

C’était comme quelque chose d’Ocean’s Eleven.

Un gang criminel a utilisé une excavatrice JCB suralimentée pour franchir les barrières de sécurité de la principale attraction touristique de Grande-Bretagne en plein jour pour voler un diamant de 350 millions de livres sterling – avant de s’évader dans un hors-bord.

Le braquage du diamant De Beers au Millennium Dome devait être l’un des plus grands vols de l’histoire avant que le complot ne soit déjoué par la police Crédit : Ray Collins – Le Soleil

Les voleurs ont brisé le verre «impénétrable» abritant le diamant – mais il avait été remplacé par un faux Crédit : Discovery+ Royaume-Uni/Anna Wasiuta

Mais ce plan audacieux n’était pas une scène d’un film de braquage hollywoodien. C’était l’audacieux raid de la vie réelle mené sur le Millennium Dome par une équipe hétéroclite de voleurs locaux.

Et si leur braquage choquant du 7 novembre 2000 n’avait pas été déjoué par la police, cela aurait été l’un des plus grands vols de l’histoire.

Maintenant, l’ancien voleur armé Noel “Razor” Smith révèle comment l’un des meneurs du raid, Bill Cockram, lui a dit en prison qu’il pensait que le braquage raté du Millennium Dome était “maudit” après la mort de deux des suspects.

Noel, 61 ans, raconte au Sun: “Il m’a dit:” Il y a une malédiction sur ce travail comme Brink’s-Mat, vous savez. Nous allons tous mourir’.

Noel figure dans une nouvelle série documentaire sur les crimes réels Discovery + sur les vols les plus audacieux et les plus audacieux au monde, intitulée Inside The Heist.

Le Millennium Dome de Greenwich, dans le sud-est de Londres, a ouvert ses portes au public en 2000.

À l’époque, cette zone de la capitale était, selon Noel, un vivier de criminels.

Il affirme que le terrain vague sur lequel le Dôme a été construit était un “dépotoir” populaire pour les armes et même les victimes de meurtre.

Noel ‘Razor’ Smith était en prison avec l’un des meneurs du ring Crédit : Chris Balcombe

“C’était un tel taudis là-haut. C’était vraiment le cas”, se souvient-il.

“Beaucoup de choses que les gens ne voulaient pas trouver y seraient mises parce que personne n’y est jamais allé. C’était un endroit idéal pour les mettre.

“Beaucoup de gens l’ont utilisé comme dépotoir. Il y aura donc des corps là-bas. Le 02 est construit sur des corps.”

“Faire pendre une carotte”

Noel dit que mettre le diamant sur le site de Greenwich était comme faire miroiter une carotte aux membres de la pègre Crédit : Reuters

Noel dit que la décision d’y mettre le projet de 789 millions de livres sterling a causé beaucoup de perplexité dans la pègre du sud de Londres.

Et il plaisante en disant que la tenue de l’exposition de diamants De Beers – mettant en vedette l’étoile du millénaire en forme de poire de 203 carats décrite par les experts comme “l’un des plus beaux diamants du monde” – au Dôme était comme “faire pendre une carotte” devant le criminel de Londres. l’élite pour voir qui était assez audacieux pour le voler.

Noel se souvient : « Ils ont fait saliver tous les criminels. C’était comme, ‘C’est notre manoir et ensuite ils mettent ce truc ici…’ C’était comme piquer un tigre avec un bâton.

“Je me souviens d’un pote qui m’a dit : ‘Ça va se faire, et ça va bien se passer’.”

Le documentaire montre des images de vidéosurveillance des voleurs Ray Betson, Robert Adams, Bill Cockram et Aldo Ciarrocchi fracassant dans le Dôme sur un JCB turbocompressé modifié par le soudeur de ferraille Lee Wenham.

Ils étaient armés d’une cloueuse, d’un marteau et de bombes fumigènes.

Le commerçant du marché Betson est resté dans le JCB pendant que Ciarrocchi lançait des grenades fumigènes pour faire diversion.

Le constructeur Bill et le plâtrier Robert Adams se sont précipités vers l’exposition de diamants et n’ont pris que 27 secondes pour percuter l’écran de sécurité “impénétrable” du diamant.

Escapade déjouée

Le JCB utilisé pour le smash and grab Crédit : Steve Burton

Les voleurs avaient un hors-bord prêt à faire leur escapade sur la Tamise Crédit : Police métropolitaine

Pendant ce temps, Kevin Meredith attendait dans un hors-bord à proximité, acheté par Terry Millman, qui utilisait effrontément le pseudonyme de Mr T Diamond, pour une évasion planifiée de style James Bond le long de la Tamise.

Noel a déclaré: “C’était l’un de ces emplois emblématiques. C’est un emploi de type Ocean’s Eleven.

“S’ils s’en sortaient, cela aurait été le travail parfait.”

Mais leur plan a été déjoué par la Flying Squad du Metropolitan Police Service après avoir reçu une dénonciation.

Ils ont été mis sous surveillance pendant cinq mois dans une opération secrète – nom de code Magicien – pour les prendre en flagrant délit.

Les pierres précieuses ont également été remplacées par des répliques et les flics ont installé un faux mur autour de l’exposition où des officiers armés attendaient avant de leur tendre une embuscade.

Noel a déclaré: «C’était un plan incroyable et complexe. Lorsque vous planifiez des travaux comme celui-là, la dernière chose que vous faites est de laisser échapper des informations. Ils n’ont pas eu de chance d’avoir été retrouvés.

‘Maudit’

Noel s’est lié d’amitié avec Bill Cockram en prison 1 crédit

Terry Millman est décédé d’un cancer de l’estomac en attendant son procès

Après le procès, Bob Adams est mort en prison Crédit : PA

En février 2002, le gang – surnommé les Diamond Geezers – a été condamné à un total de 71 ans pour le braquage, qu’un juge a décrit comme le plus important de l’histoire juridique anglaise.

Ray Betson et Bill Cockram ont été emprisonnés pendant 18 ans chacun – tous deux réduits plus tard à 15 ans en appel – Aldo Ciarrocchi et Bob Adams ont été condamnés à 15 ans, tandis que Lee Wenham a été emprisonné pendant neuf ans.

Le pilote de hors-bord Kevin Meredith a été emprisonné pendant cinq ans pour complot en vue de voler, malgré sa demande de coercition.

Quatre mois avant le début de son procès, Terry Millman est décédé d’un cancer de l’estomac. Après le procès, Adams est mort en prison.

Le criminel de carrière Noel, qui a été impliqué dans 200 vols à main armée et a passé près de 33 ans derrière les barreaux, n’a joué aucun rôle dans le raid de De Beers – qui a inspiré le tristement célèbre titre du Sun I’m Only Here for De Beers.

Vivant maintenant à Fareham, Hants, il a 58 condamnations pénales pour tout, de la tentative de vol au vol à main armée et à l’évasion de prison.

‘Respect’

Les voleurs prévoyaient de voler plusieurs diamants Crédit : Scotland Yard

Après avoir rencontré Cockram et Ciarrocchi en prison, il admet qu’il respectait le gang.

Noel explique : « J’ai été un voleur toute ma vie, et vous choisissez toujours l’option facile, c’est pourquoi vous n’obtenez pas autant de ces emplois parce qu’ils nécessitent une planification méticuleuse.

« La plupart des voleurs sont assez paresseux comme moi. J’aurais préféré sortir et voler un agent de sécurité dans la rue, vous obtenez votre argent rapidement de cette façon.

« Ce travail impliquait de voler un diamant. Ce n’était pas de l’argent. Donc, à moins que vous n’ayez un acheteur pour ce diamant tout de suite, vous allez être coincé avec ce morceau de roche jusqu’à ce que vous le fassiez et ça va être chaud.

“La seule chose qui n’est jamais sortie, c’est qui allait l’acheter.”

Mais Noel révèle qu’en plus de discuter de ses craintes concernant la soi-disant malédiction, Cockram a laissé entendre qu’en prison, il y avait un acheteur aligné.

Il se souvient : “Il était un peu méfiant, mais il a dit : ‘Disons juste que ça allait’.

“Moi et Bill étions assez proches. C’est un gars adorable. C’est le genre de gars qui, si vous les croisez dans votre supermarché, vous ne le remarquerez même pas. Il n’a pas l’air d’un criminel. Il ressemble à un maçon.

« Il n’y a pas de malice chez Bill. Il n’y avait aucune méchanceté chez aucun d’entre eux, vraiment.

« Ce n’est pas comme la plupart des criminels d’aujourd’hui qui « deviennent riches rapidement » et sont aussi violents que possible.

Bill m’a dit : ‘Il y a une malédiction sur ce travail comme Brink’s-Mat, vous savez. Nous allons tous mourir’ Noël Smith

“La criminalité dans ce pays s’est en quelque sorte atténuée si vous voulez. Vous avez des gars qui passent devant des magasins de vêtements pour prendre des sacs à main de créateurs ou quelque chose ou qui poignardent quelqu’un dans le cou dans une confiserie pour le contenu de la caisse.

“Il n’y a pas de finesse, il n’y a pas de planification.”

Noel a décidé de tourner le dos au crime après que son fils de 19 ans, Joe, s’est suicidé en 1998 et qu’il n’a pas été autorisé à assister aux funérailles parce qu’il dit qu’il était jugé « trop dangereux ».

Il se souvient : « Pour la première fois de ma vie, je me suis assis et je me suis dit : ‘Pourquoi est-ce que je fais ça ? Vous savez, je ne peux même pas être là pour mes enfants.

Noel a appris seul à lire et à écrire en prison avant d’obtenir un diplôme en journalisme et un A-Level en droit.

Il est maintenant un personnage réformé et un auteur à succès – publiant son autobiographie A Few Kind Words and a Loaded Gun sur sa vie de crime et de réhabilitation en 2004 et A Rusty Gun: Facing Up To a Life of Crime en 2010.

Il a déclaré: «Les vols qui sont dépeints dans certains de ces documentaires, les gens pensent que c’est assez glamour.

“Mais croyez-moi, ce n’est pas quand vous êtes allongé dans une cellule, avec deux côtes cassées, couvert de votre propre vomi, avec encore 12 ans à purger. Il perd en quelque sorte son lustre.”

Inside the Heist est disponible pour regarder sur Discovery + à présent.