Les lois sur la décence publique des EAU, qui couvrent la nudité et d’autres « comportements obscènes », entraînent des peines allant jusqu’à six mois de prison et une amende de 5000 dirhams (983 £).

Le partage de matériel pornographique est également passible d’une peine de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 dirhams en vertu des lois du pays, qui sont fondées sur la loi islamique, ou charia.

Les images ont été un choc dans la fédération de sept cheikhs arabes, où un comportement dompteur – comme s’embrasser en public ou boire de l’alcool sans permis – a conduit des gens en prison.

Toute personne qui vit ou visite les EAU est soumise à ses lois et il n’y a pas d’exceptions pour les touristes.

En 2017, une femme britannique a été condamnée à un an de prison pour avoir eu des relations sexuelles consensuelles avec un homme avec qui elle n’était pas mariée.