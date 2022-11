À l’intérieur d’un bordel abandonné avec une “ chambre de vilains garçons ” alors que le sauna est en ruine après avoir été fermé pendant des années

Des clichés GRIM ont révélé l’intérieur d’un bordel abandonné qui a été laissé en ruine après avoir été fermé pendant des années.

Les explorateurs urbains se sont faufilés dans The old City Sauna, Sheffield, qui figurait dans le documentaire ITV A Very Yorkshire Brothel.

Le bâtiment abandonné de l’ancien City Sauna à Sheffield Crédit : lieux perdus visages oubliés

Les explorateurs urbains disent que l’odeur sinistre persiste encore dans le bâtiment Crédit : Lieux perdus et visages oubliés/facebook

Le sol est jonché de tests de grossesse et de crottes de rat Crédit : Lieux perdus et visages oubliés/facebook

Le ‘sauna’ est plein de matelas sales Crédit : lieux perdus visages oubliés

Le bâtiment, qui a ouvert ses portes en tant que bar il y a plus de deux siècles, a été laissé pourrir après que le lieu se soit déplacé plus loin sur la route en 2018.

Des photos choquantes montrent l’état dans lequel le bordel minable a été abandonné – y compris ce qui est étiqueté la “salle des vilains garçons”.

Les explorateurs “Lost & Forgotten Faces” ont publié les clichés écœurants sur Facebook.

Ils ont écrit : « J’ai vite compris ce qui se passait ici, avec de vieux préservatifs dans les douches et des matelas tachés.

“Vous l’appelez, cet endroit était aussi miteux que possible ! L’une des chambres dégageait une odeur très particulière qui devait persister depuis des années.

« Une sorte de mélange d’urine et de sueur. Pas agréable du tout. »

Une photo putride montre un préservatif usagé allongé dans une douche couvert de cheveux et de taches mystérieuses.

D’autres montrent un test de grossesse jeté sur le sol couvert de crottes de rat – tandis qu’un autre montre un matelas sale et dégoûtant.

Il semble bien loin du lieu présenté dans A Very British Brothel qui était dirigé par une mère et sa fille, Cath et Jenny.

L’émission montrait le fonctionnement quotidien du «sauna» – et les demandes inhabituelles des clients.

Les pièces autrefois occupées sont remplies de détritus Crédit : lieux perdus visages oubliés