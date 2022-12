À l'intérieur d'un abri anti-aérien secret de la Seconde Guerre mondiale à 30 mètres sous terre pouvant accueillir 8 000 personnes... et l'utilisation étrange qu'il a maintenant

CET abri anti-aérien secret de la Première Guerre mondiale qui a été laissé à l’abandon pendant des décennies a maintenant une nouvelle utilisation étrange.

Le bunker de Clapham, dans le sud de Londres, se cache à 33 mètres sous la très animée High Street et accueillait 8 000 personnes.

L’ancien abri anti-aérien souterrain à Clapham, Londres Crédit : Alamy

Il a été transformé en une ferme verticale à 33 mètres sous terre Crédit : Alamy

Pousses de pois cultivées en culture hydroponique Crédit : Alamy

Ce n’était qu’un des milliers construits à travers Londres pour protéger les Britanniques des bombes allemandes.

La bouée de sauvetage s’étendait sur deux milles après sa construction en 1940.

Une fois la guerre terminée, on pensait qu’il serait utilisé comme tunnel de liaison pour la Northern Line – mais ce plan n’a jamais été mis en œuvre.

Peu de temps après, en 1948, le refuge a été utilisé pour héberger 200 des premiers immigrants des Antilles pendant quatre semaines jusqu’à ce qu’ils trouvent un logement plus permanent.

Il était alors inutilisé, mais en 2015, il a reçu une nouvelle vie grâce à des entrepreneurs.

Ils en ont fait la première ferme urbaine souterraine au monde.

Zero Carbon Farms cultive une gamme de micro-verts et de jeunes pousses qu’ils vendent à de nombreux grands détaillants du Royaume-Uni, notamment M&S, Waitrose, Tesco et Whole Foods Market.

Ils fournissent également des cafés et des restaurants à travers Londres via des partenaires de distribution de services alimentaires au New Covent Garden Market, à moins d’un mile sur la route.

Leurs fermes utilisent jusqu’à 90 % moins d’eau et une fraction de l’espace par rapport à l’agriculture conventionnelle.

Il survient alors qu’un bunker de la guerre froide à la campagne est vendu pour 25 000 £.

La retraite nucléaire est équipée de sacs mortuaires, de masques à gaz ainsi que d’une cabine téléphonique rouge et est accessible via un puits de 14 pieds.

C’était auparavant un MOD Royal Observer Post et a été construit à Legbourne, Lincolsnhire, en 1959.